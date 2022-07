Experte über Parkplatz-Debatten in Liestal und Basel

Öffentlicher Raum Experte sagt zu Parkplatz-Debatten in Liestal und Basel: «Der Druck, Parkfelder aufzuheben, wird immer grösser» Warum vier Franken pro Stunde in Liestal zu viel sind, aber die Baselbieter Hauptstadt sich dennoch auf dem richtigen Weg befindet. Und wieso Basels Idee, die Parkgebühr künftig von der Fahrzeuggrösse abhängig zu machen, ein interessanter Ansatz ist. Verkehrsplaner Carsten Hagedorn ordnet ein. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Carsten Hagedorn: «Ein Parkplatz auf der Strasse sollte nicht billiger sein als im Parkhaus». bz

Herr Hagedorn, wie viel darf ein Parkplatz kosten?

Carsten Hagedorn: Der öffentliche Raum wird als kostbares Gut angesehen. Daher sollte ein Parkplatz auf der Strasse nicht billiger sein als im Parkhaus, damit die Leute direkt dort parkieren. Die Realität heute ist oft noch eine andere: Auf der Strasse parkieren ist oft deutlich billiger. In Zürich kostet eine Jahres-Anwohnerparkkarte auf der Strasse etwa vier Mal weniger als die Miete in einer Tiefgarage. Wenn draussen genügend Parkfelder vorhanden sind, führt dies dazu, dass die Garagen leer stehen.

Stefan Meierhans, Preisüberwacher des Bundes, nannte neulich die Mietkosten einer Schweizer Durchschnittswohnung als Vergleichsgrösse. Mehr als 75 Franken pro Quadratmeter solle eine Stadt für einen Parkplatz im öffentlichen Raum nicht verlangen.

Diesen Vergleich finde ich an den Haaren herbeigezogen und eine sehr polemische Aussage. In den Stadtzentren ist der Preisdruck auf die Erdgeschossnutzung enorm hoch. Heute habe ich einen Artikel über einen Bioladen in Zürich gelesen, der 400 Franken auf den Quadratmeter bezahlt. Wenn, dann müsste der Parkplatzpreis mit der am Standort vorherrschenden Nutzung verglichen werden.

Wer die Preise vergleicht, sollte also die Lage und die Stadtgrösse berücksichtigen – also Basel mit Zürich und Liestal mit Schwyz vergleichen. Aber ich finde den Vergleich nicht zielfördernd. Wir haben gerade in den Zentren Nutzungskonflikte. Überall wird über Veloinfrastruktur und Klimaanpassungsmassnahmen debattiert. Diese Massnahmen brauchen Fläche – deshalb steigt der Druck auf die Parkfelder auf den Strassen.

Das ländliche Liestal schaffte die Gratisparkstunde ab, um die Leute in die zentrumsnahen Parkhäuser bringen. Künftig soll die Stunde auf der Strasse vier Franken kosten, was zu einem kleineren Aufstand führte. Wählt die Kleinstadt den richtigen Weg?

Vier Franken hören sich für eine kleine Stadt wie Liestal schon nach viel an. Aber wenn genügend freie Parkplätze in Parkhäusern vorhanden sind, ist die Stossrichtung die richtige. Um die Leute ins Boot zu holen, müssen die Behörden den Leuten aufzeigen, wo sie parkieren können und kommunizieren, was die effektiven Kosten sind. Grundsätzlich macht es Sinn, die Gebühren schrittweise zu erhöhen, damit die Leute sich daran gewöhnen können.

Früher war die Allmend gratis. Ist der Widerstand so gross, weil nun diskutiert wird, wie viel Wert der öffentliche Raum hat?

Das Problem ist, dass das Gratisparkieren als sehr hohes Gut angesehen wird. Die Leute fahren irrational weitere Wege, um Parkgebühren zu sparen. Selbst wenn sich das niemals rechnet. Bei anderen Alltagsfragen finden wir es normal, für die Nutzung etwas zu bezahlen. Wenn dereinst autonome Autos leer durch die Gegend fahren sollen, um Parkgebühren zu sparen, dann kann ich das überhaupt nicht verstehen. Da stecken nur noch Eigeninteressen dahinter. Bei einem öffentlichen Gut darf es das nicht geben.

Wie weit dürfen Städte den öffentlichen Raum ökonomisieren?

Die Gebühren sollen sich nicht hauptsächlich am Finanzhaushalt der Städte orientieren. Sondern an den Fragen: Wie sind die Lebensräume, wie die Strassenräume? Eine Stadt muss ein attraktives Angebot schaffen wollen. Da besteht immer ein Konflikt zu den Parkfeldern. Wenn Parkgebühren erhoben werden, überlegen sich die Menschen, mit welchem Verkehrsmittel sie in die Stadt reisen. Der Verkehr ist aber kein monokausales Gebilde. Der Mensch entscheidet sich für oder gegen ein Angebot anhand vieler Kriterien: Was kostet es, wie ist die Bequemlichkeit, gibt es eine Alternative? Parkgebühren sind also nicht allein entscheidend.

Der Kanton Basel-Stadt prüft, ob er die Parkgebühr künftig von der Fahrzeuggrösse abhängig machen soll. Was halten Sie raumplanerisch von dieser Idee?

Das ist eine interessante Frage. Dabei sollte überlegt werden, was die Politik damit erreichen will. Grundsätzlich wäre zu begrüssen, wenn dadurch kleinere Fahrzeuge in der Stadt genutzt würden. Ob sich eine Person, die sich ein grösseres Auto leisten kann, sich von höheren Gebühren beeinflussen lässt, ist zu bezweifeln. In Parkhäusern wurde das Experiment schon durchgeführt. Wenn die Parkfelder breiter sind, stehen auch kleine Fahrzeuge darauf. Kosten die grossen Parkfelder mehr, zwängen sich die Grossen auf kleine Parkfelder. Aber grundsätzlich finde ich die Abhängigkeit der Gebühr von der Fahrzeuggrösse richtig.

Die Autos wurden in den letzten Jahren breiter, was die Platzverhältnisse zusätzlich verschärft. Wie kann die Stadtplanung dem Problem begegnen?

Es ist vor allem so, dass die mittlere Wagenklasse zusehends wegfällt. Auf Kosten von grossen und kleineren Fahrzeugen. Die Raumplanung sollte auf die vielen breiten Autos nicht reagieren und keinesfalls breitere Parkfelder fordern. Das wird nicht funktionieren. Zum einen aus baulichen Gründen, da in bestehenden Bauten damit viele Parkfelder entfallen würden. Andererseits wäre es ein falsches Signal. Denn breitere Fahrzeuge sind raumplanerisch eine Fehlentwicklung, der von gesetzgeberischer Seite entgegengewirkt werden sollte. Aber das kann die Schweiz nicht allein.

Basel will die Fahrzeuge von der Strasse ins Private verlagern. Eine gute Idee?

Aus raumplanerischer Sicht ist es sinnvoll, die Parkierung in den privaten Raum zu verlegen. Die Leute müssten dann nutzungsspezifisch dafür aufkommen. In Quartieren funktioniert dies jedoch fast nur bei Neubauten. Die Debatte der Quartiergaragen finde ich einen guten Ansatz. Nur tun sich Städte schwer damit, die Leute davon zu überzeugen, zum Auto weiter zu laufen. Dafür muss der Leidensdruck oberirdisch sehr gross sein, dass die Menschen Quartiergaragen annehmen.

Der Streit um den öffentlichen Raum nimmt zu. Wie können Autos und Velos koexistieren?

Mit dem neuen Veloweggesetz gilt es, auch durchgehende Velorouten zu bauen. Das Vorhaben scheitert oft am Platz im Strassenraum. Die Frage, ob für Velowege Parkfelder abgebaut werden können oder nicht, wird im Kanton Bern gerade juristisch gestellt. Das dürfte dereinst einen wegweisenden Bundesgerichtsentscheid geben. Wir haben in den Strassen von Fassade zu Fassade einen bestimmten Platz, der nicht vermehrbar ist. Fakt ist: Der Druck, Parkfelder zu Gunsten von Velowegen oder Strassenbäumen aufzuheben, wird immer grösser.

