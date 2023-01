Öffentlicher Verkehr Aesch Soleil: Anschluss an Bahnhöfe verzögert sich erneut Bereits vor sechs Jahren forderte der Landrat einen Bus ins Entwicklungsgebiet im Norden Aeschs. Jetzt will die Bau- und Planungskommission aber lieber erst die übrigen Planungen des öffentlichen Verkehrs in der Region abwarten. Michel Ecklin 04.01.2023, 18.43 Uhr

Das Gewerbe im Norden Aeschs ist derzeit nicht gut an die S-Bahn angeschlossen. Archivbild: Benjamin Wieland

2017 forderte Landrat Jan Kirchmayr (SP, Aesch) in einem Postulat, das Entwicklungsgebiet Aesch Soleil im Norden der Gemeinde mit einem Bus besser an den öffentlichen Verkehr anzuschliessen, an den Bahnhof Aesch oder Dornach-Arlesheim.