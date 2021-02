öffentlicher Verkehr BLT ersetzt alte Trams mit hochmodernen Fahrzeugen – die es noch gar nicht gibt Die 25 neuen Trams, die ab Herbst 2023 durch die Region fahren, existieren bisher erst auf dem Computer. Bei der Baselland Transport AG (BLT) ist die Begeisterung über die Fahrzeuge trotzdem schon riesig. Gegen Konkurrenz musste sich die Stadler Rail AG bei der Ausschreibung erneut nicht durchsetzen. Dimitri Hofer 12.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diese BLT-Trams fahren ab Herbst 2023 durch die Region Basel. Zvg / bz Zeitung für die Region

Andreas Büttiker gerät immer wieder ins Schwärmen über die neueste Anschaffung seines Unternehmens. Der Direktor der Baselland Transport AG (BLT) ist begeistert von den 25 Trams aus dem Hause Stadler Rail AG. Die Fahrzeuge werden ab Herbst 2023 bis zum Jahr 2025 nach und nach die alten Schindler-Trams ersetzen.

Dabei hat Büttiker, wie auch seine Mitarbeiter, das Tram bisher noch nicht in echt gesehen. Das neue Modell der Stadler Rail AG existiert erst als Visualisierung. «Wir gehen mit diesem Kauf selbstverständlich ein gewisses Risiko ein», sagt der BLT-Chef. «Aber wir sind davon überzeugt, dass es sich um ein herausragendes Produkt handelt, das unseren Ansprüchen entspricht. Zudem konnten wir langfristige Garantieleistungen aushandeln, welche uns Sicherheiten bieten.» Solche innovativen Trams gebe es auf dem Markt noch nicht. Im vergangenen Jahr hatten bereits die Verkehrsbetriebe im deutschen Darmstadt entschieden, 14 Trams des neuen Typs aus der Schweiz zu erwerben.

Mit den neuen Trams wird bald die gesamte Flotte der BLT aus den Produktionsstätten der Stadler Rail AG stammen. Die noch vorhandenen Schindler-Trams aus den 1970er- und 1980er-Jahren werden allesamt ausrangiert. Neben den neuen 25 Trams verfügt das Transportunternehmen bereits über 38 sogenannte Tango-Trams von Stadler. Auch beim Rollmaterial für die neue Waldenburgerbahn erhielt das im thurgauischen Bussnang beheimatete Unternehmen mit dem Fahrzeugtyp Tramlink den Zuschlag der BLT.

Ein Motorwagen der ehemaligen Birseckbahn mit Baujahr 1916. Die Birseckbahn fusionierte zum 1. Januar 1974 mit der Birsigthalbahn (BTB), der Trambahn Basel-Aesch (TBA) und der Basellandschaftlichen Ueberlandbahn (BUeB) zur Baselland Transport AG (BLT). Baselland Transport AG Lange Zeit setzte die BLT auf Trams der einstigen Schindler Waggon AG aus Pratteln. Dieser BLT-Wagen Nr. 101 mit Baujahr 1971 wurde vor einigen Jahren ausgemustert und fährt heute durch die serbische Hauptstadt Belgrad. Tram-Oldtimer Basel Solche Gelenktriebwagen Be 4/8 «Sänfte» der Schindler Waggon AG wurden von 1986 bis 1999 in Betrieb genommen. Einige Fahrzeuge fahren noch immer durch die Region. Sie werden bald allesamt durch Trams der Stadler Rail AG ersetzt. Baselland Transport AG Die niederflurigen Tango-Trams der Stadler Rail AG nahmen auf dem BLT-Netz in der Region Basel zwischen 2008 und 2016 den Betrieb auf. Heute sind 38 Fahrzeuge dieses Typs unterwegs. Baselland Transport AG Das neueste Modell aus dem Hause Stadler: Tina. Die BLT hat 25 Stück gekauft, die ab Herbst 2023 den Betrieb aufnehmen werden. Ab dem Jahr 2025 wird die ganze BLT-Flotte aus Fahrzeugen der Stadler Rail AG bestehen. Baselland Transport AG

Neue Trams verfügten über mehr Fahrgastkomfort

Bei den neuen Trams, für welche die BLT gemäss Medienmitteilung vom Mittwochabend rund 125 Millionen Franken ausgibt, handelt es sich wie bei den Tango-Trams um Niederflurfahrzeuge. Wobei:

«Bei der Entwicklung der neuen Niederflurtrams wurde besonders grosser Wert auf den Fahrgastkomfort, eine hohe Laufruhe sowie einen geringen Verschleiss an Rad und Schiene gelegt. So erlaubt beispielsweise das neue innovative Fahrwerk einen barrierefreien Fussboden von der ersten bis zur letzten Fahrgasttüre»,

schreibt Fabian Vettori, Projektleiter Kommunikation und PR bei der Stadler Rail AG, auf Anfrage. Das Tram verfüge über Panoramafenster und hohe Innendecken. In den Fahrzeugen, die den Arbeitstitel Tina (Total Integrierte Niederflur-Architektur) tragen, sind auf einer Länge von 45,5 Metern insgesamt 96 Sitz- und 160 Stehplätze vorhanden.

Die ersten Fahrzeuge sollen im Jahr 2022 nach Darmstadt ausgeliefert werden. Bei der BLT geht es wie folgt weiter: «In den nächsten Monaten wird das Pflichtenheft im Detail bereinigt und das Finanzierungsgesuch bei Bund und Kantonen eingeholt», heisst es in der Medienmitteilung. Die Bestellung könne voraussichtlich im September 2021 erfolgen.

Kein Konkurrent der Stadler Rail AG reichte eine Offerte ein

Was in der Mitteilung jedoch nirgends erwähnt ist: Abgesehen von demjenigen Angebot der Stadler Rail AG ist bei der BLT keine andere Offerte eingegangen. «Das war auch bei der neuen Waldenburgerbahn schon so», sagt Andreas Büttiker. Die Frage an die Bombardier Transportation, weshalb man nicht auch ein Angebot eingereicht hat, blieb gestern unbeantwortet. Bombardier Transportation steht hinter den Flexity-Trams der Basler Verkehrsbetriebe (BVB), die durch Basel fahren.

Grundsätzlich würde sich der BLT-Chef wünschen, dass mehr Angebote eingereicht würden. «In Europa gibt es sieben Hersteller, die für uns in Frage kommen», erklärt Büttiker. «Einige davon haben wir ermutigt, auch zu offerieren.» Entweder habe jedoch die Produktepalette nicht gepasst oder das Unternehmen hatte keine Kapazität. «Ich vermute auch, dass dem einen oder anderen das Erstellen einer Offerte, die locker eine halbe Million Franken kosten kann, zu teuer war.»

Für die Stadler Rail AG ist Büttiker derweil voll des Lobes. «Das ist ein hochinnovatives Unternehmen. CEO Peter Spuhler hat sich persönlich dem Geschäft angenommen und mit uns verhandelt.» Bei Stadler heisst es: «Wir schätzen die BLT als langjährigen Innovations-Partner, dessen Expertise zur stetigen Weiterentwicklung unserer Fahrzeuge beiträgt.» Da scheinen sich zwei gefunden zu haben – die Konkurrenz hat das anscheinend eingesehen.