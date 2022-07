Längere S-Bahn auf Linie Basel-Olten

Öffentlicher Verkehr Brechend volle S-Bahn: Abends längere Züge auf der Linie Basel-Olten Pro Bahn Nordwestschweiz bewegt die SBB dazu, auf der Linie Basel-Olten abends längere Züge einzusetzen. Bereits ab Freitag bauen die SBB ihr Angebot aus Yann Schlegel Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

S3 im Bahnhof Dornach-Arlesheim. S-Bahn, Zug, Passagiere, Region Basel Roland Schmid (07.07.2022)

Unser Leben hat wieder Fahrt aufgenommen. Das kriegen auch die Schweizerischen Bundesbahnen zu spüren. Die Züge füllen sich wieder wie vor der Pandemie. Auch auf der Strecke zwischen Basel und Olten. Ungebrochen beliebt ist die S3: Die S-Bahn verbindet auf ihrem Westast Basel via Muttenz und Pratteln mit den vielen Dörfern im Ergolztal.

Spätabends kam die S-Bahn zuletzt arg an ihre Kapazitätsgrenzen. Der Grund ist naheliegend: Wegen der Grossbaustelle am Bahnhof Liestal dünnen die SBB derzeit abends den Fahrplan aus. Der Interregio 27, der stündlich die Baselbieter Zentren Liestal, Sissach und Gelterkinden bedient, verkehrt nur bis zu den Stosszeiten im Feierabendverkehr.

Die Passagiere mussten zwangsläufig auf die S3 ausweichen. Pro Bahn Nordwestschweiz machte deshalb die SBB darauf aufmerksam, dass die S3 unter der Woche «mehrmals brechend voll war», wie die Bahn-Lobbyistin in einer Mitteilung schreibt. «Manchmal sei es kaum mehr möglich gewesen, einzusteigen, so zum Bersten gefüllt war der Flirt-Zug.» Insbesondere während Freitagsnächten akzentuierte sich das Problem.

Das unerwartet positive Echo

Die SBB wollen prompt reagieren. Bereits ab heute Freitag bauen sie ihr Angebot aus. Bei der besonders ausgelasteten S3 mit Abfahrt in Basel um 23.31 Uhr setzt sie Doppel- statt Einfachtraktionen ein.

Will heissen: Die Kapazität wird mit einem zweiten Triebfahrzeug verdoppelt. Vorerst beschränkt sich der Ausbau auf die Nächte von Freitag auf Samstag, wie die SBB mitteilen. Pro Bahn Nordwestschweiz zeigt sich erfreut. «Erstaunlicherweise haben die SBB diesmal unglaublich schnell reagiert», sagt Präsident Lorenz Degen. Pro Bahn erhielt den Hinweis von eigenen Mitgliedern, die unter der Ausnahmesituation auf der S3 litten. «Wir leiten dies als Verband jeweils an die SBB weiter und hoffen dann auf ein Echo», so Degen. Üblicherweise könnten sie mit ihren Anliegen nicht unmittelbar etwas bewirken.

Auch in Richtung Laufental, welches die S3 ab Basel bedient, sei die Auslastung zu Spitzenzeiten hoch, bestätigt Degen. Unabhängig davon, dass diese Strecke nicht von den Baustellen in Liestal betroffen ist. Die SBB schreiben hierzu, sie analysieren die Auslastung auf ihrem gesamten Streckengebiet laufend. «Im Laufental verkehrt neben der S3 zudem auch der IC51, womit genügend Sitzplätze zur Verfügung stehen.»

Bald zurück auf Vor-Pandemie-Niveau

Wie stark die einzelnen Linien ausgelastet sind, darüber geben die SBB keine Auskunft. Sie schreiben aber:

«Die Entwicklung der Passagierzahlen auf der S3 läuft seit Corona ähnlich wie auf andern Linien.»

Die Zahlen für das gesamtschweizerische Netz legt sie jedoch offen: Die Nachfrage war gemessen in Personenkilometern im Mai 2022 zwar 8,4 Prozent tiefer als im Mai 2019, jedoch 65,6 Prozent höher als im Mai 2021. Die S3 erfreue sich sowohl vor wie auch jetzt nach der Pandemie einer sehr erfreulichen Nachfrage. Man gehe davon aus, dass das Vor-Pandemie-Niveau bald wieder erreicht sein werde.

Grundlegend besser wird die Situation für den S-Bahnverkehr erst ab 2025. Bis dahin dauert der Vierspurausbau in Liestal voraussichtlich an. Wie hinlänglich bekannt ist, bauen die SBB ihr Angebot massiv aus, sobald die Bauarbeiten beendigt sind.

Alle 15 Minuten von Basel nach Liestal und Aesch

Zwischen Basel und Liestal wird ein Viertelstundentakt eingeführt. Ein weiterer Ausbauschritt soll ab 2028 erfolgen. Bis dahin soll das Wendegleis in Aesch realisiert werden und damit auch ein Viertelstundentakt ins Birstal möglich sein.

Hinzu kommt eine durchgehende S-Bahn nach Frankreich ab Basel SBB. Wie die bz bereits berichtete, sind S-Bahn-Linien von Liestal nach Mulhouse und von Laufen zum Euro-Airport geplant. Mit einer neuen Haltestelle Morgartenring. Alles Zukunftsmusik. Die ÖV-Verhältnisse im Grossraum Basel würden dadurch auf ein anderes Niveau angehoben.

