Öffentlicher Verkehr Abtretender BLT-Direktor: «Das Tram erlebt ein Revival - nur in der Region Basel herrscht Stillstand» Das Tram werde in der Stadt ausgebremst, ärgert sich Andreas Büttiker. Der abtretende BLT-Direktor äussert sich im grossen Interview über die Preise fürs U-Abo, die neue Waldenburgerbahn und die Zukunftsaussichten für Pick-e-Bike. Hans-Martin Jermann und Dimitri Hofer 04.05.2022, 05.00 Uhr

Andreas Büttiker - hier auf der Baustelle der neuen Waldenburgerbahn - tritt als BLT-Direktor zurück. Christian Aeberhard

Abnützungserscheinungen sind bei Andreas Büttiker selbst nach einem Vierteljahrhundert keine zu spüren. Schon vor Beginn des Interviews sprudelt es aus dem Direktor der Baselland Transport AG (BLT) nur so heraus. Mit breitem Grinsen präsentiert er einen internen Image-Film, in dem futuristische Verkehrsmittel aus «Zurück in die Zukunft» und «Star Trek» aneinandergereiht sind. Der 61-Jährige hat jüngst bekannt gegeben, im Herbst 2023 als BLT-Chef abzutreten. Doch daran denkt Büttiker derzeit überhaupt nicht. Lieber spricht der Therwiler im grossen bz-Interview über anstehende Tramprojekte und die Zukunft der Mobilität.

Herr Büttiker, das Tramnetz in der Region ist – abgesehen von den Verlängerungen nach Weil und Saint-Louis – seit Jahren nicht weiter entwickelt worden. Ist das Zeitalter der Trams vorbei?

Andreas Büttiker: Überhaupt nicht. Wer behauptet, das Tram sei ein Transportmittel des letzten Jahrhunderts, befindet sich auf dem Holzpfad. International erlebt das Tram in vielen Städten ein Revival. Auch in der Schweiz sind Linienverlängerungen geplant, im Raum Zürich etwa nach Kloten und Affoltern. In Bern wird das Tramnetz ausgebaut und in Lausanne eine völlig neue Tramlinie konzipiert. Nur in der Region Basel erleben wir einen Stillstand.

Wie erklären Sie sich dies?

In der Stadt wird die Wettbewerbs­fähigkeit des Trams beeinträchtigt. Zum Beispiel durch die Einführung von Tempo-30-Zonen, die Verkleinerung des Strassenraums und die Förderung von Velostrecken. Das Tram wurde ausgebremst. Die BLT als klassische Überlandbahn ist von den Tempolimiten weit weniger betroffen. Doch wir müssen gemeinsam mit den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) feststellen: Das Tram ist in der Stadt zu langsam, es gibt zu wenige Direktverbindungen, das System ist störanfällig und es gibt viel zu viele Trams in der Innenstadt. Mit dem Tramnetz 2030 wollen wir die Situation spürbar verbessern.

Die ÖV-Fahrgastzahlen stagnieren. Tramprojekte haben beim Volk einen schweren Stand. Der Margarethenstich und das Salina-Raurica-Tram sind abgelehnt worden. Haben diese Entwicklungen etwas miteinander zu tun?

Das ist so. Bedenken Sie: Wir befinden uns mitten in einer Mobilitätswende. Die Zukunft ist multimodal, das heisst, den Menschen steht mehr als ein Verkehrsmittel für dieselbe Strecke zur Verfügung. Deshalb muss sich die BLT vom liniengebundenen Transportunternehmen zu einem integrierten Mobilitätsanbieter wandeln. Infrastrukturprojekte haben es schwer, weil ein Kampf um knappe Verkehrsflächen tobt: Tram gegen Auto gegen Velo gegen Fussgänger. Doch noch immer gilt: Das Tram ist das flächeneffizienteste Transportmittel und somit in Sachen Umweltbilanz alternativlos.

Ein wichtiger Bestandteil des Tramnetzes 2030 ist der Margarethenstich. Weshalb bringen Sie diesen nochmals aufs Tapet, wo dieser doch erst 2017 vom Baselbieter Stimmvolk abgelehnt wurde?

Die Regierungen beider Basel haben den Margarethenstich erneut lanciert, weil die Vernunft dafür spricht. Durch die Einführung der Einfachhaltestellen wurde das Tram noch langsamer. Zudem ist mittlerweile klar, dass es eine neue Margarethenbrücke mit direkten Perronabgängen zum Bahnhof SBB geben wird. Mit dem Margarethenstich kann die Innenstadt entlastet werden, die Bahnhofsanbindung wird deutlich aufgewertet. Wir erhalten einen riesigen Mehrwert für einmalige Investitionskosten von 9 Millionen Franken.

Dazu ist auch die Unterstützung der zuständigen Regierungsräte nötig. Im Abstimmungskampf 2021 zum letztlich abgelehnten Salina-Raurica-Tram hat sich Baudirektor Isaac Reber vornehm zurückgehalten.

Andreas Büttiker, bald Ex-Chef der BLT. zVg

Tatsächlich sind die beiden Regierungsräte Esther Keller und Isaac Reber gefordert. Beide setzen sich für das Tramnetz 2030 ein. Sie müssen nun mit viel Aufklärungsarbeit die Menschen überzeugen. Sie können das. Auch die Parteien und Interessenvertretungen müssen sich ins Zeug legen. Vor der damaligen Margarethenstich-Abstimmung haben wir Fehler gemacht. Solche Tramprojekte sind keine Selbstläufer mehr. Es braucht das Gespräch vor Ort, um sich die Bedenken der Bevölkerung anzuhören und sie vom Nutzen der Pläne zu überzeugen. Ich bin optimistisch, dass das gelingen wird.

Wäre es politisch nicht schlauer, den Margarethenstich der Stadt zu überlassen? Dort ist der Widerstand wohl geringer als auf dem Land.

Der Margarethenstich gehört unzweifelhaft den Baslern, er befindet sich zu 95 Prozent auf städtischem Boden. Der Lead liegt deshalb beim Stadtkanton. Dort muss die politische Überzeugungsarbeit geleistet werden.

Im Tramnetz 2030 ist anstatt vom «Margarethenstich» von der «Margarethenverbindung» die Rede. Eine Taktik, die verschleiern soll, dass man ein altes Projekt nochmals aufgleisen will?

Noch lieber rede ich von der «Margarethenlücke». Sie wissen, was man mit einer Lücke tun muss?

Sie schliessen.

Genau.

Themenwechsel: Die BLT ist am Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) beteiligt. Wo sehen Sie hier Ausbaumöglichkeiten?

Ich denke, wir haben die Grenze des Wachstums mit der Erweiterung des Rayons für das U-Abo auf das grenznahe Dreiland erreicht. Eine Ausdehnung des TNW-Gebiets bis nach Olten ist zwar immer wieder ein Thema. Doch wir müssen die Kosten-Nutzen-Relation beachten: Eine Ausweitung nach Olten würde 8 Millionen Franken pro Jahr kosten. Fakt ist: 95 Prozent der täglichen Pendlerinnen und Pendler bewegen sich innerhalb der Nordwestschweiz. 80 Prozent nutzen das U-Abo immer auf denselben Achsen und Teilräumen.

Das spräche doch für eine Zonierung des U-Abos!

Darüber haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert. Überzeugend am U-Abo ist dessen Einfachheit. Diese dürfen wir auf keinen Fall gefährden. Schauen Sie: Das U-Abo ist nicht einfach ein kostengünstiges Abo, sondern ein Umwelt-Abonnement, das seinerzeit unter dem Eindruck des Waldsterbens eingeführt wurde. Die Absicht der Erfinder war, die Menschen zum Umsteigen auf den ÖV zu bewegen. Glauben Sie mir: Angesichts des Klimawandels ist das Umwelt-Abo topaktuell.

Das Monats-U-Abo ist mit 80 Franken unschlagbar günstig. Nirgends in der Schweiz kriegen Pendlerinnen und Pendler ein so grosses Angebot zu diesem Preis. Sie könnten den Preis erhöhen, ohne dass die Nachfrage einbrechen würde.

Dessen sind wir uns sehr wohl bewusst. Doch im ÖV ist der Preis zweitrangig, zentral ist das Angebot, die Convenience und der Umweltschutz. Das U-Abo hat auch eine soziale Komponente: Wir möchten Familien mit kleinem Budget den Zugang zu Mobilität ermöglichen. Mobilität ist für mich ein Grundrecht.

Dann haben Sie also Sympathien für die in beiden Basel lancierten Initiativen für Gratis-ÖV?

Nein, überhaupt nicht. Der Öffentliche Verkehr muss preisgünstig, aber nicht umsonst sein. Was nichts kostet, ist nichts wert, oder? Wir bieten ein umfassendes Qualitätsprodukt für alle. Das darf, ja das muss auch etwas kosten.

Reden wir über die Mobilität der Zukunft. Sie schwärmten 2017 in dieser Zeitung von der Idee eines vollautomatischen Waldenburgerli. Die neue Bahn auf Meterspur wird im Dezember den Betrieb aufnehmen – mit einem Tramführer.

Mit unserer Ausschreibung haben wir den Grundstein gelegt für ein führerloses Tram. Bei der Waldenburgerbahn (WB) setzen wir nun ein sogenanntes CBTC-System ein. In aller Bescheidenheit: Es handelt hier sich um ein weltweit einzigartiges digitales Zugsteuerungs- und Zugsicherungssystem, das von Stadler Rail in Zusammenarbeit mit der BLT entwickelt wurde. Es gibt keine Signale mehr entlang der Bahnstrecke. Die neue WB startet im teilautonomen Betrieb und wird vollgespickt sein mit Sensortechnik. Der Wagenführer gibt nur noch ein Abfahrtssignal und öffnet an den Haltestellen die Türen.

Was wäre denn technisch noch nötig, damit es den Wagenführer gar nicht mehr braucht?

Eigentlich nur die Bewilligung des Bundesamts für Verkehrs. Aber hier stellen sich rechtliche und ethische Fragen. Wenn der Computer entscheiden müsste, wie man einen möglichen Unfall vermeidet, stösst man auf schwierige Fragen. Doch wir haben andere Ziele: Mit der neuen Technologie wird der Betrieb sicherer, stabiler und energieeffizienter. Gerade letzteres ist ein Gebot der Stunde.

Ist es nicht langweilig, eine solche Trambahn zu steuern?

In der Tat ist die Routine eine Herausforderung für die Wagenführer. Sie müssen die Strecke überwachen und können jederzeit einschreiten. Um für Abwechslung zu sorgen, werden die 15 Wagenführerinnen und Wagenführer der neuen WB auch Bus fahren.

Könnten Sie den teilautomatisierten Betrieb der neuen WB auch auf andere BLT-Linien übertragen?

Unsere neuen Tina-Trams, die im nächsten Jahr in Betrieb genommen werden, verfügen selbstverständlich auch über neueste Assistenzsysteme. Was die Technik, den Fahrkomfort und das Design anbelangt, bin ich begeistert von den neuen Trams. Unsere Fahrgäste werden diese Begeisterung teilen. Garantiert.

Sehen Sie auch Möglichkeiten, dass die BLT bei weiteren Verkehrsmitteln einsteigt?

Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir gemeinsam mit einem Partner eine Regio-S-Bahn betreiben.

Wie bitte?

Ohne ständigen Vergleich und Wettbewerb bewegt sich auch im Verkehr nichts. Wir haben dies bereits Anfang der Nullerjahre im Rahmen einer Studie prüfen lassen und kamen zum Schluss, dass wir die Regio-S-Bahn gemeinsam mit einem Partner rund 20 Prozent günstiger anbieten könnten als die SBB. Die Studie hat dazu geführt, dass die SBB den Nordwestschweizer Kantonen den Betrieb der S-Bahn von einem Tag auf den andern um mehrere Millionen Franken günstiger anboten.

Wer könnte dieser Partner sein?

Wir haben uns mit der BLS AG darüber unterhalten. In einer solchen Partnerschaft könnten beide Unternehmen ihre Kompetenzen einbringen. Wir haben mal lose geprüft, ob wir gemeinsam das Läufelfingerli übernehmen könnten, die Idee aber verworfen. Nur das Läufelfingerli zu betreiben, bringt nichts, es müsste schon die gesamte S-Bahn in der Region sein. Würden die Nordwestschweizer Kantone entscheiden, das S-Bahnnetz auszuschreiben, dann stünde die BLT auf der Matte.

Wo liegen aktuell Ihre Prioritäten?

Die Umsetzung des Tramnetzes 2030 ist für uns und die Zukunft des Tramverkehrs in der Region existenziell. Neben der Margarethenlücke ist dies eine neue Verbindung durch den Clara- sowie durch den Petersgraben. Die Basler Innenstadt vom Tramverkehr zu entlasten, ist eine Notwendigkeit, die niemand ernsthaft bestreiten kann. Doch darüber hinaus diskutieren und prüfen wir in unserem Zukunftslab neue Mobilitätsformen. Wir wollen vorne mit dabei sein.

Mit welchen Projekten?

Pick-e-Bike war so eine Idee aus unserem Zukunftslab. Es funktioniert bereits recht gut. Andere Shared-Mobility-Anbieter kommen und gehen. Wir bleiben. Wir führen Pick-e-Bike seit vier Jahren, haben 500 Fahrräder im Angebot für 30 000 registrierte Kundinnen und Kunden. Jetzt wollen wir das Angebot im Juni mit 100 E-Scootern erweitern.

Wo liegt denn der Sinn dieses Angebots? Das hat ja mit dem herkömmlichen ÖV wenig zu tun.

Doch: Mit dem Sharing-Angebot stärken wir unser Kerngeschäft, den Öffentlichen Verkehr. Wir bieten eine Tür-zu-Tür-Mobilität. U-Abonnenten erhalten 20 Prozent auf Pick-e-Bike. Das verstehen wir unter integrierter Mobilitätsdienstleisterin.

E-Bikes boomen, uns scheint Ihr Pick-e-Bike-Angebot allerdings nicht der grosse Renner.

Keine Frage: Pick-e-Bike ist nur dank Sponsoring und Gemeindebeiträgen kostendeckend. Doch wir dürfen Pick-e-Bike nicht isoliert betrachten. Wir sammeln viel an Erfahrung, auch im Cross-Marketing zusammen mit unseren Partnern Primeo Energie und der Basler Kantonalbank. Das Sharingangebot ist Teil des Gesamtsystems und stärkt letztlich den Öffentlichen Verkehr. Es bringt uns zusätzliche Kunden.

Pick-e-Bike ist geografisch derzeit beschränkt auf Basel, das Unterbaselbiet und das Laufental. Bestehen Pläne, den Rayon zu erweitern?

Nicht im grossen Stil. Wir investieren dort, wo das Potenzial am grössten ist. Dieses liegt in der Stadt und Agglomeration. Im Oberbaselbiet sehe ich Pick-e-Bike aktuell weniger. Wir können das System aber problemlos ausdehnen, nicht nur geografisch, sondern auch mit zusätzlichen E-Fahrzeugen. Überdies: Pick-e-Bike wird im Raum Freiburg und Aubonne in der Westschweiz im Franchising-Verfahren angeboten. Dies bringt uns nicht nur zusätzliche Erträge, sondern bestätigt auch unsere Strategie.

Reden wir über die Kultur bei der BLT: Sie sind mittlerweile wohl der einzige Chef eines grösseren, in der Öffentlichkeit stehenden Unternehmens in der Region Basel, welcher ohne Mediensprechende auskommt.

Unser Slogan lautet: «Aus Leidenschaft anders und besser». Führen heisst kommunizieren. Deshalb hören Sie als Journalisten die Botschaften im Originalton, nicht als Echo der Medienstelle. Für mich sind die Kontakte zu Medienschaffenden wichtig, ich kriege so vieles ungefiltert mit und diese von mir. Dasselbe gilt auch für Kontakte mit der Bevölkerung. Schreiben an mich beantworte ich in der Regel auch persönlich.

Sie sagen «anders und besser». Ein Seitenhieb an Ihre Konkurrentin, die BVB?

Ganz und gar nicht. Die BLT sieht die BVB nicht als Konkurrentin, sie ist unsere wichtigste strategische Partnerin, mit der zusammen wir der Bevölkerung ein attraktives Angebot bereitstellen.

Wir stellen die Frage anders: Was machen Sie anders als die BVB?

Wir machen nicht alles selbst, arbeiten mehr mit externen Partnern aus der Privatwirtschaft zusammen. So haben wir den Unterhalt für Trams und Busse ausgelagert. Doch ich möchte die Gemeinsamkeiten betonen: Wir wollen der Bevölkerung gemeinsam einen Top-Service bieten.

Die BLT ist schlanker aufgestellt als die BVB. Sie haben es aber auch etwas einfacher. Sie sind der kleinere Betrieb.

Stimmt. Die BVB war bis vor 15 Jahren Teil der städtischen Verwaltung und geniesst nicht die gleichen unternehmerische Handlungsfreiheiten wie die BLT. Es gibt viele politische Vorgaben. Da haben wir es deutlich einfacher. Klein und agil kann ein Vorteil sein.

