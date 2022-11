Thomas Noack fordert Ausbau der Bahnlinie im oberen Ergolztal

Öffentlicher Verkehr Engpass zwischen Liestal und Sissach: Landratsvorstoss will Druck für einen Bahnausbau im Ergolztal erhöhen Die beiden Gleise südlich von Liestal verhindern einen Viertelstundentakt nach Olten und schwächen den Kantonshauptort als ÖV-Drehscheibe. Die Regierung soll in Bundesbern um eine Kapazitätserweiterung bitten. Yann Schlegel 14.11.2022, 18.33 Uhr

Bauarbeiten für den Vierspurausbau in Liestal: Südlich der Kantonshauptstadt bleibt die Bahnlinie mit bloss zwei Gleisen ein Nadelöhr. Roland Schmid / Archiv

Noch bevor der SBB-Vierspurausbau in Liestal im Jahr 2025 betriebsbereit sein wird, denkt die Politik voraus. Der nächste Ausbauschritt der Schweizer Bundesbahnen im Jahr 2040 wird bis 2026 durch das Bundesparlament definiert. SP-Landrat Thomas Noack will deshalb die Baselbieter Regierung dazu bewegen, sich für einen weiterführenden Ausbau der Bahnlinie südlich von Liestal starkzumachen.

Denn die Linie zwischen Liestal und Sissach bleibt mit bloss zwei Gleisen ein Engpass. In einem Vorstoss fordert Noack die Regierung auf, das Anliegen in Bundesbern zu platzieren und eine Strategie zu erarbeiten. Sowohl ein Viertelstundentakt der S-Bahn über Liestal hinaus nach Olten wie auch ein zusätzlicher Fernverkehrshalt in der Kantonshauptstadt werde laut Regierung durch einen Kapazitätsengpass behindert, begründet Noack seinen Vorstoss.

Der Bubendörfer Landrat nennt verschiedene Varianten als mögliche Lösungsansätze: entweder durch einen zusätzlichen Juradurchstich (Wisenbergtunnel), zusätzliche Gleise oder Überholstellen zwischen Liestal und Tecknau oder der Verlagerung anderer Güter- oder IC-Verbindungen.