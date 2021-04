Öffentlicher Verkehr Wenig Hoffnung auf eine Rückkehr der Zusatzhalte der S-Bahn auf der Ergolzlinie Die FDP-Landrätin Saskia Schenker intervenierte mit einem Vorstoss bei der Baselbieter Regierung. Diese legt ihre Absichten dar. Simon Tschopp 30.04.2021, 05.00 Uhr

Entlastungszüge der S3 zwischen Basel und Olten sollen ab 2025 wegfallen.

Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 hielt der abendliche Entlastungszug der S-Bahn zwischen Basel (ab 17.12 Uhr) und Olten jeweils in Lausen und Itingen. Seither ist dies nicht mehr der Fall. Wegen der Bauarbeiten am Bahnhof Liestal muss dort das Tempo der Züge reduziert werden, sodass diese weniger dicht verkehren können. Deshalb müssen die SBB die Zusatz-S-Bahn zwischen Liestal und Olten beschleunigen, indem die beiden Halte Lausen und Itingen ausgelassen werden.

Zusatz-S-Bahnen sollen ab 2025 gestrichen werden

Die Itinger FDP-Landrätin Saskia Schenker fragte in einer Interpellation vom vergangenen 11. März die Regierung, ob der ÖV-Abbau auf der Ergolzlinie für Gemeinden oberhalb von Liestal bestehen bleibe. In der nun publizierten Antwort heisst es:

«Der Regierungsrat lässt für den Zeitraum bis Dezember 2025 jeweils im Rahmen des zweijährlichen Bestellungsprozesses prüfen, ob die Halte der abendlichen Zusatz-S-Bahn S 17075 in Lausen und Itingen wieder eingeführt werden können.»

Mit dem S-Bahn-Viertelstundentakt Basel–Liestal und dem zusätzlichen Halt des IR 37 Basel–Zürich in Gelterkinden soll das Angebot auf der Bahnlinie im Ergolztal per Dezember 2025 angepasst werden. Dadurch werde die S 3 Basel–Olten, die auf dem Abschnitt Pratteln–Frenkendorf/Füllinsdorf am meisten benutzt wird, voraussichtlich stark entlastet, schreibt die Regierung.

Vier werktägliche Zusatz-S-Bahnen ausserhalb des Taktangebots, die heute zur Entlastung der S 3 fahren, könnten somit entfallen; drei morgens, abends die S 17075. Lausen verliert dadurch drei, Itingen gar vier Halte im Vergleich zum Zustand von 2019. Das reguläre halbstündliche Angebot der S 3 besteht weiterhin. Bis Ende 2025 sind laut der Regierung keine Änderungen vorgesehen.

«Ein Ausbau der Zusatz-S-Bahnen stünde im Widerspruch zur künftigen Entwicklung des Angebots.»

Zum Ausbauschritt 2035 erwähnt die Regierung zwei weitere Änderungen: Halbstündlicher IR 37 Basel–Zürich anstelle des stündlichen IR 27 Basel–Luzern, um der Nachfrage besser zu entsprechen; Verschiebung der S 3 um etwa zehn Minuten, um gute Anschlüsse ab Olten zu gewährleisten.

Interpellantin sieht «Widerspruch»

Saskia Schenker legte mit diesem Vorstoss auf ihre dringliche Interpellation vom 13. Juni 2019 nach. Sie sah sich dazu veranlasst, weil sie dem Bericht zum Fahrplanverfahren 2021 entnommen hat, dass auf 2025 die bisherigen Entlastungszüge auf der Ergolzlinie entfallen sollen.

«Dies steht im Widerspruch zu allen bisherigen Forderungen des Landrats betreffend ÖV-Anbindung des Oberbaselbiets»,

betont Schenker.