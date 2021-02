Öffentlicher Verkehr Mehr Effizienz und bessere Qualität zusammen sind in der Region unrealistisch Weshalb der Aescher Landrat Rolf Blatter mit dem Kommissionsbericht zu seinem Vorstoss für einen effizienteren öffentlichen Verkehr nicht zufrieden ist. Simon Tschopp 26.02.2021, 05.00 Uhr

Der Busbahnhof in Laufen, von wo aus mehrere Linien bedient werden. Bild: Kenneth Nars

(23. Juni 2020)

Der öffentliche Verkehr funktioniert summa summarum reibungslos, unmittelbarer Handlungsbedarf besteht nicht. Zu diesem Schluss kommt die landrätliche Bau- und Planungskommission (BPK) in ihrem Bericht zu einem Postulat von FDP-Landrat Rolf Blatter. Dieser bat die Regierung zu prüfen, wie der öffentliche Verkehr (ÖV) effizienter gestaltet werden könnte. Die Effizienzsteigerung ist eine Daueraufgabe, weshalb mit den Transportunternehmen Zielvereinbarungen abgeschlossen worden sind, schrieb die Regierung schon in ihrer Vorlage an den Landrat.