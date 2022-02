Öffentlicher Verkehr Schneller aus dem Leimental in der Stadt – das Expresstram soll bis 2028 fahren Die Baselland Transport AG (BLT) gleist ein Tram auf, das einige Haltestellen zwischen Ettingen und Dorenbach auslässt. Dadurch sollen die Pendler in den Hauptverkehrszeiten profitieren. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Die Station Hüslimatt in Oberwil ist eine von sechs Haltestellen, die das Leimentaler Expresstram nicht bedienen wird – selbst wenn sich hier der Hauptsitz der Baselland Transport AG befindet. Nicole Nars-Zimmer

Steigt ein Fahrgast dereinst in Rodersdorf ins Leimentaler Expresstram, erreicht er Basel fünf Minuten früher als heute. Bei sechs kleineren Stationen zwischen Ettingen und Dorenbach, die momentan angefahren werden, wird das Tram in den Hauptverkehrszeiten am Morgen und zur Feierabendzeit durchfahren. Die Baselland Transport AG (BLT) will das schnellere Tram durch das Leimental spätestens bis zum Jahr 2028 realisieren.

Seit wenigen Wochen liegt eine Umsetzungsvereinbarung für das Expresstram zwischen dem Bundesamt für Verkehr und der BLT vor. «Wir erarbeiten in diesem Jahr eine Vorstudie, bei der wir mit den betroffenen Gemeinden in Kontakt treten», sagt Fredi Schödler, stellvertretender Direktor der BLT. Er beruhigt Fahrgäste, die an den nicht bedienten Haltestellen aussteigen müssen.

«Diese Haltestellen werden durch gewöhnliche Trams auch in Zeiten, in denen Expresstrams fahren, bedient.»

Bei den Haltestellen, die vom Expresstram ausgelassen werden, handelt es sich um Känelmatt in Therwil, Hüslimatt und Stallen in Oberwil, Batteriestrasse in Bottmingen sowie Bottmingermühle und Oberdorf in Binningen. Möchten sie an einer dieser Stationen das Tram verlassen, müssen Fahrgäste, die von Rodersdorf her kommen, in Ettingen umsteigen.

Die Linie 10 wird in den Hauptverkehrszeiten zwischen Ettingen und Dornach verkehren und an allen Stationen halten. Die Tramlinie 17 wiederum beginnt neu in Rodersdorf, wird in Ettingen zum Expresstram und fährt dann weiter nach Kleinbasel.

An den sechs ausgelassenen Haltestellen im Leimental müssen in den kommenden Jahren Anpassungen vorgenommen werden. «Bisher hält das Tram dort immer und fährt nicht durch. Deshalb ist es nötig, die Stationen sicherer zu machen», sagt Schödler. Das Projekt kostet 14 Millionen Franken, die vom Bund bezahlt werden. Das Expresstram soll zwischen 2026 und 2028 realisiert werden.

Die Margarethenverbindung soll spätestens mit dem Expresstram kommen

Nicht Teil des Projektes der BLT ist der Margarethenstich. «Wir planen das Expresstram ohne den Margarethenstich. Würde dieser gebaut, würde die Fahrzeit aber nochmals deutlich reduziert», so Fredi Schödler.

Im Herbst 2017 hatte das Baselbieter Stimmvolk an der Urne den Finanzierungsanteil an der 300 Meter langen direkten Tramverbindung von Dorenbach zum Bahnhof SBB abgelehnt. Bei der Verbindung handelt es sich um ein partnerschaftliches Geschäft von Baselland und Basel-Stadt, wobei der allergrösste Teil des Margarethenstichs auf städtischen Boden liegt.

Seit dem Jahr 2019 liegt vom Bund eine Plangenehmigungsverfügung für eine schnellere Tramverbindung vom Leimental in die Stadt Basel vor. Beide Basel erklärten im vergangenen Jahr, den Margarethenstich, nun in Margarethenverbindung unbenannt, weiterzuverfolgen. Die Verbindung ist zudem ein wichtiges Element des Tramnetzes 2030, das im letzten Mai präsentiert worden war.

Rund neun Millionen Franken für die Gleisverbindung

«Ziel ist die Realisierung spätestens zusammen mit dem Expresstram», sagt Catia Allemann, Sprecherin der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion, die für beide Kantone Auskunft gibt.

«Nachdem die beiden angrenzenden Haltestellen Margarethen und Dorenbach mittlerweile bereits behindertengerecht umgebaut sind, verbleibt nach Abzug des Bundesbeitrags aus dem Agglomerationsprogramm noch ein Betrag von rund neun Millionen Franken für die Gleisverbindung.» Wie sich die Kantone Basel-Stadt und Baselland die Kosten aufteilen werden, sei gegenwärtig offen.

Die Führung der Tramlinie 17 über die Margarethenverbindung ermögliche eine Entlastung der Innenstadt vom Tramverkehr sowie eine «zeitnahe Realisierung eines ÖV-Angebots auf S-Bahn-Niveau im Leimental». Dies gemeinsam mit dem Doppelspurausbau Spiesshöfli, dem Expresstram und der Perronerschliessung Margarethenbrücke. Allemann stellt aber klar: «Diese Elemente können jedoch nur ihren vollen Nutzen entfalten, wenn auch die Margarethenverbindung realisiert wird.»

Binninger Gemeindepräsident plädiert für eine S-Bahn durchs Leimental

Begeisterung für das kommende Expresstram ist in den angefragten Leimentaler Gemeinden noch keine zu spüren. Der für Verkehr zuständige Ettinger Gemeinderat Marco Dähler sagt zwar: «Das Projekt klingt interessant. Uns fehlen aber bisher die Grundlagen.» Erst durch den Austausch mit der BLT könne man die Vor- und Nachteile des Trams gegeneinander abwägen.

Der Binninger Gemeindepräsident Mike Keller betont: «Das Expresstram bedeutet für Binningen keinen Mehrwert.» Jeder Ausbau des Tramnetzes bedeute eine Mehrbelastung für den Autoverkehr im Leimental. Dieser werde durch die Barrieren des Trams immer wieder unterbrochen. Langfristig gäbe es nur zwei Möglichkeiten: «Entweder verlegen wir den Tram- oder den Autoverkehr unter den Boden.»

Statt des Expresstrams plädiert Keller für eine S-Bahn durch das Leimental. «Das wäre in meinen Augen der beste Ansatz.» Die Baselbieter Regierung hat diesem Milliardenprojekt in einer Antwort auf einen Vorstoss des Oberwiler Mitte-Landrats Pascal Ryf vor gut einem Jahr bereits eine Absage erteilt. Der Fokus der beiden Basel liegt nun auf der Margarethenverbindung.

