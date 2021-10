Öffentlicher Verkehr Stärkung der Passstrassen: Ab Dezember fährt das Postauto direkt über den Chall und häufiger über den Passwang Bald gibt es eine Chall-Verbindung zwischen Laufen und Flüh. An Sonntagen fährt jede Stunde ein Bus von Zwingen nach Balsthal. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Künftig wird es möglich sein, mit dem Bus (hier auf der Challhöchi) direkt von Laufen nach Flüh über den Chall zu fahren. Kenneth Nars

Für Fahrgäste, die mit dem Postauto über den Chall oder den Passwang fahren, bringt der Fahrplanwechsel Mitte Dezember einige Vorteile mit sich. Während in der Stadt Basel die Buslinie 64 nun doch noch nicht vom Allschwiler Bachgraben ins St.Johann verlängert wird, kommt es auf dem Land zu einem Ausbau. In den betroffenen Dörfern im Laufental und Schwarzbubenland freut man sich sehr über die bald besseren Verbindungen.

Ein Blick auf die bevorstehenden Veränderungen im öffentlichen Verkehr offenbart: Mit dem Chall und dem Passwang werden zwei bedeutende Passstrassen der Region Basel gestärkt. Mussten Busgäste, die von Laufen nach Flüh gelangen wollten, bisher in Metzerlen umsteigen, fährt das Postauto ab Dezember dreimal täglich direkt zwischen den beiden Talgemeinden über den Chall hin und her. «Die Buslinie 113 nach Mariastein wird in die Buslinie 69 integriert», erklärt der Baselbieter Verkehrsplaner Dominic Wyler.

«An Samstagen wird es sogar fünfmal eine durchgehende Verbindung geben.»

Gleichzeitig sagt er auch: «Die Pilgerkurse zwischen Laufen und Mariastein bleiben bestehen.»

In die Ausarbeitung der Direktverbindung sei auch die Eingabe einer Privatperson eingeflossen, die an der Vernehmlassung teilnahm. «Wir ermutigen die Nutzer des öffentlichen Verkehrs, ihre Ideen einzubringen.»

In wenigen Minuten im Bus von Burg nach Rodersdorf

Die direkte Verbindung über den Chall ist jedoch nicht die einzige Anpassung bei der Buslinie 69. Verkehrte diese bisher zwischen Flüh und Burg im Leimental, wird die Linie neu über das elsässische Biederthal bis nach Rodersdorf verlängert. Dieter Merz, Gemeindepräsident von Burg im Leimental, frohlockt:

«Wir erhalten eine direkte Busverbindung zwischen Burg und Rodersdorf, die es bis anhin noch nicht gab.»

Vor allem Personen aus der Laufentaler 280-Einwohner-Gemeinde, die in Rodersdorf das Tram Richtung Stadt benutzen möchten, profitieren von einer kürzeren Fahrtdauer. Ohne umsteigen zu müssen, sinkt die Fahrzeit im Bus von Burg im Leimental nach Rodersdorf von derzeit einer guten halben Stunde auf wenige Minuten. «Das ist eine klare Verbesserung», sagt Merz. Mit dem Vorhaben hätten die Verkehrsplaner bei ihm offene Türen eingerannt.

Besteller der Buslinien über den Chall und den Passwang bei Postauto sind die Kantone Baselland und Solothurn. Dominic Wyler sagt:

«Solothurn hatte in beiden Fällen die Federführung. Solothurn ist auch Hauptbesteller, da ein Grossteil der Linien auf Solothurner Boden liegt.»

Den Verantwortlichen im Kanton Solothurn sei es auch aus touristischen Gründen wichtig gewesen, die Linie über den Chall aufzuwerten.

Jede Stunde mit dem Postauto über den Passwang

Dass häufig Wandererinnen und Wanderer in den Postautos anzutreffen sind, ist auch bei der Buslinie 115 zwischen Zwingen und Balsthal der Fall. Vor allem an schönen Sonntagen sind die Busse manchmal prall gefüllt. «Ab Fahrplanwechsel fahren die Postautos an Sonntagen das ganze Jahr stündlich über den Passwang. Bisher war das im Winterhalbjahr nicht so», sagt Dominic Wyler. Zudem verkehren die Busse zwischen Zwingen und Erschwil künftig sonntags tagsüber halbstündlich statt wie bisher bloss jede Stunde.

Wie in Burg im Leimental ist auch in der Schwarzbuben-Gemeinde Erschwil die Freude gross. «Als ich vor 23 Jahren Erschwiler Gemeindepräsidentin wurde, war der öffentliche Verkehr von und nach Erschwil noch klar schlechter als heute», stellt Susanne Koch Hauser fest. Die noch immer amtierende Gemeindepräsidentin der 940-Einwohner-Ortschaft sagt:

«Über den Halbstundentakt auch an Sonntagen bin ich und alle ÖV-Nutzer sehr glücklich.»

Einen Wunsch hätte die Kantonsrätin, die für die Sitzungen in Solothurn gerne den Bus benutzt, aber doch noch:

«Unter der Woche könnten die Verbindungen über den Passwang noch besser sein.»

Angesichts der wochentags oft nicht stark ausgelasteten Busse sei ein weiterer Ausbau aber wohl kaum realistisch.