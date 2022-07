Neues Waldenburgerli: Ein Super-Computer auf Schienen

Öffentlicher Verkehr Supercomputer auf Schienen – zu Besuch im Tram-Labor von Bad Bubendorf Mit dem neuen Waldenburgerli beschreitet die BLT das hochtechnisierte Zeitalter. Ein Augenschein im Kabelwald des neuen Trams. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Techniker testen die brandneue Waldenburger-Bahn an ihren Computern. Bild: Juri Junkov

Mit seinem rot-weissen Züglein war das Waldenburgerli ein Unikat. Die Bahn war so was wie die Antithese zur Moderne. Hatte aber mit ihrer Geschichte doch etwas Pionierhaftes. Um den Anschluss nicht zu verlieren, baute ein Tal sozusagen aus Trotz seine eigene Bahn – mit 75 Zentimetern die schmalste Spur der Schweiz.

Dieser Pioniergedanke ist geblieben. Auch nachdem die Baselland Transport AG die Bahn 2016 übernahm. Heute träumt die BLT davon, eines Tages vielleicht die erste vollautomatisierte Bahn im offenen Gelände der Schweiz zu führen. Direktor Andreas Büttiker kündigte schon beim Kauf des Waldenburgerli grosse Pläne an. Ohne Lokführer solle die Bahn ab 2022 auskommen.

Valencianer unter Bubendorfs Sonne

Mitte Juli 2022. Zwischen Hauptstrasse und Industrie leuchtet ein gelbes Tram mit dem roten BLT-Streifen auf dem neu gebauten Trassee. Im Pausencontainer nebenan wird Spanisch gesprochen. «Wir hätten nicht gedacht, dass die Sonne in der Schweiz so stark brennt», sagt einer von ihnen im orangefarbenen Gilet und lacht.

Seit Juli sind die Software-Ingenieure des Herstellerwerks aus Valencia im Baselbiet und testen das neue Prunkstück der BLT – das künftige Waldenburgerli-Tram. Die Arbeiten dauern noch bis im Dezember an, bevor die Bahn nach eineinhalb Jahren Bau und Testphase wieder Waldenburg und Liestal verbindet.

BLT-Leiter Fahrzeuge Philipp Glogg besteigt das neue Tram. Juri Junkov Neben der Industriezone von Bubendorf hat die BLT ihr Testzentrum eingerichtet. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region Das Waldenburger-Wappen darf auf dem ersten Zug nicht fehlen. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region Ebenso neu wie das Tram: Das neue Gleis-Trassee. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region Blick in den "Maschinenraum", der über der Decke hängt. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region Noch braucht das neue Tram eine Lockführerin - der Sessel steht bereit. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region Bald rauscht die gelbe Bahn durchs Oberbaselbiet. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

«Früher testete man die neuen Züge noch mit Schraubenzieher und Zange», sagt Philipp Glogg, Leiter Fahrzeuge bei der BLT, und besteigt den Zugwaggon unter gleissender Sonne. «Heute läuft alles über den Computer.» Drinnen herrscht Labor-Atmosphäre. Die Techniker haben sich mit provisorischen Pulten im Gang installiert. Darauf stehen Laptops, die direkt mit den Kabeln in der Decke verbunden sind.

Das Tram gleicht einem überdimensionalen Rechner. Auf der ganzen Länge sind die Verschalungen nach unten geklappt. Tausende Kabel lugen hervor. Ein Rechnernetz aus 200 Geräten wird das neue Waldenburgerli steuern.

Selbstfahrendes Tram bleibt noch ein Traum

Wenn auch nicht vollständig autonom, wie es die ehrgeizige Vision vor ein paar Jahren vorsah. Im neuen Tram wird die lokführende Person zur Überwacherin der Assistenzsysteme – analog zu einem modernen Auto. Das neue Fahrsystem – von der Herstellerin Stadler Rail entwickelt – führt die Bahn zwar fast von allein, trotzdem muss der Mensch die Fahrt kontrollieren und bei äusseren Einflüssen eingreifen. Das Exemplar, das auf den Gleisen von Bubendorf steht, ist sozusagen die Vorstufe einer selbstfahrenden Stadtbahn. Philipp Glogg sagt dazu:

«Wir glauben daran, dass es möglich wird. Auch wenn es wie bei den Autos vielleicht noch zehn bis zwanzig Jahre dauert.»

Zwei Aspekte würden heute noch vollautonomes Fahren verunmöglichen, erklärt Glogg. Zum einen die technische Komponente, die es noch nicht erlaubt, auf ungesicherten Strecken voll autonom fahren zu können. Und die Frage nach der Haftung. Wer wäre verantwortlich, wenn etwas geschieht?

Durch die hohen Technikstandards wird die Ausbildung für die Triebfahrzeugführer des neuen Waldenburgerli nicht einfacher. «Im Gegenteil», sagt Glogg, «sie werden zum Systemmanager.» Ein Fahrsystem, das die Spezialisten von Stadler Rail installieren und prüfen, die in Wallisellen stationiert sind. In den neuen Zügen mache die Sicherheit nochmals einen Quantensprung, so Glogg. Im Gegenzug wird die Cybersicherheit ein wichtiges Thema.

«Die alten Waldenburgerli verkehrten natürlich viel unabhängiger. Die neuen Stadtbahnen hingegen kommunizieren ununterbrochen mit dem System.»

Das Fahrsystem und die Bremstechnik sind deshalb strikt getrennt und somit vor möglichen Hackerangriffen geschützt. Im Alltag bringt die Technik für die BLT mehrere Vorteile. Glogg nennt ein Beispiel: Ist ein wichtiger Anschluss verspätet, erkennt die Bahn dies künftig und verlangsamt automatisch, wodurch sich Energie sparen lässt.

Ein Extra-Speicher für den Stromüberschuss

Durch die fortgeschrittene Technik verbraucht das moderne Tram gleich viel Strom wie das alte Waldenburgerli. «Bei wesentlich höherem Komfort», betont Glogg. Rauscht die neue Bahn das Waldenburgertal hinab, erzeugt sie gar zusätzlich Strom aus der Bremsenergie. Er wird in einen Speicher zurückgespiesen, den die BLT extra hat bauen lassen. «Somit sparen die neuen Trams unter dem Strich rund 20 bis 25 Prozent Energie ein», sagt Glogg.

Ein paar Wochen noch wird die neue Bahn in Bubendorf stehen. Alle Funktionen würden durchgespielt. Von statischen Tests bis zum ganzen Bremsprozedere. «Das findet immer zuerst im Stillstand statt», sagt Glogg, «sobald wir nachweisen können, dass alles funktioniert, geht alles relativ schnell.» Das Tram wird dann auf die 6,5 Kilometer lange Teststrecke bis Lampenberg losgeschickt. Bereits Anfang Oktober will die BLT die gesamte Strecke von Liestal bis Waldenburg befahren.

Die Chance, als Bahngesellschaft eine Strecke von Grund auf erneuern zu können, sei einzigartig, so Glogg. Gut möglich, dass die BLT auf der kleinen Pionierstrecke noch Bahnhistorisches vollbringt. Das Waldenburgerli rollt in die Moderne.

