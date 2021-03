Öffentlicher Verkehr Tarifverbund Nordwestschweiz will keine Sparbillette einführen Der TNW befürchtet, dass Kundinnen und Kunden vermehrt aufs U-Abo verzichten. Doch schweizweit soll der Tarifdschungel gelichtet werden. Simon Tschopp 04.03.2021, 05.00 Uhr

Kreuzende Trams beim Basler Marktplatz. Bild: Kenneth Nars

Der Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) plant in seinem Gebiet derzeit zwar keine Sparbillette, er sieht beim Tarifsystem jedoch Handlungsbedarf. Deshalb sollen in den nächsten zwei Jahren alternative Tarif- und Sortimentsmodelle erarbeitet und geprüft werden. Dies schreibt die Baselbieter Regierung in einer Vorlage ans Kantonsparlament.