Waldenburgerbahn: Erste Testfahrten auf der gesamten Strecke

Öffentlicher Verkehr Testfahrt in der hochtechnologisierten Waldenburgerbahn: Ist sie bereit für die Passagiere? Die neue Waldenburgerbahn macht erste Fahrversuche. Seit einigen Tagen führt die BLT Testfahrten auf der gesamten Strecke aus. Kleine Pannen gehören in der Anfangsphase dazu. Plötzlich stand die Bahn still. Rahel Zimmermann 1 Kommentar 12.10.2022, 16.36 Uhr

Der Chauffeur überwacht von seiner Fahrerkabine alle Assistenzsysteme. Nicole Nars-Zimmer

Kurz vor neun Uhr am Bahnhof in Waldenburg. Zwei gelbe Bahnen stehen bereit. Die Türen zur einen stehen offen. In der Fahrerkabine stehen drei Männer mit leuchtenden Westen dicht beieinander. Sie sind bereit zur Abfahrt.

Seit Anfang Oktober finden auf der gesamten Strecke zwischen Liestal und Waldenburg Testfahrten statt. Die neue Strecke der Schmalspurbahn wird mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember in Betrieb genommen.

Die Bahn fährt an. Die drei Männer schauen konzentriert auf den Bildschirm. Unterschiedliche Signale blinken auf den Rechnern. «Nun musst du diesen Knopf drücken», sagt ein Mitarbeiter zum anderen.

Zu dritt achten die Mitarbeiter auf jedes Signal und jedes Blinken. Nicole Nars-Zimmer

An den Testfahrten ist Fachpersonal aus unterschiedlichen Bereichen beteiligt: Das Herstellerteam der Fahrzeuge von Stadler in Valencia, Personal der Firma Stadler Signalling, welche für das Bahnsicherungssystem verantwortlich sind und Mitarbeitende der Baselland Transport AG (BLT), erklärt Fredi Schödler. Er ist stellvertretender Direktor der BLT und begleitet die Testfahrt.

Nur kleine Anpassungen waren notwendig

Inmitten der Bahn sitzt einer der Mitarbeiter an einem Tisch. Vor ihm blinken mehrere Bildschirme. Über ihm sind auf der ganzen Länge die Verschalungen nach unten geklappt. Tausende Kabel lugen hervor. Ein Rechnernetz aus 200 Geräten steuert die neue Bahn.

In der Mitte der Bahn wurde ein provisorischer Tisch aufgestellt, um die Fahrt zu überwachen. Nicole Nars-Zimmer

Bei den Testfahrten der neuen Waldenburgerbahn wird ein vollständiges Bahnsystem in Betrieb genommen. Das heisst: Infrastruktur, Fahrzeug und Bahnsicherung müssen genau übereinstimmen. Schödler sagt:

«Dies erfordert einen grösseren Aufwand, als wenn nur ein neues Fahrzeug oder eine einzelne Anlage getestet werden muss.»

Die Testfahrten der neuen Bahn verliefen bis anhin erwartungsgemäss. Schödler sagt: «Während der Tests mussten wir zum Beispiel die Ansteuerungen der Barrieren optimieren.» Das heisst, sobald die Bahn auf eine Barriere zufährt, sollte sich diese automatisch für den restlichen Verkehr schliessen. Dieser Ablauf musste teils angepasst werden, damit sich die Barriere nicht zu früh schliesst oder zu spät öffnet. Sonst würden für den Individualverkehr unnötige Wartezeiten entstehen.

Am Anfang verläuft die Fahrt reibungslos. Nur einmal kommt es zu einem abrupten Stopp. Die Bahninsassen stolpern. «Festhalten!», ruft einer der Mitarbeitenden. Nach einem kurzen Stillstand gleitet die Bahn weiter.

Neuste Technologie für das Waldenburgerli

Bald sollen die Testfahrten auf den Fahrplan abgestimmt werden. Neu wird die Waldenburgerbahn immer im Viertelstundentakt fahren. Bei der alten Bahn war das nur während der Stosszeiten der Fall.

Auf der heutigen Testfahrt hält die Bahn kurz nach Niederdorf plötzlich an. Etwas scheint nicht zu stimmen. «Die Batterieladung funktioniert nicht», sagt einer der Männer in der Fahrerkabine. Die Batterie treibt Heizung, Klima und Steuerung an. Durch den Ausfall kann die Bahn nicht weiterfahren. Die Testfahrt endet unerwartet schnell. Das Endziel Liestal bleibt an diesem Tag unerreicht.

Die Waldenburgerbahn wurde mit neuster Technologie ausgestattet. Nicole Nars-Zimmer

Zu Fuss geht es zur nahe gelegenen Bushaltestelle in Niederdorf Richtung Waldenburg. Dort befinden sich zurzeit drei neue Fahrzeuge. Insgesamt werden zehn neue Bahnen à 5,5 Millionen Franken in Betrieb genommen. Die Fahrzeuge fahren mit einer Bahnsicherungstechnik, die bisher bei keiner Schmalspurbahn angewendet wurde. Schödler sagt:

«Als entschieden wurde, dass die Bahn komplett neu gebaut wird, mussten wir die Chance nutzen und neuste zukunftsgerichtete Technologien anwenden.»

Überwacherin der Assistenzsysteme

Neu wird es keine Aussensignale mehr geben. Die fahrende Person wird zur Überwacherin der Assistenzsysteme – alles ist auf den Bildschirmen zu sehen. Notlichter blinken nicht mehr am Gleisrand, sondern in der Führerkabine. Ähnlich wie bei Zügen.

Die neue Bahn, mit neuen Technologien, verlangt Schulungen des Fachpersonals. «Die Weiterbildungen haben letzte Woche begonnen und dauern bis zur Inbetriebnahme der neuen Bahn», sagt Schödler. Die Rekrutierung des Personals sei schon abgeschlossen, sagt Schödler auf dem Weg zur Haltestelle. Die Chauffeusen und Chauffeure haben entweder eine Ausbildung auf dem Stammnetz oder fuhren bereits die Züge der alten Waldenburgerbahn.

Das 300 Millionen Franken teure Pionierprojekt ist bald umgesetzt. Schödler sagt:

«Es ist ein schönes Gefühl, termingemäss die ersten Testfahrten zu erleben.»

Die neuen Fahrzeuge kosten je 5,5 Millionen Franken. Nicole Nars-Zimmer

