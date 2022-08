Entgegen Trend: Binninger SP fordert Ausbau des Ruftaxis.

Öffentlicher Verkehr Überall werden die Ruftaxis zurückgefahren – die Binninger SP fordert einen Ausbau Die Heimfahrdienste haben immer mehr Konkurrenz durch Uber & Co., manche Gemeinden verzichten inzwischen ganz auf sie. In Binningen gibt es den Versuch, die Ruftaxis zu retten. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim Schloss Bottmingen kann ein Ruftaxi genommen werden. Archivbild: Martin Toengi

Noch vor fünfzehn Jahren galten sie als ideale Ergänzung zum öffentlichen Verkehr: die Ruftaxis. Zahlreiche grosse Agglomerationsgemeinden richteten den Service ein, mit dem Fahrgäste am Abend an bestimmten Tram- und Bushaltestellen für wenige Franken in ein Taxi steigen können, das sie bequem bis zur Haustüre fährt.

Das kostet die Fahrgäste nur wenige Franken, den Rest der Kosten übernimmt die Gemeinde. Doch das Modell ist nicht mehr so erfolgreich wie auch schon. Denn inzwischen gibt es neue Mobilitätsformen, die ihm Konkurrenz machen, etwa E-Bikes, Leihroller oder Uber.

Fahrgastzahlen mehr als halbiert

Damit lässt sich erklären, warum in den vergangenen Jahren die Fahrgastzahlen der Ruftaxis deutlich zurückgegangen sind. Entsprechend haben einige Gemeinden den Betrieb ihres Ruftaxis zurückgefahren. So schaffte Muttenz die Dienstleistung 2020 ganz ab, die Benutzerzahlen hatten sich seit 2013 mehr als halbiert. In Bottmingen steht das Ruftaxi derzeit auf der Kippe.

In Oberwil wäre es 2014 fast dem Spardruck zum Opfer gefallen, die Zahlen sinken weiter. Inzwischen sind die Betriebszeiten eingeschränkt, ebenso in Therwil. Arlesheim hat das Ruftaxi mit der Abgabe von Taxibons ersetzt – das ist unter dem Strich günstiger.

Versuch am Bruderholz scheiterte an mangelnder Nachfrage

In Binningen droht dem Ruftaxi dasselbe Schicksal wie in anderen Gemeinden. Die Benutzerzahlen sind dort zwar nicht ganz so rapide eingebrochen wie anderswo, aber die Tendenz ist fast so eindeutig. Neulich gab es den Versuch, mit einem neuen Angebot die Wohngebiete am Bruderholz abzudecken, ausschliesslich am Sonntagnachmittag. Doch das entsprach offensichtlich keinem Bedürfnis, wie Einwohner- und Gemeinderat im Frühling feststellen mussten.

Dem drohenden Niedergang will die Binninger SP jetzt aber nicht tatenlos zuschauen. Sie schlägt anstatt einer Reduktion des Angebots genau das Gegenteil vor, nämlich einen Ausbau. Einwohnerrätin Brigitte Strondl ist überzeugt:

«Die Benützung ist rückläufig, weil das Ruftaxi nicht attraktiv genug ist.»

Sie hat ein Postulat eingereicht, in dem sie vorschlägt, das Ruftaxi am Kronenplatz durchgehend um 20 Uhr fahren zu lassen, nicht wie jetzt im Sommerhalbjahr erst ab 22 Uhr. Zudem soll das Ruftaxi kostenlos für Fahrgäste sein, die ein U-Abo oder einen gültigen Fahrausweis für den Bus oder das Tram besitzen. Derzeit kostete es vier Franken pro Fahrt.

Riehen taugt nur halb als Vorbild

«Gerade ältere Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuss sind, gehen gerne am Abend in die Stadt essen, kehren aber nicht so spät zurück», sagt Strondl. Sie hat mit dem Betreiber der Ruftaxis in Riehen geredet und sagt:

«Als es dort gratis wurde, haben die Benutzerzahlen zugenommen.»

Was in Riehen gehe, solle man für Binningen zumindest prüfen, findet sie. In der Stadtbasler Gemeinde verkehren zwei Ruftaxis, eines ab 20 Uhr, das andere ab 19 Uhr.

Der Vergleich Binningens mit Riehen geht allerdings nicht ganz auf. Dort sind die beiden Ruftaxis ein Ersatz für die Ortsbuslinien 35 und 45. Die fahren am Abend und am Sonntag gar nicht, dann stehen die Ruftaxis zur Verfügung. Trotzdem sind auch in Riehen die Fahrgastzahlen rückgängig, wie es auf Anfrage heisst – sie werden dieses Jahr voraussichtlich tiefer sein als noch vor Corona.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen