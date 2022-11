Fünf Haltestellen in Pratteln und Oberwil werden umgestaltet

Wenn es im Greisel Oberwil zu einem Stau aus Richtung Basel kommt, so ist die Ursache die Bushaltestelle Oberwil, die einen Rückstau in den Kreisel verursacht. Vielleicht sollte den Leuten aus der Politik einmal etwas mehr einfallen als nur immer mehr Stau zu generieren. Man kann doch nicht jahrzehntelang alle Dörfer im Leimental grösser werden lassen, immer mehr Einwohner anziehen und die Strassen sind immer noch gleich wie im 1960.Ich kann 1 l Flasche Eptinger Drehen und manipulieren wie ich will, am Schluss passt nur 1 l rein.