Öffentlicher Verkehr Wirrwarr um Gültigkeit der Initiative für Gratis-ÖV im Baselbiet Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Baselland sollen ein kostenloses U-Abo erhalten. Dies fordert eine Volksinitiative. Unklar ist allerdings, ob diese gegen die Bundesverfassung verstösst. Bis eine gerichtliche Klärung vorliegt, soll das Begehren auf Eis gelegt werden. Hans-Martin Jermann 20.09.2022, 11.42 Uhr

Nichts mehr zahlen am Ticketautomat: Eine Initiative der Juso fordert im Baselbiet Gratis-ÖV für alle. Kenneth Nars

Die Baselbieter Bevölkerung soll im Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) kostenlos Tram, Bus und Zug fahren können. Dies fordert eine Initiative der Juso, die im Sommer 2021 mit rund 2000 Unterschriften eingereicht wurde.

Im Mai 2022 dann die Hammernachricht: Die Baselbieter Regierung erklärte die Initiative für rechtlich ungültig. Das Begehren verstosse gegen Artikel 81 in der Bundesverfassung. Demnach müssten die Kosten des öffentlichen Verkehrs zu einem «angemessenen Teil» durch die Nutzerinnen und Nutzer gedeckt werden.

Im Kanton Neuenburg gültig, im Kanton Freiburg ungültig

Die vorberatende Justiz- und Sicherheitskommission des Landrats äussert sich nun aber vorsichtiger: Sie will die Initiative für maximal zwei Jahre auf Eis legen, wie es im eben publizierten Kommissionsbericht heisst. Damit soll ermöglicht werden, in der Zwischenzeit rechtliche Fragen zu klären.

Ob die Forderung nach Gratis-ÖV haltbar ist oder nicht, wird nämlich unterschiedlich beurteilt: So hat der Kanton Neuenburg eine ähnliche Initiative für gültig erklärt, während der Kanton Freiburg und das Stadtberner Parlament eine solche Zustimmung verweigerten. In Bern ist nun eine Beschwerde gegen diesen Entscheid hängig.

Angesichts dieser Unklarheiten könnte sowohl ein positiver als auch ein ablehnender Entscheid zur Rechtsgültigkeit der Initiative im Baselbiet schon bald nicht mehr haltbar sein, argumentierte die Kommission. Es sei daher besser zuzuwarten, bis eine gerichtliche Klärung vorliege.

Initianten: Nutzer zahlen für ÖV via ihre Steuern

Bei der Anhörung in der Kommission argumentierten die Initiantinnen, dass die Personen, die ein Gratis-U-Abo erhalten sollen, den ÖV ja via ihre Steuern mitfinanzieren. Die Vorgabe der Bundesverfassung, wonach die Nutzenden sich angemessen an den Kosten des ÖV beteiligen müssten, sei damit gegeben. Vertretende des Kantons betonten hingegen, dass die Bundesverfassung mit Blick auf das Verursacherprinzip eine direkte Kostenbeteiligung vorsehe.

Zur Debatte stand auch die Frage, welche Bevölkerungsgruppen aus rechtlicher Sicht von Gratis-ÖV profitieren könnten. Ein Gutachten zuhanden des Bundesamts für Verkehr lässt erkennen, dass kostenloser ÖV für einen eng begrenzten Personenkreis – etwa für handicapierte Personen – denkbar sei.

Vor diesem Hintergrund steht die im Nachbarkanton Basel-Stadt hängige Initiative, die Gratis-ÖV für Kinder und Jugendliche fordert, rechtlich auf solideren Beinen. Der Grosse Rat hat die Rechtsgültigkeit bereits bejaht.