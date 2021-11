Öffentlicher Verkehr Zwei Schnellzüge pro Stunde zwischen Basel und Biel: SBB bauen Gleise im Laufental auf Doppelspur aus Auf einer Strecke von vier Kilometern in Duggingen und Grellingen wird ab dem Jahr 2023 ein zweites Gleis errichtet. Dieses ermöglicht es, den Halbstundentakt auf der Fernverkehrslinie Basel-Delémont-Biel einzuführen. Weitere Ausbauten auf der Bahnlinie im Laufental haben es jedoch schwer. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 19.11.2021, 20.00 Uhr

SBB-Projektleiter Andreas Jäger stellte das Projekt am Freitag in Grellingen vor. Kenneth Nars

Eine unendliche Geschichte kommt zwar noch lange nicht an ihr Ende, aber kann doch einige Kapitel hinter sich lassen: Seit Jahrzehnten warten die Laufentalerinnen und Laufentaler auf den Ausbau der Bahnlinie auf Doppelspur. Ein Grossteil der Strecke durch das Tal verläuft noch immer eingleisig.

Auf einem vier Kilometer langen Abschnitt in Duggingen und Grellingen ändert sich dies. Mit 133 Millionen Franken bauen die SBB von der Strassenunterführung Lätten vor dem Bahnhof Duggingen bis zum Chessiloch ein zweites Gleis. Das Riesenprojekt ist Teil des Bahn-Ausbauschrittes 2035 und wird vom Bund finanziert. Nun liegt das Projektdossier im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens in Duggingen, Grellingen und Zwingen öffentlich auf. Die Verantwortlichen stellten den Medien am Freitag die Doppelspurinsel in Grellingen vor.

Die Bahnlinie (hier in der Nähe vom Chessiloch) wird ab Ende 2025 deutlich anders aussehen als heute (siehe Foto unten). Zvg/SBB

Wie auf diesem Abschnitt ist ein Grossteil der Strecke von Duggingen nach Laufen noch immer einspurig. Zvg/SBB

Bis die Bagger auffahren, vergehen noch eineinhalb Jahre. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen. Der Baselbieter Verkehrsplaner Daniel Schoop sagte:

«Läuft alles nach Plan, verkehren erstmals Ende 2025 zwei Schnellzüge pro Stunde von Basel über Delémont nach Biel durchs Laufental.»

Hintergrund der Doppelspur ist eine Stärkung der Verbindungen in die Romandie. Statt wie bisher ein Schnellzug pro Stunde werden es ab Fahrplanwechsel 2025 zwei sein. Zudem fährt jeder zweite dieser Züge nach Lausanne und Genf weiter. Die Direktverbindung zwischen Basel und Genf kehrt zurück. Auf dem Doppelspurabschnitt werden die Züge kreuzen können.

Die Strecke, die auf Doppelspur erweitert wird, ist vier Kilometer lang. Der Bahnübergang Bahnweg wird aufgehoben. zvg/SBB

Fünf Monate lang werden Züge durch Busse ersetzt

Ist der Ausbau realisiert, wird die Bahnlinie an machen Stellen kaum wiederzuerkennen sein. «Die Arbeiten im Laufental sind umfangreich. Es handelt sich um enges und unwegsames Gelände», erklärte Andreas Jäger, der für die SBB das Projekt leitet. Insbesondere müsse das Trassee für das neue Gleis in Richtung Birs verbreitet und abgesichert werden. Dazu errichtet man neun, teilweise über 200 Meter lange Stützbauwerke.

In Grellingen stehen Veränderungen bei den Bahnübergängen an: Derjenige bei der Nunningerstrasse wird saniert und derjenige bei der Bahnhofstrasse um rund 40 Meter in Richtung Bahnhof verschoben. In der Nachbargemeinde Duggingen erhält der Bahnhof ein zusätzliches Aussenperron, das durch eine Personenunterführung erschlossen sein wird. Die Bauarbeiten haben eine fünfmonatige Totalsperre der Strecke zwischen Aesch und Laufen ab April 2025 zur Folge. Während dieser Zeit fahren Ersatzbusse.

Ob das Baubewilligungsverfahren viele Einsprachen nach sich zieht, wird sich zeigen. Dass in den vergangenen Monaten nicht alles in Minne verlief, verdeutlichte die Rede des Grellinger Gemeindepräsidenten Alex Hein:

«Wir sind ein wenig enttäuscht, dass die Bahnübergänge Richtung Nunningen und Richtung Seewen nicht durch eine einzige Überführung ersetzt werden.»

Der Kanton Baselland hatte diese angedacht, sich aber dagegen entschieden.

Im Regionalverkehr wird sich durch die Doppelspur nichts ändern. Durch ein Wendegleis in Aesch soll zwar bis spätestens 2035 der Viertelstundentakt zwischen Basel und Aesch eingeführt werden. Einen solchen bis nach Laufen zu erweitern, sei gemäss dem Baselbieter Verkehrsplaner Daniel Schoop aber nicht geplant. Er stellte klar:

«Wir benötigen diese Kapazitäten nicht.»

Die Änderungen, die in Duggingen und Grellingen anstehen, sind umfangreich. zvg/SBB