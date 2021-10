Euro-Airport macht Verwaltungsratshonorare nicht mehr publik

Öffentlichkeitsprinzip Plötzliche Funkstille am Euro-Airport stösst den beiden Basel sauer auf Seit zwei Jahren weist der Basler Flughafen die Höhe seiner Verwaltungsratshonorare nicht mehr öffentlich aus. Wer den Grund dafür erfahren möchte, begibt sich auf eine kommunikative Irrfahrt. Bojan Stula Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

So leer, wie sich der Euro-Airport während des ersten Corona-Lockdowns präsentierte, so dünn fällt die aktuelle Berichterstattung des Flughafens aus. Kenneth Nars / BLZ

Bis vor zwei Jahren war alles glasklar. Genau 190'333 Euro zahlte der Euro-Airport (EAP) jährlich an Entschädigungen für seine 21 Mitglieder und Beisitzenden des Verwaltungsrats. Der Löwenanteil von total 60'227 Euro ging naturgemäss an den Präsidenten Luc Gaillet und seinen Vize Raymond Cron. Immerhin noch zwischen je 10'000 und 12'000 Euro durften die acht Ausschuss- und Kommissionsmitglieder für ihre Mitwirkung im obersten Aufsichtsorgan in Empfang nehmen. In diese «Preisklasse» fallen auch die in diesem März neu zum Verwaltungsrat gestossenen Basler Regierungsräte Esther Keller und Kaspar Sutter.

Doch seit die Coronapandemie den Flugverkehr zeitweise lahmgelegt hat und grosse Einkommensverluste bei Fluglinien und Flughafenbetreibern die Folge waren, ist es mit der diesbezüglichen Transparenz nicht mehr allzu weit her. Im jüngsten Jahresbericht für das Jahr 2020 sucht man die Auflistung der Entschädigungen für den Verwaltungsrat vergebens. Genauso blieben bereits für 2019 die entsprechenden Angaben aus. Selbst auf explizite Nachfrage will der Euro-Airport die aktuellen Ansätze der Verwaltungsratshonorare nicht veröffentlichen.

EAP tut sich mit der Anfrage schwer

Auf diese plötzliche Kursänderung in ihrer Kommunikationspolitik angesprochen, tun sich die Verantwortlichen am Euro-Airport sichtlich schwer. Zuerst heisst es, die zuständige Auskunftsperson sei in den Ferien. Danach dauert es weitere zehn Tage und einen schriftlichen Reminder, bis auf die konkreten Fragen nach dem Warum von der Medienstelle lediglich folgende Auskunft kommt: «Der Euro-Airport veröffentlichte für das Jahr 2019 mit Ausnahme der wichtigsten Kennzahlen keinen Jahresbericht. Der Jahresbericht 2020 erschien in einer reduzierten Form und beschränkte sich im Zahlenteil ebenfalls auf die wichtigsten Kennzahlen (Jahresbericht 2020: Rückblick auf ein besonderes Jahr/euroairport.com).»

Auf nochmalige Nachfrage, ob immer noch die Entschädigungsansätze von 2018 gelten und die aktuellen Zahlen im kommenden Jahresbericht publiziert würden, gibt sich EAP-Kommunikationschefin Claire Freudenberger weiterhin kurz angebunden: «Der Jahresbericht 2020 erschien in einer reduzierten Form und beschränkte sich im Zahlenteil auf die wichtigsten Kennzahlen. Das Format (Inhalte) des Jahresberichts 2021 ist noch nicht entschieden. Die Entschädigungen der Verwaltungsratsmitglieder von 2018 sind wie auf der Grafik 2018 geleistet worden.»

Publikation der Gesamtsumme als Mindeststandard

Derlei Minimalkommunikation kommt in den beiden Basel nicht gut an. «Dass sich die Transparenz beim EAP rückwärts entwickelt hat, passt nicht so recht in die heutige Zeit, auch wenn der EAP dem französischen Recht unterliegt. Doch auch in Frankreich entwickeln sich die Gesetze wohl eher in Richtung Transparenz und nicht umgekehrt», kritisiert EVP-Landrat Werner Hotz. Der Allschwiler Politiker kämpft seit zwei Jahren darum, dass sämtliche Verwaltungsratshonorare von Personen offengelegt werden, die im Kantonsauftrag Einsitz in öffentlich-rechtliche Anstalten und Gesellschaften mit kantonaler Beteiligung haben. Zu diesem Zweck hat er im Baselbieter Parlament einen breit unterstützten Vorstoss eingebracht, der vom Landrat noch nicht abschliessend behandelt worden ist.

In seinem aktuellen Beteiligungsbericht, in dem der Kanton Baselland jährlich Bericht über den Stand seiner Beteiligungen an derlei Institutionen erstattet, ist ausdrücklich festgehalten, dass als Mindeststandard bei der Corporate Governance die Veröffentlichung der Gesamtsumme aller Verwaltungsratshonorare erwartet wird. Doch ausgerechnet der als zentrale strategische Beteiligung geführte Euro-Airport macht überhaupt keine Angaben. Im Gegensatz dazu publiziert etwa die Basellandschaftliche Kantonalbank standardmässig die Vergütungen für jedes einzelne Mitglied des Bankrats.

Beide Basel werden Rückkehr zur Transparenz einfordern

Rechtliche Möglichkeiten, den Euro-Airport zur Publikation dieser Angaben zu zwingen, besitzen weder Basel-Stadt noch Baselland, da der Flughafen dem französischen Recht untersteht. «Die Rechenschafts- beziehungsweise Informationspflicht zum Jahresabschluss gestaltet sich in Frankreich anders als in der Schweiz», schreibt auf Anfrage die Baselbieter Volkswirtschaftsdirektion. Ihr Sprecher Rolf Wirz kündigt jedoch an:

«Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst Jahresberichterstattungen, bei denen auch Informationen zum strategischen Führungsgremium ausgewiesen werden. Unsere Vertreter im EAP-Verwaltungsrat werden sich dafür einsetzen, dass dies wieder der Fall sein wird.»

Sehr ähnlich tönt es aus dem Basler Departement für Wirtschaft und Soziales. So stellt Generalsekretär Claus Wepler klar, dass auch seitens Kanton Basel-Stadt Transparenz in Bezug auf die Verwaltungsrat-Vergütungen am Euro-Airport gewünscht wird:

«Dass der Euro-Airport für das Geschäftsjahr 2020 im Unterschied zu den Vorjahren keine entsprechenden Daten ausgewiesen hat, betrachten wir als Ausnahme aufgrund der verkürzten Berichterstattung in der Coronazeit. Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Jahresberichten wieder aussagekräftige Angaben enthalten sein werden.»

Was auch immer der genaue Grund für die Funkstille am Euro-Airport in Sachen Verwaltungsratshonorare sein mag; einfach so hinnehmen werden es die beiden Basel nicht. Wie erfolgreich sie mit ihrer Intervention sein werden, ist hingegen eine ganz andere Frage. Schliesslich stellen die vier Basler Stimmen im 16-köpfigen Kern-Verwaltungsrat eine arge Minderheit dar.

Der aktuelle Verwaltungsrat des Euro-Airports (EAP) Französische Delegation:

▪ Luc GAILLET, Präsident des Verwaltungsrats, Mitglied der Industrie- und Handelskammer Alsace Eurométropole

▪ Daniel ADRIAN, Ratsmitglied des Conseil d’Alsace

▪ Pierre-Yves BISSAUGE, Vertreter der französischen Luftfahrtbehörde (DGAC)

▪ Michelle DESJARDINS, Stellvertreterin des Direktors der französischen Luftfahrtbehörde (DGAC)

▪ Francis GISSINGER, Mitglied der Industrie- und Handelskammer Alsace Eurométropole

▪ Fabian JORDAN, Präsident Mulhouse Alsace Agglomération

▪ Philippe KNIBIELY, Erster Stellvertretender Bürgermeister von Saint-Louis

▪ Louis LAUGIER, Präfekt des Departements Haut-Rhin



Schweizer Delegation:

▪ Raymond CRON, Vize-Präsident des Verwaltungsrats, Vertreter des Kantons Basel-Landschaft

▪ Jan BITTEL, Co-Leiter der Sektion Wirtschaftsfragen des Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL)

▪ Esther KELLER, Regierungsrätin, Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements des Kantons Basel-Stadt

▪ Thomas KNOPF, Vertreter des Kantons Basel-Stadt

▪ Thomas KÜBLER, Vertreter des Kantons Basel-Landschaft

▪ Kaspar SUTTER, Regierungsrat, Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt

▪ Natacha THEYTAZ, Vertreterin des Kantons Basel-Stadt

▪ Marcel G. ZUCKSCHWERDT, Stellvertretender Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL)



Finanzkontrolleure:

▪ Sylvain ROUSSELLE, französischer Finanzkontrolleur

▪ Jean-Paul VEST, Schweizer Finanzkontrolleur



Mitglieder mit beratender Funktion:

▪ Stefan BREITER, Finanzbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

▪ Bärbel SCHÄFER, Regierungspräsidentin Freiburg, Baden-Württemberg

▪ Michel PROBST, ehemaliger Minister für Wirtschaft und Zusammenarbeit der Republik und Kanton Jura