Ökozentrum Langenbruck Die «Wilden» sind etabliert – das Forschungsinstitut ist leiser geworden, aber nicht weniger erfolgreich Die Schwerpunkte haben sich in der 40-jährigen Geschichte des Zentrums verschoben, die Stossrichtung bleibt die gleiche: mit pionierhafter Technik den CO 2 -Ausstoss reduzieren. Andreas Hirsbrunner 25.02.2021, 05.00 Uhr

Linda Jucker und Lorenz Ruf leiten die beiden Abteilungen des Ökozentrums: Sie ist für Bildung und Gesellschaft, er für Forschung und Entwicklung verantwortlich. Bild: Kenneth Nars

Plötzlich ist das Ökozentrum Langenbruck, das sich früher oft in umweltpolitische Diskurse eingeschaltet hat, öffentlich wieder präsent. Es plädierte im Vorfeld der Landratsdebatte dafür, die Möglichkeiten der Pflanzenkohle in der Landwirtschaft vertieft abzuklären. Prompt hat der Landrat an der letzten Sitzung den entsprechenden Vorstoss von Markus Graf (SVP) mit 66 zu 11 Stimmen zur Prüfung an die Regierung überwiesen. Dies, obwohl Letztere zuvor nichts davon wissen wollte.

Dass das Ökozentrum gerade bei diesem Thema öffentlich Stellung bezogen hat, ist alles andere als Zufall. Das Vergasen von Biomasse wie Holzschnitzel – die sogenannte Pyrolyse –, bei der Abwärme und Pflanzenkohle gewonnen werden, ist einer seiner Forschungsschwerpunkte. Dabei geht es wie bei allen anderen Projekten darum, den CO 2 -Ausstoss zu senken und damit die Klimaerwärmung zu bremsen. Bei der Pyrolyse wird rund die Hälfte des CO 2 , das die Biomasse zuvor aus der Atmosphäre aufgenommen hat, in der Pflanzenkohle gebunden. Wird die Pflanzenkohle danach in der Landwirtschaft zur Verbesserung des Bodens eingesetzt, bleibt das klimaschädliche Gas gebunden und entweicht nicht wieder in die Atmosphäre.

Ausgediente Postmobil-Akkus werden Solarstrom-Speicherschränke

Und was macht das Ökozentrum sonst noch? Nun, die Palette ist breit. Lorenz Ruf, Abteilungsleiter Forschung und Entwicklung, macht ein fast schon exotisch anmutendes Beispiel, um diese Breite zu illustrieren: Auf den Komoren-Inseln im Indischen Ozean wird wie vielerorts Plastikabfall ins Meer gekippt. Gleichzeitig werden die spärlichen Wälder gerodet, um das Holz als Brennmaterial in lokalen Destillationsbetrieben für die Herstellung von Parfümöl einzusetzen. Das Ökozentrum tüftelt nun in der eigenen Versuchsanlage in Langenbruck an der Verbrennung von Plastikabfällen, die die Schweizer Holzfeuernorm erreicht. Ruf sagt: «Dieses reine Verbrennungsprojekt ist untypisch für uns, denn wir widmen uns bei unserer Forschung schwerpunktmässig der optimalen Energienutzung. Aber mit der Entwicklung eines robusten Lowtech-Ofens dient es der Lösung eines Teilproblems in der Entwicklungszusammenarbeit und stösst auf viel Resonanz.»

Eher mit dem Ökozentrum assoziiert wird das Projekt Second Life, bei dem das Leben von ausgedienten, aufwendig hergestellten Fabrikaten verlängert wird. Ein Beispiel: Das Ökozentrum gibt zusammen mit der Post älteren, nicht mehr voll leistungsfähigen Akkus von elektrisch betriebenen Postdreirädern eine neue Daseinsberechtigung, indem sie zu Energiespeichereinheiten zusammengefügt werden. Ein solcher Speicherschrank kann den Eigenverbrauch von Solarstrom erhöhen oder zum Beispiel an einem Open-Air-Konzert zum Brechen von Laststpitzen zum Einsatz kommen.

Ein anderes Projekt befasst sich mit der Elektromobilität in der Landwirtschaft. Batteriebetriebene Kleingeräte wie Heckenscheren gibt es schon länger, ebenso grössere Fahrzeuge wie Gabelstapler oder Hoflader. Doch dazwischen klaffe eine Lücke, weshalb das Ökozentrum eine elektrische Antriebseinheit entwickelt habe, die kompatibel zu den marktführenden Einachsern mit Verbrennungsmotor wie Bodenfräser oder Balkenmäher sei. So könnten Hersteller einfach auf elektrischen Antrieb umstellen, erklärt Ruf.

Mit diesem selbstentwickelten Alefa (Alltagstaugliches Leichtbau-Fahrzeug) nahm das Ökozentrum 1986 an der Tour de Sol teil. Bild: zVg

Nebst Forschung und Entwicklung gibt’s am Ökozentrum auch noch die Abteilung Bildung und Gesellschaft. Deren Leiterin Linda Jucker sagt: «Wir arbeiten vor allem mit Schulen, Firmen und Gemeinden mit dem Ziel, das Verständnis für eine nachhaltige Zukunft zu fördern.» So zeige man etwa Schülerinnen und Schülern anhand von Ballonen, wie unterschiedlich der CO 2 -Ausstoss einer Reise von Basel nach Zürich sein könne. Die Jugendlichen müssten dabei mit einer Pumpe Ballone aufblasen, wobei die Anzahl Pumpenstösse von der Wahl des Verkehrsmittels beziehungsweise dessen CO 2 -Ausstoss abhängt. Sie würden dann jeweils staunen, wie riesig ein Flugzeug-Ballon im Vergleich zu einem Velo-Ballon werde.

Der erste Baselbieter Wärmeverbund auf Pyrolyse-Basis – natürlich in Langenbruck

Oder ein Projekt, das kürzlich für Mitarbeitende der Bâloise erstmals angeboten wurde: Die Belegschaft konnte verschiedene Geräte ausprobieren und deren Stromverbrauch messen. Und sie konnte in einem supponierten Supermarkt einkaufen, wobei an der Kasse nicht der Einkaufsbetrag, sondern das Erdöläquivalent auf dem Kassenzettel stand. Danach habe man mit den Leuten die Produkteentstehung angeschaut. Jucker: «Ob Schulen, Firmen oder Gemeinden: Wir wollen mit unseren Programmen zeigen, wie sich eine Entscheidung aufs Klima auswirkt. Das Ganze soll nachvollziehbar sein und immer auch Lust machen.»

Das Ökozentrum hinterlässt aber auch Spuren unmittelbar vor der Haustüre: Die Gemeinde Langenbruck ist die erste im Baselbiet, die einen Wärmeverbund auf der Basis der Pyrolyse realisiert. Ruf meint dazu: «Das ist pionierhaft. Und die Bauern interessieren sich für die Abnahme der Pflanzenkohle.» Überhaupt hat das Ökozentrum in seiner 40-jährigen Geschichte das Passdorf stark geprägt. Gemeindepräsident Hector Herzig weist darauf hin, dass wegen der Ausstrahlung des Ökozentrums viele ökologisch denkende Menschen nach Langenbruck gezogen seien. Herzig:

«Das Ökozentrum hat unser Dorf in positivem Sinn nachhaltig beeinflusst. Deshalb sind bei uns Themen wie Autarkie, Regionalität und Ökologie ganz wichtig.»

Zudem sei das Ökozentrum der grösste Arbeitgeber im Ort. Es beschäftigt derzeit laut Jucker 21 Mitarbeiter, die sich 15 Vollzeitstellen teilen. Das Budget 2021 rechnet mit Einnahmen von 1,7 Millionen Franken; über 90 Prozent davon sind an Projekte gebunden. Diese Gelder setzen sich zusammen aus Beiträgen der öffentlichen Hand und von Stiftungen sowie Projekterträgen. Der Rest stammt von Mitgliedern, Gönnern und Spendern.

Die Gründergeneration sanierte 1982 voller Elan das ehemalige Kinderbeobachtungsheim und spatete den Rasen zu einem Biogemüsefeld um. Sogar das Schweizer Fernsehen war dabei. Bild: zVg

Doch die Symbiose mit Langenbruck ist heute nicht mehr dieselbe wie früher. Das zeigt sich schon am Namen: Heute nennt sich die Forschungsinstitution einfach Ökozentrum und nicht mehr Ökozentrum Langenbruck. Und auch die Mitarbeiter wohnten nicht mehr im Dorf, sondern pendeln. Die meisten kämen aus dem Raum Basel-Olten, sagt Jucker.

Die Wollpullis sind Sakkos gewichen

Das hat mit einem Mentalitätswandel zu tun: Die Gründergeneration hatte noch andere Wertvorstellungen. Sie wollte nicht nur zusammen arbeiten, sondern auch zusammen wohnen. So planten deren Exponenten in den Anfängen eine kleine Vorzeigesiedlung in der Nähe des Ökozentrums. Doch das scheiterte an den Finanzen und der Ideologie: Obwohl weitgehend autolos, hätten sie eine 5,5 Meter breite Zufahrtsstrasse bauen müssen, was ihrem Weltbild widersprach.

Der Wandel zeigt sich auch äusserlich: Die Wollpullis sind Sakkos gewichen. Und die Bärte sind ab, wie einst die NZZ schrieb. Oder in den Worten von Gemeindepräsident Herzig: «Das Ökozentrum ist heute nicht mehr so wild wie in den Anfangszeiten, sondern ein etabliertes Forschungsinstitut, das landesweit ernstgenommen wird.» Die lauteren Töne, die «die Wilden» einst in umweltpolitischen Kontroversen anschlugen, sind von daher gar nicht mehr nötig.