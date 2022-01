Ohne Depooling Statt der Vereinfachung kam das Chaos: Lieferverzögerungen beim neuen Baselbieter Test-System Am Montag hätte das neue System des «Breiten Testen» starten sollen. Doch mancherorts fällt das Testen diese Woche ganz aus. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 24.01.2022, 18.00 Uhr

Der Massentest findet diese Woche nicht an allen Baselbieter Schulen statt (Symbolbild). Eveline Beerkircher

Am Montag hätte das «Breite Testen» für Baselbieter Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen sowie Eltern einfacher werden sollen. Denn das neue Testsystem wäre das Ende des Depooling gewesen: Statt die im Pool positiv getesteten Schülerinnen und Schüler zum Einzeltest zu senden, kann das Labor neu auf die zurückgestellten Einzelproben zurückgreifen und diese einzeln analysieren.

Dafür mussten die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld registriert werden. Ein QR-Code, der auf den Spuckröhrchen zu finden ist, muss anschliessend gescannt und mit dem entsprechenden Kind verlinkt werden.

Ebendiese Etiketten mit den QR-Codes wurden aber nicht überall rechtzeitig geliefert. Ein Beispiel ist die Primarschule Binningen, die am Montagmorgen eine Mail an alle Eltern versendet hat. Die Schule testet jeweils am Dienstag – man habe aber die QR-Codes für das neue System noch nicht erhalten, heisst es in der Mail, die der bz vorliegt. «Das alte System kann in Ermangelung anderer Materialien auch nicht mehr bedient werden», schreibt die Schulleitung weiter.

Die Primarschule Binningen könne diese Woche daher nicht am «Breiten Testen» teilnehmen. Mindestens eine weitere Baselbieter Schule soll das Problem der fehlenden Etiketten ebenfalls kennen.

Externe Firma sollte Material liefern

Andrea Bürki, Mediensprecherin des Kantonalen Krisenstabs, bestätigt auf Anfrage:

«Es kam tatsächlich vereinzelt vor, dass Schulen die neuen Etiketten am Montag nicht erhalten haben.»

Um wie viele Schulen es dabei geht, wisse man nicht. Der Kanton kennt nur diejenigen Fälle, die sich gemeldet haben.

Dass es überhaupt so weit kommen konnte, hat seinen Grund: Der Versand der Materialien läuft nicht über den Kanton selber, sondern über eine externe Firma. «Mit dieser war ausgemacht, dass die Lieferungen bis Montag erledigt sind», so Bürki. Dass es zu Verzögerungen gekommen ist, sei «unschön», man hoffe aber, dass das entsprechende Material am Dienstag allen Schulen zugestellt werde.

Im Fall der Primarschule Binningen, deren Testtag erst am Dienstag gewesen wäre, klappt der Massentest diese Woche aber auch nicht, wenn die Etiketten rechtzeitig geliefert werden. Denn die Spuckröhrchen inklusive QR-Codes hätten die Kinder am Montag nach Hause bringen sollen, da Primarschülerinnen und -schüler zu Hause ins Röhrchen spucken.

Testtage können nicht verschoben werden

Diejenigen, die den Testtag gestern Montag gehabt hätten, können diesen auch nicht nachholen. «Die Tage sind fix zugeteilt, eine Verschiebung ist aufgrund der Laborkapazitäten nicht möglich», erklärt Bürki. Was den Schulen mit Testtag Dienstag derzeit offen stehe, so Bürki, sei, diese Woche noch auf das alte Testsystem zu setzen. Dies, wenn die dafür notwendigen Materialien noch vorhanden sind. Dazu müssten aber alle Schülerinnen und Schüler eines positiven Pooltests noch einmal zum Depooling anrücken. Schulen, die ihre Testtage erst morgen Mittwoch oder am Donnerstag haben, erhalten keinen Freipass, diesen wegen der fehlenden Etiketten abzusagen.

Dass das «Breite Testen» ausgerechnet bei den aktuell hohen Fallzahlen teilweise ausfällt, sei zwar nicht im Sinne des kantonsärztlichen Dienstes, so Bürki. «Es ist aber zu bedenken, dass wir aufgrund von Ferien immer wieder ‹Test-Unterbrüche› hatten. Aus epidemiologischer Sicht entsteht dadurch eine kleine Wissenslücke, welche aber durch die Wiederaufnahme des Testens in den betroffenen Schulen in der kommenden Woche wieder geschlossen wird.»

Basel-Stadt will das System ebenfalls einführen

Das System mit Rückhalteprobe wird im Stadtkanton auf der Sekundarstufe II bereits seit August angewendet. Die Umstellung auf das System auf der Sekundarstufe I sowie an Primarschulen sei derzeit in Planung, wie Anne Tschudin, Mediensprecherin des Gesundheitsdepartements, auf Anfrage sagt. Die Daten würden zu gegebenem Zeitpunkt kommuniziert.

