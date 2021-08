Das Oldtimer-Museum Pantheon Basel wird zur AG

Oldtimer Das Pantheon Basel wird endlich ein richtiges Museum Das Oldtimer-Museum in Muttenz ändert die Rechtsform und wird eine Aktiengesellschaft. Vordringlich sind aber für die Besitzerfamilie Musfeld ganz andere Dinge. Bojan Stula 16.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 25. Oktober wird im Muttenzer Pantheon die Mercedes-Sonderausstellung durch die neue Schau zur Basler Verkehrsgeschichte abgelöst. Nicole Nars-Zimmer

Das Oldtimer-Pantheon in Muttenz ist ein richtiges Museum. Endlich auch auf dem Papier. Seit vergangenem Dienstag ist es im Handelsregister als Pantheon Basel Museum AG eingetragen. Das Aktienkapital beträgt 100'000 Franken. Die 100 Namenaktien à 1000 Franken befinden sich allesamt in Familienbesitz, sprich im Besitz der Musfeld Holding. Der Verwaltungsrat ist entsprechend ausschliesslich Familienangelegenheit: Neben Verwaltungsratspräsident Stephan Musfeld und seinem Cousin Urs Peter als Vizepräsident sitzen Stephans beide Kinder Dominik und Nicole Musfeld im Gremium.

Laut Handelsregistereintrag bezweckt die Gesellschaft «den Aufbau und Betrieb eines Museums sowie eines Museumshops, insbesondere für Oldtimer, die Führung von Gastronomiebetrieben sowie die Durchführung von Events». «Sie kann alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten betreiben und gleichartige sowie verwandte Unternehmungen im In- und Ausland erwerben oder errichten.»

Nur ein Teil der Fahrzeuge geht in offiziellen Museumsbesitz über

Erstere sind natürlich alles Tätigkeiten, welche das Pantheon bereits seit seiner Gründung 2008 auszeichnen. Die bisher 26 Sonderausstellungen zur Automobilgeschichte haben jährlich im Durchschnitt rund 10'000 Besucherinnen und Besucher angelockt. «Insofern ändert sich durch die AG-Gründung vorerst nichts», erklärt Gründer Stephan Musfeld auf Nachfrage. Diese sei lediglich ein formaler Wegbereiter im Hinblick auf die künftige Übernahme des Pantheons durch die nächste Musfeld-Generation, die bereits jetzt immer stärker in den Museumsbetrieb eingespannt werde. Zu den Formalitäten gehört auch, dass in den Besitz der neuen Museums-AG nur jene rund 20 Fahrzeuge überführt wurden, die absolut unverkäuflich sind; so etwa der Nachbau des Ur-Benz, des dreirädrigen Patent-Motorwagens von 1886. Die übrigen Fahrzeuge gehören nun offiziell der assoziierten und im gleichen Gebäude untergebrachten Pantheon Classic Garage.

Obschon explizit in der Zweckbeschreibung erwähnt, planen die Musfelds keine Übernahme von «verwandten Unternehmungen im In- und Ausland». «Das werde ich immer wieder gefragt, ob wir nicht auch noch an anderen Standorten Ableger des Pantheon eröffnen wollen», sagt Musfeld, «aber momentan haben wir nichts Derartiges vor.» Dies sei lediglich eine Standardformulierung im Handelsregister. Allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt würde man bei den Behörden einen neuen Anlauf nehmen, in die offizielle Basler Museumsliste aufgenommen zu werden. Schliesslich seien ihnen in der Vergangenheit gerade das Fehlen einer museumseigenen Rechtsform und die Vermischung mit den kommerziellen Angeboten der Classic Garage zum Vorwurf gemacht worden.

Nächste Sonderausstellung zur Basler Mobilitätsgeschichte

Doch das ist vorerst Zukunftsmusik. Unmittelbare Priorität geniesst die kommende Ausstellung zur Geschichte der Mobilität in der Stadt Basel, die Ende Oktober eröffnet wird. Durch die schwere Pandemiezeit hat sich das Pantheon gehangelt, indem die beiden jüngsten Sonderausstellungen zum Carrossier Hermann Graber und zur Geschichte von Mercedes um jeweils ein halbes Jahr verlängert wurden und so volle zwölf Monate anstatt der üblichen sechs liefen. In dieser Phase schmerzte finanziell insbesondere die monatelange Restaurantschliessung.

Mit der Sonderausstellung «Unterwegs auf eigenen Rädern» soll der publikumsträchtige Übergang in wieder normalere Zeiten gelingen. Die Antwort auf Fragen wie «Wann fuhr das erste Velo in Basel?», «Was war das erste Basler Automobil?» oder «Wo konnte man erstmals öffentlich tanken?» verspricht spannende lokalhistorische Erkenntnisse. Für 2022 ist die Publikation eines rund 300-seitigen Begleitbuchs geplant, das sich als Standardwerk zur Basler Verkehrsgeschichte ab 1833 entpuppen könnte. Auf der Suche nach entsprechenden Unterlagen und Dokumenten förderte der Gang ins Basler Staatsarchiv für den 68-jährigen Stephan Musfeld jedenfalls eine Trouvaille zu Tage: den ersten Fahrausweis seines Grossvaters von 1924.