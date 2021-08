Olympische Spiele Nur ein Baselbieter am Start in Tokio: «Die Qualifikation ist keine Selbstverständlichkeit» 116 Sportlerinnen und Sportler vertreten die Schweiz in Tokio. Vier davon aus Basel-Stadt, einer aus Baselland. Weshalb nur Hürdenläufer Jason Joseph den Landkanton an den Olympischen Spielen in Japan vertritt. Simon Tschopp 05.08.2021, 05.00 Uhr

Der Oberwiler Hürdensprinter Jason Joseph ist der einzige Baselbieter im 116-köpfigen Schweizer Olympiateam. Laurent Gillieron/key

(Tokio, 3. August 2021)

In der ersten Olympiawoche haben die Schweizer Sportlerinnen und Sportler richtiggehend Medaillen abgeräumt und für grosse Euphorie gesorgt. Bis am vergangenen Sonntag waren es insgesamt zwölf (dreimal Gold, viermal Silber und fünfmal Bronze). Das eine oder andere Edelmetall könnte in den nächsten Tagen noch dazukommen. In der 116-köpfigen Schweizer Delegation figurieren bloss vier Basler und ein Baselbieter. Von ihnen waren bisher keine vorderen Ränge zu vermelden.

Olympiaqualifikation keine Selbstverständlichkeit

Dass der Landkanton nur mit Hürdensprinter Jason Joseph in Tokio vertreten ist, erstaunt. Der Oberwiler stand im Halbfinal, für den Endlauf reichte es nicht. Eine Qualifikation für Olympische Spiele sei keine Selbstverständlichkeit und noch immer wenigen Ausnahmeathletinnen und -athleten vorbehalten, sagt der stellvertretende Leiter des Sportamts Baselland, Christian Saladin.

«Für unseren Kanton ist es deswegen eine Auszeichnung, wenn man sich über eine ‹kleinere› Delegation wundert.»

Vor fünf Jahrzehnten in Mexiko-Stadt (1968) und München (1972) war Baselland jeweils gleich mit mehreren Leichtathletinnen und -athleten präsent.

Saladin redet von einer Momentaufnahme, die «wenig repräsentativ» sei. Judoka Evelyne Tschopp und Badmintonspieler Christian Kirchmayr verpassten die Qualifikation für Tokio knapp. Manuel Munsch fuhr einen Schweizer Quotenplatz im Kanuslalom heraus. Mit Tennisass Roger Federer fehlt ein weiterer Baselbieter verletzungsbedingt. Hingegen konnte sich Tobias Fankhauser, der bereits zweimal olympisches Edelmetall gewonnen hatte, erneut für die Paralympics qualifizieren.

«Die Leistungssportförderung im Kanton Basel-Landschaft ist nach wie vor ausgezeichnet»,

ist Christian Saladin überzeugt. Mit Yann Sommer, Granit Xhaka und Breel Embolo zählten drei Spieler zur Stammelf des Schweizer Fussballnationalteams an der diesjährigen EM. Das Trio hatte seine Ausbildung im Baselbiet absolviert.

Der Kanton fokussiert sich zudem darauf, jungen Sportlerinnen und Sportlern die erfolgreiche Kombination von Ausbildung und Leistungssport zu ermöglichen. Die sportliche Entwicklung der Talente liege jedoch in der Verantwortung der einzelnen Sportverbände, betont Saladin. Dieser hofft, dass an künftigen Olympischen Spielen die Baselbieter Delegation wieder ein wenig grösser sein wird, garantiert ist dies aber keineswegs.

Ohne Alex Wilson nur noch ein Quartett

Die Basler sind in Tokio mit den Leichtathleten Silvan Wicki und Salome Lang sowie den Fechtern Benjamin Steffen und Max Heinzer vertreten.

«Im Vergleich zur Grösse unseres Kantons sind vier Sportler das, was man erwarten konnte»,

meint Steve Beutler, Leiter des Sportamts Basel-Stadt. Stolz sei man auf die starke Bewegung in der Leichtathletik und das Fechten, das in Basel Tradition habe. 2000 in Sydney konnte sich Gianna Hablützel-Bürki als zweifache Silbermedaillengewinnerin feiern lassen.

Von den Fechtern hat sich Beutler mehr erhofft. Er weist jedoch darauf hin, dass «die Weltspitze in dieser Disziplin derart dicht ist, dass sehr wenig über Sieg und Niederlage entscheidet». Deutlich habe man das im Teamevent gesehen.

Zu Sprinter Alex Wilson, der sich zwar für Olympia qualifiziert hatte, jedoch wegen einer Dopingsperre nicht starten durfte, erklärt Sportamtleiter Steve Beutler:

«Für den Athleten ist das traurig. Es hätte nicht sein müssen.»

Man müsse nun weiter abwarten, wie das Urteil ausfalle. Mehr könne er dazu nicht sagen.