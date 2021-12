Baselland hebt Quarantäne für Sek Muttenz teilweise auf

Omikronausbruch Kehrtwende in Muttenz: Ein Teil der Klassen aus der Quarantäne entlassen Noch am vergangenen Dienstag hiess es, dass nach der verfügten Schulschliessung 650 Jugendliche und Erwachsene der Muttenzer Sekundarschule bis Heiligabend in Quarantäne müssen. Und dies ohne die Möglichkeit, sich freizutesten. Nun kommt alles anders. Bojan Stula 18.12.2021, 10.00 Uhr

Schulschliessungen in Muttenz wegen Corona. Sekundarschule Hinterzweien. Kenneth Nars

Die Nachricht an Schülerinnen, Schüler und Lehrerschaft kam am Freitagabend kurz vor 20 Uhr: In einer Rundmail informierte die Leitung der Sekundarschule Muttenz, dass die am vergangenen Dienstag verfügte, Omikron-bedingte Quarantäne für einen Teil der Klassen wieder aufgehoben ist. Gleichzeitig leitete sie einen Begleitbrief des Kantonsärztlichen Dienstes weiter, der diese unerwartete Kehrtwende erklärt. Die Behörden führen in erster Linie die Auswertung der Umgebungstests als Grund für die Lockerung der ursprünglich verkündeten rigorosen Gesamt-Quarantäne an.

«Die zwischenzeitliche Analyse der Ansteckungswege und der medizinischen Daten ermöglicht es nun, die getroffenen vorsorglichen Massnahmen für die nicht von Omikron betroffenen Klassen respektive Lehrpersonen anzupassen», schreiben Professor Christoph Rudin und Doktor Bernard Covel vom kantonalen Covid-Ausbruchs-Management-Team. Für all jene Klassen ohne Infektionen sowie solche mit weniger als drei Ansteckungen durch die Delta-Variante sei eine Quarantäne nicht mehr nötig. Stattdessen gilt laut Schreiben für Letztere «die übliche Quarantäneanordnung, die für zweimal Geimpfte und Genesene nicht gilt, und bei der ein Freitesten mittels Antigen- resp. PCR-Test ab dem siebten Tag möglich ist. Für Klassen mit Omikron-Fällen und deren Lehrpersonen bleiben die strengen Quarantäne-Anordnungen bestehen.»

Schulleitung zeigt sich erleichetert

Laut Mitteilung der Sekundarschulleitung verbleiben insgesamt elf Klassen mit Omikron-Fällen bis maximal 23. Dezember in Quarantäne (1Af, 1Ee, 2Ad, 2Ae, 2Ea, 2Eb, 2Pa, 2Pd, 3Aa, 3Ab, 3Ed). Für 18 weitere Klassen, also die Mehrheit, wird dagegen die Quarantäne per sofort aufgehoben (1Ad, 1Ae, 1Ed, 1Pa, 1Pb, 1Pc, 1Pd, 2Ed, 2Pe, 3Ee, 3Ef, 3Pd, 3Pe, 3Pf, KKA, KKB, FK, SK).

Zuletzt drückt der Muttenzer Schulleiter Simon Schweizer seine Erleichterung über diese Lockerung aus. Er sei froh darüber, habe sich das Nachhaken von Teilen der Lehrer- und Elternschaft bei den kantonalen Covid-Stellen «doch für die Hälfte der Klassen und für zahlreiche Lehrpersonen gelohnt». Dies mag als weiterer Hinweis darauf gelten, dass die am vergangenen verkündete präventive Gesamt-Quarantäne bei vielen Direktbetroffenen und Angehörigen in Muttenz nicht verstanden wurde und beim Kantonsärztlichen Dienst und der Baselbieter Erziehungsdirektion für zahlreiche Nachfragen sorgte.