Keine Versteigerungen mehr von privaten Nummernschildern in Baselland

Der Kanton stellt seine bisherige Versteigerungsplattform ein. Dies führt zu gewissen Problemen und Konsequenzen für Fans von ausgefallenen Nummernschildern. Bojan Stula 28.01.2022, 05.00 Uhr

2013 brachte die Versteigerung von BL 9 dem Kanton satte 30'800 Franken ein. Es war damals die letzte noch verfügbare einstellige Nummer. Zvg /MFK Baselland

Wer im Baselbiet mit seinem seltenen Auto-Nummernschild den ganz grossen Reibach machen will, geht in der Regel leer aus. In den vergangenen Jahren fanden bei Privatauktionen weder BL 46 für mindestens 80'000 Franken noch BL 118 für das Startgebot von 60'000 Franken interessierte Abnehmer. Die Baselbieterinnen und Baselbieter mögen zwar ausgefallene Nummernschilder an ihren Karossen, bezahlen aber dafür keine Fantasiepreise.

Nun wird dem staatlich kanalisierten Weiterverkauf von Fahrzeugschildern der Stecker gezogen – zumindest vorläufig. Per Ende Dezember 2021 wurde die bisherige Versteigerungs- und Wunschkontrollschilderplattform der Baselbieter Motorfahrzeugkontrolle (MFK) eingestellt. Wer im Internet die Seite www.auktion-bl.ch aufruft, erhält bloss eine Fehlermeldung: «Ab Januar 2022 werden die Versteigerungen und Wunschkontrollschilder auf einer neuen Seite wieder angeboten. Die bestehenden Kundenkonti werden nicht übernommen und gelöscht.»

Lieber beim Kanton als auf Ebay oder Ricardo

Ein weiterer Hinweis dürfte den Interessierten dabei besonders ins Auge stechen: «Private Versteigerungen werden mit der neuen Seite nicht mehr angeboten.» Um die Übersicht über den Weiterverkauf von Nummernschildern zu behalten, erweiterte die Baselbieter Motorfahrzeugkontrolle 2013 ihre eigene Auktionsplattform um die Möglichkeit von Privatversteigerungen. Im Gegensatz zu den staatlichen Auktionen konnten Private, die dort ihr Nummernschild zum Weiterverkauf anmeldeten, die Höhe des Startgebots selber bestimmen und natürlich auch den entsprechenden Gewinn einstreichen.

MFK-Leiter Pascal Donati begründete damals die Funktionserweiterung mit dem Wunsch des Kantons, die Übersicht über den Handel behalten zu wollen. Private sollten lieber via Kanton ihre seltenen Nummernschilder weiter vertickern als auf kommerziellen Auktionsplattformen wie Ebay oder Ricardo.

«Ich bin nach wie vor dieser Meinung», sagt Donati heute, obschon nun genau dieses einst unerwünschte Szenario eintreten wird. Doch seien die Privatauktionen erstens nie zum «Eldorado» ausgeartet – siehe oben –, zweitens würden hinter der Praxisänderung handfeste technische Gründe stecken. Die bisherige Versteigerungs- und Wunschkontrollschilderplattform wurde von einem externen Entwickler bezogen. Das neue Auktionsportal wird dagegen in die bisherige Fachapplikation «Cari» integriert, über welche die Baselbieter MFK auch ihre übrigen elektronischen Dienstleistungen wie das Fahrzeug- oder Prüfungswesen verwaltet. «Das spart uns zum einen Arbeit, zum anderen ist es günstiger und generiert keine Extrakosten», rechtfertigt Donati die Umstellung.

Von den 18 Kantonen, die ebenfalls die Fachapplikation Cari einsetzen, würden deren zehn dieselbe integrierte Versteigerungsplattform benutzen; so auch der Nachbarkanton Solothurn. Der einzige Nachteil der Cari-Versteigerungsplattform: Diese weist bisher keine Zusatzfunktion für Privatauktionen auf.

Technische Probleme verzögern die Einführung

Rund 400'000 Franken setzt der Kanton jährlich mit seinen eigenen Versteigerungen von Nummernschildern um. Was den Wegfall der Privatauktionen angeht, will Donati zunächst einmal die weitere Entwicklung abwarten:

«Sollten wir merken, dass diese nach wie vor ein grosses Bedürfnis darstellen, würden wir beim Anbieter Offerten für eine Weiterentwicklung von Cari einholen. Das Ganze müsste aber in einem sinnvollen Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen.»

Entgegen der Ankündigung im Internet müssen sich aber auch all jene, die dringend vom Kanton ein neues BL-Nummernschild ersteigern wollen, in Geduld üben: Wegen diverser technischer Probleme bei der Umstellung wird die neue Versteigerungsplattform laut Donati erst in zwei bis drei Wochen online gehen.

Basel-Stadt bietet Nummernschilder nur zu Fixpreisen an Als einer von inzwischen nur noch wenigen Kantonen verschmäht Basel-Stadt bewusst die Möglichkeit von Versteigerungen von Auto- oder Motorrad-Kontrollschildern. Stattdessen bietet er auf einer wöchentlich aktualisierten Liste unter www.polizei.bs.ch alle noch verfügbaren Wunschkontrollschilder zu Fixpreisen an. Diese reichen bei Autos von 500 bis 4000 Franken, je nach Ausgefallenheit der Nummer.

