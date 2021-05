Orthopädie Spitalliste beider Basel: Rennbahnklinik Muttenz nennt Auftragsentzüge «willkürlich und verfehlt» Kurz nachdem die Regierungen beider Basel die neue gemeinsame Spitalliste präsentiert haben, prescht ein Privatspital mit harscher Kritik vor - und behält sich einen Rekurs vor. Michael Nittnaus 27.05.2021, 14.27 Uhr

Die Rennbahnklinik Muttenz sieht sich bei der Vergabe der neuen Leistungsaufträge klar benachteiligt. Kenneth Nars / Archiv

Schon in den vergangenen Monaten, als die neue Spitalliste beider Basel erst in Entwurfsform vorlag, befürchteten mehrere Privatspitäler, dass sie im Vergleich zu den öffentlichen Spitälern benachteiligt werden. Mit der Präsentation der definitiven Spitalliste durch die Gesundheitsdirektoren Lukas Engelberger (BS) und Thomas Weber (BL) heute Donnerstag scheint sich diese Befürchtung in den Augen der Privaten zu bewahrheiten.