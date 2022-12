Birsfelder SP will im Zentrum 80 % Genossenschaftswohnungen

Ortskernplanung Birsfelder Zentrum: SP fordert 80 Prozent Genossenschaftswohnungen Nach dem knappen Nein an der Urne hat der Gemeinderat die Umgestaltung des Birsfelder Ortskerns neu lanciert. Die Sozialdemokraten stellen dazu einige Forderungen. Michel Ecklin 12.12.2022, 08.58 Uhr

Das Zentrum Birsfelden soll umgestaltet werden. Kenneth Nars

Anfang Jahr wurde die Neugestaltung des Birsfelder Zentrums von den Stimmberechtigten äusserst knapp abgelehnt. Gerade mal zehn Stimmen machten den Unterschied aus. Konsens ist, dass der Status quo unbefriedigend ist und es einen neuen Anlauf braucht. Die Birsfelder SP will dabei aktiv mitmischen. Deshalb hat sie ein «Positionspapier» veröffentlicht, mit einer ganzen Reihe an Forderungen für die Neuplanung des Zentrums.

Der auffälligste Punkt darin: Die Partei fordert in einer zukünftigen Überbauung «80 Prozent genossenschaftliche und bezahlbare Wohnungen». Damit geht sie deutlich weiter als das Birsfelder «Reglement zur Förderung der Wohnungsvielfalt und des preisgünstigen Wohnangebots».

Planungsgelder sind bereits gesprochen

Dieses verlangt für gemeindeeigene Areale wie dem Zentrum einen Anteil an gemeinnützigem Wohnraum von 50 Prozent. Und damit ist Birsfelden in Baselland einzigartig, es gibt in keiner Gemeinde ein vergleichbares Reglement.

Weiter fordert die SP eine klare Orientierung an Werten der Ökologie und der Nachhaltigkeit. Zudem sollen öffentliche Nutzungen Platz haben. Das Anfang Jahr abgelehnte Projekt stand unter anderem deshalb in der Kritik, weil der Grünanteil als zu gering angesehen wurde. Die Birsfelder Gemeindeversammlung hat für den Neustart der Zentrumsplanung im September einen Kredit von 800'000 Franken gesprochen.