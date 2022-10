Arlesheim: Vorlage für Ortskern-Schutz dreht eine weitere Runde

Ortskernplanung Strengerer Denkmalschutz in Arlesheim: Geschäft schon wieder verschoben In Arlesheim kommt die umstrittene Ortsplanrevision wieder nicht vor die Gemeindeversammlung. Das Geschäft sei noch beim Kanton in der Vorprüfung, sagt der Gemeinderat. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 05.10.2022, 20.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Grundlagen zum Ortskernschutz stammen aus den 1970er-Jahren: Arlesheim. Juri Junkov

Geht es nach dem Arlesheimer Gemeinderat, braucht der historische Ortskern einen besseren Schutz. Beheben soll die bestehenden Mängel der neue Teilzonenplan Ortskern. Doch mit dem Geschäft geht es nicht so richtig vorwärts – die Behandlung durch die Gemeindeversammlung ist vertagt worden. Schon zum zweiten Mal.

Ursprünglich hätte die Septemberversammlung über die Vorlage entscheiden sollen. Kurz zuvor hatte der Gemeinderat jedoch bekannt gegeben, man präsentiere den Teilzonenplan-Entwurf am 24. November. Jetzt lässt die Gemeinde verlauten, das Traktandum werde abermals verschoben, wohl auf die Versammlung im April.

Vorlage dreht nochmals eine Runde

Der Arlesheimer Gemeindepräsident Markus Eigenmann (FDP) sagt, es handle sich um eine komplexe Vorlage, die man vom Kanton vorprüfen lasse. Mehrere Ämter und Fachstellen seien involviert. «Es hat sich nun gezeigt», fügt Eigenmann an, «dass der ursprünglich angestrebte Zeitplan, das Traktandum an der Gemeindeversammlung im November zu behandeln, zu eng ist.»

Der neue Fahrplan sieht gemäss Eigenmann so aus: Anfang November wird der Gemeinderat die Vorlage inhaltlich behandeln und verabschieden. Danach geht sie erneut in die Vorprüfung. Da diese wohl wiederum einige Monate in Anspruch nehmen dürfte, wäre dann die Traktandierung an der Frühlingsversammlung realistisch.

Vorwurf: Begünstigung und Planung von oben herab

Die Gegner der Ortsplanrevision sehen sich bestätigt. Die IG Freiheit und Schutz fürs Dorf, abgekürzt IG Fruschd, hatte früh darauf hingewiesen, dass die Vorlage überladen und mangelhaft ausgearbeitet sei. IG-Sprecher Johannes Manggold sagt, laut Informationen der IG gebe es seitens Kanton etliche Beanstandungen:

«Es weist vieles darauf hin, dass der Gemeinde zahlreiche Versäumnisse aus der Vergangenheit jetzt zum Verhängnis werden.»

So habe man etwa die Baulinien seit Jahrzehnten nicht mehr angepasst.

Ein Grund, warum es bei der Revision harzt, ist sicherlich auch der starke Widerstand der IG-Mitglieder. Der Kampf gegen die Ortsplanrevision nahm bisweilen gehässige Züge an.

Die IG beklagt, viele Hauseigentümer würden mit der Zonenplanrevision quasi teilenteignet und entmündigt. Die Gemeinderatsmitglieder und Verwaltungsangestellten hätten selbstherrlich Pläne entworfen und über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden.

Happige Vorwürfe an Adresse der Gemeinde

Nicht zuletzt würden Planungen der Gemeinde durch die neuen Regelungen überhaupt erst ermöglicht – sie begünstige sich somit selber. Ebenso kämen einzelne private Hauseigentümer in den Genuss von Vorteilen. Die Ortskernplanung sei somit nicht nur überladen, sondern auch missbräuchlich.

Schon die erste Verschiebung begründete der Gemeinderat mit den zahlreichen Eingaben, die im Rahmen der Mitwirkung eingegangen seien. «Da es zahlreiche und umfangreiche Eingaben sind, erfordert die abgestimmte und in sich schlüssige Beantwortung viel Zeit.» Bei der Auswertung der kantonalen Vorprüfung habe sich etwa gezeigt, dass ein separater Bau- und Strassenlinienplan erstellt und der öffentlichen Mitwirkung zugeführt werden muss.

Ende September publizierte die IG einen offenen Brief. Darin skizziert sie eine Exit-Strategie. Der Gemeinderat sollte demnach unter anderem vom Plan der neuen Inventarisierung absehen sowie alle Auflagen bezüglich Bepflanzung privater Gärten und Lagerungen vor den Häusern ersatzlos streichen.

Gültiger Quartierplan für Dorfkern stammt von 1970

Im Grund wehrt sich die IG Fruschd dagegen, dass rund 60 Liegenschaften unter eine neu geschaffene Schutzstufe fallen sollen. Neu wären dann grundsätzlich nur noch maximal zwei Vollgeschosse und Steildächer erlaubt. Falls Liegenschaftsbesitzer einen Ersatzbau realisieren wollten, wäre ein Fachgutachten notwendig, das belegt, dass ein Haus nicht mehr sanierbar ist.

Der Gemeinderat nahm das Projekt Revision der Zonenplanung Ortskern 2017 an die Hand. Dies mit dem Argument, der rechtsgültige Quartierplan Ortskern von 1970 sei nicht mehr zeitgemäss. Die IG hingegen sagt, die bestehenden Schutzstufen genügten. So sei Arlesheim 2010 ins Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Isos) aufgenommen worden, zudem seien zahlreiche Objekte kantonal geschützt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen