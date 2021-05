Palästina-Demonstrationen Israelitische Gemeinde warnt: Mitglieder sollen Innenstadt meiden Aus Angst vor antisemitischen Angriffen und Parolen äussern sich auch Basler und Baselbieter Politiker auf Twitter gegen die angekündigten Palästina-Demonstrationen. Kelly Spielmann 14.05.2021, 16.30 Uhr

Zwei Palästina-Demonstrationen sollen dieses Wochenende stattfinden: Eine heute Freitag um 19 Uhr auf dem Barfüsserplatz, wie «Basel Nazifrei» auf Twitter schreibt. Eine weitere Demonstration soll morgen Samstagnachmittag auf dem Barfi stattfinden.

Die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) warnt nun seine Mitglieder. In einem Brief an diese hiess es, man solle den Barfüsserplatz während der Demonstrationen aus Sicherheitsgründen grossräumig meiden, wie die Basler Zeitung schreibt. Die IGB werde «gegebenenfalls nötige Massnahmen einleiten». Auch sei man mit der Polizei in Kontakt.

Politiker fordern Verhinderung der Demonstrationen

Doch nicht nur die IGB ist besorgt – der Aufruf der IGB sorgt auch bei Basler Politikern für Angst vor Angriffen auf die jüdische Gemeinschaft. So schreibt beispielsweise SVP-Grossrat Pascal Messerli:

Er spricht damit jüngste Vorfälle aus Deutschland an, wo Menschen mit palästinensischen Flaggen vor einer Synagoge antisemitische Parolen ausriefen.

Auch der Baselbieter FDP-Landrat Marc Schinzel zeigt sich auf Twitter besorgt. Solche Demos seien ohne Wenn und Aber zu verhindern.

«Basel Nazifrei» schreibt derweil auf Twitter zur Demonstration: «Gegen Besatzung, Staatsterrorismus, Krieg – und gegen Antisemitismus!»