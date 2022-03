Pandemiebekämpfung Coronaimpfung soll bald durch die Nase möglich sein Die Basler Firma RocketVax AG will bei der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen der zweiten Generation vorwärtskommen und ist eine neue Partnerschaft mit einem breit abgestützten Konsortium eingegangen. Die präklinischen Forschungsarbeiten laufen. Nora Bader 16.03.2022, 13.00 Uhr

Ein neuartiger Impfstoff soll länger vor dem Coronavirus schützen. Basler Forschende arbeiten mit Hochdruck daran. Symbolbild: zvg

Weltweit wird aktuell an neuen Impfstoffen gegen Coronaviren geforscht. Auch auf Initiative einer Basler Firma laufen die Forschungen auf Hochtouren: RocketVax AG, eine Tochtergesellschaft der 2018 gegründeten Swiss Rockets AG mit Sitz in Basel, ist eine neue Partnerschaft mit einem breit abgestützten Konsortium von renommierten Forschungsinstituten eingegangen. Das teilt die Firma am Mittwoch mit.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Konsortium erhalte RocketVax ein zusätzliches Portfolio von Technologien. Mitglieder dieses neuen Konsortiums sind das Eidgenössische Institut für Virologie und Immunologie, die Universität Bern, die Universität Genf, die Freie Universität Berlin und das Friedrich-Loeffler-Institut.

Das Konsortium wird angeführt von Prof. Volker Thiel, das Institut für Virologie und Immunologie und die Universität Bern, einem Pionier in der Coronavirus-Forschung, dessen Forschungsteam im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Covid-19» (NFP 78) des Schweizerischen Nationalfonds unterstützt wird. RocketVax und das Konsortium werden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Innosuisse, dem Kanton Basel-Stadt und privaten Investoren finanziell unterstützt.

Impfstoffe, die auf abgeschwächten Lebendviren basieren

Das Ziel von RocketVax sei es, eine Lösung für verschiedene Gesundheitsprobleme zu finden: Covid-19, Krebs- und Infektionskrankheiten. Die Kombination von RocketVax und den Technologien des Konsortiums ermöglicht Impfstoffe, die auf abgeschwächten Lebendviren basieren.

Die am 1. Februar 2022 unterzeichnete Vereinbarung umfasst gemäss Medienmitteilung von RocketVax die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung mit dem Institut für Virologie und Immunologie. Mehr als 40 Professoren und Postdoktoranden aus der Schweiz und Deutschland würden derzeit an RocketVax-Projekten, deren unmittelbarer Schwerpunkt auf der Entwicklung eines Impfstoffs der zweiten Generation gegen Covid-19 liegt, arbeiten.

Im Vergleich zu den Impfstoffen der ersten Generation unterscheidet sich der Impfstoff von RocketVax in vier Punkten. Er bietet gemäss CEO Vladimir Cmiljanovic eine längerfristige Immunantwort, die durch die Aktivierung der T-Zellen entsteht. Der Impfstoff sei trotz Mutationen des Coronavirus-Spike-Proteins wirksam, da er alle viralen Proteine und nicht nur das Spike-Protein enthält. Ausserdem soll eine nasale Verabreichung in Form eines Nasensprays ist möglich sein und der Impfstoff bleibe auch bei höheren Temperaturen stabil.

Anschubfinanzierung durch Universitätsspital Basel

2021 haben das Unispital Basel, die Universität Basel und das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut eine Kooperation mit dem Unternehmen RocketVax vereinbart. «Ziel ist die Entwicklung eines Impfstoffs der nächsten Generation gegen Covid-19, der besseren Schutz gegen Virusmutanten bieten und eine längerfristige Immunantwort auslösen soll», so Cmiljanovic. Die Zusammenarbeit sei eingebettet in die bestehende, enge und produktive Forschungszusammenarbeit der drei Institutionen.

Das Universitätsspital Basel ermöglicht durch eine Anschubfinanzierung von einer Million Schweizer Franken die bereits begonnenen präklinischen Forschungsarbeiten am neuen Impfstoff. Die Universität Basel und das Swiss TPH beteiligen sich über Forschungsinfrastruktur und personelle Ressourcen. Mit einem Beitrag von einer Million Schweizer Franken aus dem Standortförderungsfonds unterstützt der Kanton Basel-Stadt die Forschungskooperation (bz berichtete).

Firma RocketVax AG Die RocketVax AG ist ein Schweizer Biotech-Start-up mit Sitz in Basel und wurde 2020 gegründet. Das Unternehmen basiert auf den Verbindungen zwischen der Swiss Rockets AG, einem Schweizer Inkubator und Accelerator für Start-ups, der Gigabases Switzerland AG, einem Spin-off der ETH Zürich, und einem Team von Expertenwissenschaftern der Universität Basel, der Universität Zürich, der ETH Zürich, des Universitätsspitals Basel und des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts in Basel.