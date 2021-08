Parc des Carrières Der lange Weg zur Agglo-Oase: Vor den Toren Allschwils entsteht ein Landschaftspark Nach zehnjähriger komplizierter Vorbereitung wird er nun tatsächlich Stück für Stück Wirklichkeit: der Parc des Carrières vor den Toren Allschwils. Alexandra von Ascheraden 30.08.2021, 05.00 Uhr

Basel und Allschwil sind längst so nah wie möglich an die französische Landesgrenze herangebaut. Auch in den ländlicher geprägten französischen Grenzorten wird der Baubestand zunehmend verdichtet: Saint-Louis schliesst gerade die letzten zentrumsnahen Baulücken. Genau hier, zwischen dem Sundgauer Hügelland, Allschwil und Saint-Louis, entsteht der Landschaftspark Parc des Carrières. Dieser Naherholungsraum wird nach und nach auf verfüllten Kiesgruben angelegt. Während der Kiesabbau auf Teilflächen weiter vorangeht, sollen im Herbst auf bereits aufgefüllten Flächen die Baumaschinen der Landschaftsbauer auffahren.

Was man im Moment vom Park sieht, sind eher Vorarbeiten. Von Basel und Allschwil her wurde der Zugang zum künftigen Park bereits ab den Familiengärten mit je einem velotauglichen Weg attraktiv erschlossen. Von der französischen Seite her finden bestenfalls Ortskundige auf Feldwegen voller Schlaglöcher den Weg zum Areal. Hinweisschilder fehlen dort, eine attraktive Erschliessung ebenso. Eine verbesserte Wegleitung sei jedoch bis Herbst vorgesehen, versichert Florence Prudent, die von Seiten der Agglomération Saint-Louis für den Park zuständig ist.

Zusätzliche Verzögerung wegen Reorganisation

Bei der direkten Anbindung an Basel hakt es im Moment an der für den Langsamverkehr wenig attraktiven Rue de Bâle. Sie trennt das Basler Siedlungsgebiet beim Bachgraben von den Familiengärten Basel West und damit vom bereits angelegten Veloweg. Die Pläne des Vereins Parc des Carrières, der für die Umsetzung des Parks zuständig ist, sehen hier den Bau eines Anschlusswegs mit Fussgängerstreifen und Verkehrsinsel sowie eine Anbindung ans Velowegnetz, um Velofahrende und Fussgänger sicher Richtung Park zu geleiten.

«Der Fussgängerstreifen verzögert sich immer weiter. Die Rue de Bâle verläuft auf französischem Grund. Sie gehört jedoch nicht der Agglomération Saint-Louis, sondern dem Département Haut Rhin/Collectivité Européenne d’Alsace. Sonst wäre der Übergang wohl längst realisiert»,

erklärt Florence Prudent die Verzögerung, «so aber sitzen die Zuständigen weit weg in Colmar und Strassburg. Dort gab es Anfang des Jahres eine Fusion der Ämter, in deren Rahmen die Zuständigkeiten innerhalb des Amtes neu verteilt wurden. Das hat zu Verzögerungen der Bearbeitung der anstehenden Dossiers geführt. Kurz: Es bewegt und bewegt sich nichts. Aber wir bleiben dran», schildert Prudent das Problem. Basel würde sogar die Kosten für die nötigen Bauarbeiten übernehmen. Genehmigen und beauftragen kann diese jedoch nur das Département.

Dass sich die Anbindung so hinzieht, ist für alle Beteiligten ein Ärgernis. Denn der Park geht jetzt endlich in die konkrete Umsetzung – umso wichtiger, dass die Menschen auch zu ihm gelangen können. Wegen der zahlreichen beteiligten Ämter auf beiden Seiten der Grenze, der unterschiedlichen Rechtslage, vieler Gespräche mit den betroffenen Grundbesitzern und einer anspruchsvollen Mittelbeschaffung brauchte es rund zehn Jahre von der ersten Projektskizze im 2011 bis zum Start der Baumassnahmen. Inzwischen ist zusätzlich zum Veloweg auch ein Kinderspielplatz in der Nähe der Familiengärten fertiggestellt. Zentrales Objekt dort ist ein Klettergerüst in Form eines Flugzeugs – passend zu den über die Köpfe donnernden Flugzeuge, die am nahen Euro-Airport starten.

Drei grosszügige Bodenbesitzer aus der Schweiz

Noch liegt der Spielplatz etwas verloren zwischen einem Weizenfeld und dem Bauzaun, der die angrenzende Kiesgrube sichert. Gefühlt im Viertelstundentakt preschen Camions über die eigens per Lichtschranke abgesperrte Zufahrt zum Kieswerk am Stadtrand.

Die Kiesgrube direkt neben dem Spielplatz ist noch nicht erschöpft und wird auf dem Gemeindegebiet von Saint-Louis die letzte sein, die wieder verfüllt und dann als Etappe 3 dem Park zugeschlagen wird. Etappe 1 und 2 liegen weiter im Norden Richtung Bourgfelden. Etappe 1 wird ab Herbst umgesetzt, da die dortige Kiesgrube bereits aufgefüllt ist. Eigentlich sollten die Landschaftsgärtner schon im Mai mit ihrer Arbeit beginnen.

«Wir hätten gern früher begonnen. Allerdings dürfen wir erst mit dem Bau beginnen, wenn die zuständigen Behörden die ordnungsgemässe Wiederherstellung der ehemaligen Kiesgrube kontrolliert haben. Dieser Schritt hat sich wegen Corona verzögert. Daher können wir erst im September mit den Arbeiten loslegen», räumt Prudent ein.

Parzelle 2 wird in ein bis zwei Jahren so weit sein, hier läuft die Suche nach der Finanzierung gerade an. Auf Parzelle 3, direkt am Spielplatz, beginnt die Anlage des Landschaftsparks in drei bis fünf Jahren. «Der eigens gegründete Verein wertet das Areal ökologisch auf, begleitet die Umsetzung des Projekts und übernimmt die Kommunikation, um den Park bei der Bevölkerung der Grenzregion bekannt zu machen. Im Gegenzug wird das Gebiet für vierzig Jahre dem Landschaftspark zugewiesen, verbleibt aber im Besitz der Eigentümer, sodass er nicht erworben werden muss», berichtet Prudent. Zwei davon, Bürgerspital und Einwohnergemeinde Basel, verzichten dem Gemeinwohl zuliebe sogar auf finanziellen Ausgleich. Die Kibag als privatwirtschaftliches Unternehmen erhält eine moderate Entschädigung.

«Unser Glück war, dass es nur drei und erst noch sehr positiv gestimmte Schweizer Landbesitzer waren. Wären die Eigentumsverhältnisse zerstückelter gewesen, hätten wir das niemals durchbekommen»,

glaubt Andreas Courvoisier vom Büro Courvoisier Stadtentwicklung, Initiant des Parkprojekts.

Ein Jahrzehnt im Windschatten der Bauausstellung

Gesamthaft werden zwischen 2021 und 2029 elf Hektar ehemaliger Kiesgruben renaturiert. Dazu kommen drei Kilometer ökologische Korridore für den Langsamverkehr. Etwa 700 einheimische Bäume und Büsche werden gepflanzt. So sollen Vernetzungsflächen entstehen, die eines Tages als grüne Korridore vom Allschwiler Wald bis zum nahe gelegenen elsässischen Naturschutzgebiet «Petite Camargue Alsacienne» reichen sollen. Courvoisier hat viel Herzblut und Netzwerkarbeit in seine Idee investiert, die erschöpften Kiesgruben nicht nur als Landwirtschaftsland für die üblichen Monokulturen wiederherzustellen, sondern darauf einen ökologisch aufgewerteten, artenreichen Grünraum für die Agglomeration zu schaffen.

Die Internationale Bauausstellung Basel (IBA) bot die passende Plattform, alle an einen Tisch zu bringen und das Projekt zur Umsetzungsreife zu bringen. Im Laufe der zehn IBA-Jahre hörte man immer wieder vom Parc des Carrières als Vorzeigeprojekt für binationale Vernetzung auf einem vorher von Monokulturen und Kiesabbau geprägten Areal. Hinter den Kulissen lief auch viel – man holte nicht nur die Grundbesitzer ins Boot, sondern schuf auch in langwierigen Prozessen die nötigen binationalen administrativen Voraussetzungen. Das dauerte derart lange, sodass der erste Pressetermin, an dem konkret etwas besichtigt werden konnte, erst im März 2021 stattfand, als das IBA-Jahrzehnt sich schon dem Ende zuneigte. Man pflanzte symbolisch ein paar Bäume.