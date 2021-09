Parkgebühren-Initiative Basler Autofahrer sollen Geld zurück erhalten: «Regierung hat Versprechen gebrochen» Die Parkgebühren-Initiative fordert günstigere Anwohnerparkkarten und eine Rückerstattung zu viel bezahlter Gebühren der vergangenen Jahre. Den Vorwurf, dass diese Rückzahlung billiger Stimmenkauf sei, weist ACS-Geschäftsführer Christian Greif im Interview zurück. Das Basler Stimmvolk entscheidet am 26. September. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Wie viel darf in Basel ein Parkplatz für die Anwohnenden kosten? ACS-Geschäftsführer kritisiert die markante Gebührenerhöhung von 2019. Mit einer Initiative soll diese rückgängig gemacht werden.

Kenneth Nars (16. August 2019)

Christian Greif, Ihre Parkiergebühren-Initiative fordert neben der Senkung der Parkiergebühren auch noch eine Rückerstattung bereits bezahlter Gebühren an die Autofahrer. Dies sei billiger Stimmenfang, monieren die Kritiker. Ihr Kommentar?

Christian Greif: Das sehe ich überhaupt nicht so. Wir haben die Initiative erst ergriffen, nachdem man die Gebühren zahlenden Autofahrer jahrelang veräppelt hat. Zur Erinnerung: 2010 haben die Auto- und die Wirtschaftsverbände die Volksabstimmung zur Einführung einer Parkraumbewirtschaftung in Basel gewonnen. In der Folge erstellte die Verwaltung eine Kompromissvorlage, die wir – weil es eben ein Kompromiss war – nicht bekämpften. In den letzten Jahren wurden die Parkiergebühren aber Stück für Stück erhöht, 2019 gar verdoppelt. Die Regierung hat ihre Versprechen gebrochen, die Parkraumbewirtschaftung moderat auszugestalten. Dagegen mussten wir angehen.

Deshalb also die Forderung nach Rückerstattung der Ihrer Ansicht nach zu viel bezahlten Gebühren?

Genau. 2013 kostete eine Anwohnerparkkarte 120 Franken, seit 2019 sind es 284 Franken pro Jahr. Gleichzeitig wurden massiv Parkplätze abgebaut. Das ist unanständig. Wir haben das Vertrauen in die Regierung verloren, die Regeln moderat umzusetzen. Deshalb fordern wir in der Initiative zudem, dass künftig das Volk über die Höhe der Parkiergebühren entscheidet.

Sehen Sie keine praktischen Probleme bei der Rückerstattung der Gebühren?

Klar ist: Eine Rückerstattung der vielen Halbtages- oder Tageskarten kann es nicht geben. Wichtiger ist, dass die Tausenden Anwohnenden und Pendler die 144 respektive 160 Franken zurückerhalten, die sie pro Jahr zu viel bezahlt haben. Und das ist ohne weiteres möglich: Der Kanton zahlt ja zum Beispiel Stromsparboni zurück – auch an Expats, die zwischenzeitlich aus Basel weggezogen sind.

Es gibt kaum eine andere Schweizer Grossstadt, in der das Parkieren auf Allmend so günstig ist wie in Basel. Weshalb soll es noch günstiger werden?

Wir wollen nur die massive Gebührenerhöhung von 2019 rückgängig machen. Zudem: Preisvergleiche sind dann statthaft, wenn Sie dem eine Leistung gegenüberstellen. Und Letztere ist in Basel lausig: Es gibt keinen anderen Kanton, der so radikal gegen Autofahrende vorgeht. Nirgends ist der Anteil von Parkkartenbesitzenden an der Gesamtbevölkerung grösser. Umgekehrt werden Parkplätze kontinuierlich abgebaut, allein in den vergangenen zehn Jahren waren es über 4000.

Der Betrieb eines Autos schlägt pro Jahr mit mehreren tausend Franken zu Buche. Und Sie sagen, 284 Franken für eine Jahresanwohnerparkkarte seien nicht erschwinglich ...

Wie gesagt: Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht. Auch gehts darum, dass die Menschen vom Staat fair behandelt werden. Es gibt auch in einer Stadt wie Basel Menschen, die auf ein Auto angewiesen sind. Darunter sind auch solche, die mit ihrer Erwerbstätigkeit nur knapp über die Runden kommen. Für sie ist der Preis der Anwohnerparkkarte sehr wohl ein Thema.

Sie kritisieren den Abbau von Parkplätzen. Wenn nun aber wie von Ihnen gefordert die Parkplätze verbilligt werden, dann steigt die Nachfrage; die Verfügbarkeit der bestehenden Parkplätze sinkt. Das kanns nicht sein.

Die Verfügbarkeit von Parkplätzen lässt sich kaum über den Preis steuern. Dies hat die Studie von Rapp zur Parkraumbewirtschaftung ebenfalls gezeigt. So ist die Auslastung der Parkplätze in Basel trotz der starken Verteuerung der Anwohnerparkkarte weiterhin hoch. Das Kernproblem bleibt die Verfügbarkeit freier Parkplätze. Entscheidend ist, was ein angemessener und fairer Preis für eine Anwohnerparkkarte ist. 284 Franken pro Jahr ist aus unserer Sicht asozial hoch.