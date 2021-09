Das sind die wichtigsten Entscheide des Baselbieter Landrates

Heute Donnerstag tagt wieder das Baselbieter Kantonsparlament in Liestal. Am Morgen fielen Entscheide zum Initiativrecht, zum Jobsharing beim Ombudsman, zur neuen ARA Ergolz 2 oder zur Platznot der Sekundarschule in Allschwil. Die Übersicht.

Michael Nittnaus 16.09.2021, 16.39 Uhr