Parteien Das Ende der Baselbieter BDP naht – aber nicht alle wollen die Hochzeit mit der CVP mitmachen Die BDP Baselland ist klinisch tot und soll zusammen mit der CVP in der «Mitte» aufgehen. Offen ist, was die wenigen noch übrigen Mandatsträger tun. Der langjährige BDP-Parteipräsident Marc Bürgi will parteilos bleiben. Michel Ecklin 14.10.2021, 05.00 Uhr

Bei den eidgenössischen Wahlen im Oktober 2019 war die Baselbieter BDP noch optimistisch.

Jetzt fällt sogar die einzig übrige BDP-Hochburg im Baselbiet in sich zusammen, nämlich Reinach. Zwar hat die Partei dort noch drei Einwohnerrätinnen. Doch eine Gemeinderätin hat sie nicht mehr. Vergangene Woche teilte Doris Vögeli mit, dass sie zu den Grünliberalen wechselt. Ein Grund dafür: Die BDP-Sektion Birstal hat sich aufgelöst.

Mit Vögelis Parteiwechsel verliert die kantonale BDP ihr letztes Aushängeschild mit einem bedeutenden Mandat. Damit rückt die schon oft totgesagte Partei ihrem endgültigen Ende ein Stückchen näher. Die Baselbieter BDP, im Zuge der Wahl von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf gegründet, war im Baselbiet einst eine stolze Kleinpartei, die 2011 ihren Höhepunkt erlebte, als fast ein Nationalratssitz ergattert wurde.

Schluss mit Durchhalteparolen

Seither geht es nur noch abwärts. Landratsmitglieder stellt sie seit 2019 nicht mehr, sie hat derzeit gerade noch zwei Gemeinderäte in kleineren Oberbaselbieter Gemeinden, dazu einen Strafrichter und vereinzelte Kommissionsmitglieder auf Gemeindeebene – und auch das nicht mehr lange. Denn nach jahrelangen Durchhalteparolen hat sich die Partei jetzt damit auseinandergesetzt, dass sie im heutigen Zustand kaum überleben wird.

Ende September beschloss die Parteiversammlung ein Zukunftsszenario – «einstimmig», wie Marc Bürgi betont, der seit 2016 Parteipräsident ist. Worin der Beschluss genau besteht, das darf die Öffentlichkeit noch nicht wissen. «Es geht nicht um eine Auflösung der BDP», so viel verrät Bürgi. Damit ist klar, dass es in die Richtung gehen dürfte, die die BDP schweizweit eingeschlagen hat: Angestrebt wird eine Fusion mit der CVP, die sich in Baselland ab Anfang 2022 «Die Mitte» nennen wird. Damit dürfte der Name BDP verschwinden.

Mehrere Szenarien denkbar

Die beiden Parteivorstände werden am kommenden Mittwoch den Beschluss der BDP-Parteiversammlung diskutieren und das weitere gemeinsame Vorgehen diskutieren. Einer Fusion müsste dann noch die CVP-Basis zustimmen. CVP-Parteipräsident Silvio Fareri bestätigt, dass es Gespräche gebe. Er zeigt sich offen gegenüber einem Zusammengehen mit der BDP. Er sagt:

«Wir sind froh um jedes Mitglied, unabhängig davon, ob sie ein Mandat mitbringen oder nicht.»

Es gebe mehrere Szenarien, wie die Annäherung zur BDP geschehen könne, die Schweizer Mitte mache dafür auch Vorschläge. Nicht undenkbar ist für ihn, dass keine eigentliche Fusion stattfindet, sondern dass die Mitte einzelne Mitglieder der BDP aufnimmt. Diese hat derzeit eine Anzahl Mitglieder «im zweistelligen Bereich», so Bürgi. Es habe in den vergangenen Monaten einige Austritte gegeben.

Umwelt und Nachhaltigkeit immer wichtiger

Denn nur weil die BDP womöglich mit der Mitte fusioniert, heisst das noch lange nicht, dass alle bisherigen BDP-Mandatsträger den Wechsel mitmachen. Für Vögeli war der Eintritt bei den Grünliberalen keine Notlösung, wie sie erklärt:

«Ich fühle mich in der GLP sehr gut abgebildet.»

Themen wie Nachhaltigkeit und Umwelt seien ihr als Gemeinderätin aufgrund ihres Ressorts immer wichtiger geworden.

Marc Bürgi war die vergangenen Jahre das Gesicht der Baselbieter BDP.

Laut Bürgi haben bereits weitere Mandatsträger beschlossen, bei der Annäherung an die CVP nicht mitzuziehen und sich eine andere politische Heimat zu suchen. «Ich weiss von allen, wohin sie gehen, habe sie auch beraten, wie ihr weiterer Weg in der Politik aussehen soll.» Sie hätten alle den Entscheid über das Zusammengehen mit der CVP gestützt, darum der einstimmige Beschluss Ende September. Bürgi betont:

«Wir haben immer alle anständig miteinander geredet. Diejenigen, die weiter ziehen wollen, sollen das tun dürfen.»

Vögeli sagt über ihr Verhältnis zu ihren ehemaligen Parteikollegen: «Es gibt keine schlechten Gefühle oder Vorwürfe.»

Auch Marc Bürgi, seit Bestehen der Baselbieter BDP 2010 ein prägendes Gesicht und unerschütterlicher Parteikämpfer, will seinen eigenen Weg gehen. «Wenn es die BDP nicht mehr gibt, mache ich als Parteiloser Politik», erklärt er. Natürlich schmerze ihn das Ende, er stehe immer noch hinter den Zielen der Partei. Aber er habe neulich geheiratet und wolle sich jetzt vermehrt seiner Familie widmen.