Früherer Wanderwege-Präsident schlägt Partnerschaftsweg BS/BL vor

Partnerschaft Wandern von Basel nach Liestal: «Dieser Weg lässt eindrücklich den Unterschied zwischen Stadt und Land erleben» Der Ehrenpräsident des Vereins Wanderwege beider Basel schlägt einen Partnerschaftsweg BS/BL vor. Er hat seine Idee auch Regierungsräten vorgestellt.

Werner Madörin, Ehrenpräsident des Vereins Wanderwege beider Basel und Verfasser von «Partnerschaftsweg BS/BL». Archivbild: Martin Toengi

Mit dem Gedanken eines Wegs, der die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Basel-Stadt und Baselland aufzeigt, hat sich Werner Madörin schon seit längerer Zeit immer wieder herumgeschlagen. Heuer schritt der frühere langjährige Präsident und heutige Ehrenpräsident des Vereins Wanderwege beider Basel zur Tat und gab eine Broschüre heraus: Partnerschaftsweg BS/BL.

Damit will er beide Basel für alle erlebbar und populärer machen. «Leute sollen meine Broschüre studieren und gewisse Informationen daraus entnehmen können», erklärt Madörin. Dieser will sie auch dazu animieren, den Weg abzulaufen und die Sehenswürdigkeiten, die er aufgelistet hat, kennen zu lernen. Vorhandene Abhandlungen, wie die Partnerschaft entstanden ist, seien wissenschaftlich abgefasst und würden logischerweise weniger verbreitet, fügt der 80-jährige Aescher an.

Vorbei an Sehenswürdigkeiten

Der Partnerschaftsweg führt vom Basler Rathaus zum Rathaus in Liestal. Er kann auch in umgekehrter Richtung begangen werden. Auf der Teilstrecke Basel befinden sich das Münster, St.-Alban-Tor, das an der Kantonsgrenze liegende Birsköpfli und die historische Holzbrücke über die Birs bei St.Jakob. Auf der Teilstrecke Liestal gehts vorbei am Hülftenschanz-Denkmal, das an die blutige Schlacht von 1833 zwischen Landschäftlern und geschlagenen Basler Truppen erinnert, sowie in der Baselbieter Kantonshauptstadt am Oberen Tor und an der Stadtkirche.

«Dieser Weg lässt eindrücklich den Unterschied zwischen Stadt und Land erleben: der Stadtkanton mit dem beinahe flächendeckenden Siedlungsgebiet und der Landkanton mit seinem puzzleartigen Siedlungsgebiet», schreibt Werner Madörin, der einst beim jetzigen Baselbieter Amt für Raumplanung tätig gewesen ist, im Vorwort seiner Broschüre.

Diese hat Madörin dem Baselbieter Baudirektor und der Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt zukommen lassen. Er will der Politik einen Anstoss geben, seine Idee umzusetzen. «Bis jetzt habe ich nichts gehört», erzählt Werner Madörin. Er wisse nicht, wie die beiden Regierungsmitglieder seinen Vorschlag aufnähmen. Sollten sie den Weg fördern und ihn speziell signalisieren wollen, müsste dies mit dem Verein Wanderwege beider Basel organisiert werden.

Route verläuft auf vorhandenen Wegen

Die Wege, auf denen der Themenweg von Basel-Stadt und Baselland verlaufen soll, bestehen bereits. Dazu Madörin: Es seien nicht nur gewöhnliche Wege, sondern sogar signalisierte, auf denen die Ziele angegeben seien, nach denen man sich richten könne. Einzig zusätzliche Wegweiser, Hinweisschilder und Infotafeln müssten auf dem Partnerschaftsweg angebracht werden. «Es wäre ideal, wenn es auf diese Art und Weise eine Fortsetzung gäbe.» Für Werner Madörin ist es ein realistisches Projekt. Seine Idee sei, dass der Weg vielfältiger genutzt würde.

Der Verfasser von «Partnerschaftsweg BS/BL» dokumentiert zudem, was der Artikel zur Partnerschaft zwischen Basel-Stadt und Basel-Landschaft in den Verfassungen beider Kantone unter anderem bewirkt hat: Er zählt mehrere partnerschaftliche Institutionen auf wie Amt für Wald beider Basel, Universitätskinderspital beider Basel, Bauernverband beider Basel, Motorfahrzeugprüfstation beider Basel, etc.

