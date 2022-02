Lachgas soll verboten werden: Basel-Stadt wird aktiv

Partydroge Basel-Stadt will beim Bund ein Lachgasverbot erwirken Bars und Clubs, welche die Partydroge verkaufen und damit riesige Gewinne erzielen, sollen die Härte des Gesetzes spüren. Der Kanton beantragt, dass Lachgas wie andere illegale Drogen ins Betäubungsmittelgesetz aufgenommen wird. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 11.02.2022, 17.46 Uhr

Als Betäubungsmittel ist Lachgas seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Es erfreut sich in der Partyszene seit einigen Jahren wieder grösserer Beliebtheit. Keystone

Lachgas erfreut sich auch in der Region Basel bei Bar- und Clubbesuchenden grosser Beliebtheit. Spätestens seit dem tödlichen Autounfall in Arisdorf, bei dem ebenfalls Lachgas im Spiel gewesen sein soll, wird über den Umgang mit der Partydroge in der Politik diskutiert. «Dieser Unfall beweist: Mit dieser Substanz ist nicht zu spassen», sagt der Basler SVP-Grossrat Joël Thüring. Das Basler Gesundheitsdepartement (GD) warnt auf einem kürzlich publizierten Flyer vor den Risiken des Lachgaskonsums wie Bewusstlosigkeit und Schädigungen des Gehirns.

Das Problem: Lachgas, das zum Beispiel in der Zahnmedizin als Narkosemittel oder auch zur Herstellung von Rahm verwendet wird, ist zwar bewilligungspflichtig. Das farblose Gas mit seinem charakteristischen süsslichen Geruch untersteht aber nicht dem Betäubungsmittelgesetz, ist somit im Gegensatz zu anderen Drogen wie etwa Kokain oder Speed nicht verboten.

SVP-Grossrat Thüring will mit Standesinitiative nachstossen

Das soll sich nun ändern: Der Kanton Basel-Stadt will auf Bundesebene ein Verbot von Lachgas im Betäubungsmittelgesetz erwirken. Das GD hat beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine klare Regelung der Substanz beantragt, heisst es in der Antwort der Regierung auf einen Vorstoss Thürings. Zwar ist der Verkauf von Lachgas durch Clubs und Bars schon heute illegal. Da dies bisher in der Chemikalienverordnung geregelt war, führte dies zu Schwierigkeiten beim Vollzug: «Anzustreben ist eine nationale Regelung, die der Polizei mehr Handlungsmöglichkeiten bietet», sagt GD-Sprecherin Anna Lüthi.

SVP-Grossrat Thüring begrüsst, dass der Kanton ein Verbot anstrebt. Doch der Weg auf Verwaltungsebene via BAG ist für ihn nicht zielführend. Er will daher mit einer Standesinitiative nachstossen und diese kommende Woche im Grossen Rat lancieren, verrät er. Darin fordert er ebenfalls eine Verankerung eines Lachgasverbots im Betäubungsmittelgesetz. Das heutige Abgabeverbot gemäss Chemikalienrecht reiche nicht, betont Thüring. Ihm schwebt aber eine pragmatische Umsetzung vor: Vergehen von Konsumenten könnten wie beim Cannabis mit Ordnungsbussen geahndet werden. Thüring betont:

«Zentral ist für mich, dass der Staat endlich wirksam gegen die Verkäufer von Lachgas vorgehen kann.»

In Basel gibt es einige Clubs und Bars, die mit dem Verkauf von Lachgasballonen das grosse Geschäft machen. Diese sind in der Partyszene bekannt. Die Margen sind riesig: Ein Lachgasballon ist in einschlägigen Bars für 5 Franken zu haben. Mit einer 15-Liter-Flasche, die 150 Franken kostet, lassen sich 5000 Ballone aufblasen. Erlös: 25'000 Franken.

Auch Quartierlädeli verkauften Lachgas

Das GD und das Kantonale Laboratorium haben im vergangenen November Kontrollen durchgeführt. In drei Bars und Clubs wurde damals die illegale Abgabe von Lachgas festgestellt und ein Abgabeverbot verfügt. Laut der Antwort der Regierung auf die Fragen Thürings hat das Kantonale Laboratorium erst im August 2021 aufgrund einer Anfrage der Kantonspolizei von den Problemen erfahren. Ein erstes Verkaufsverbot sei kurz darauf erlassen worden.

Die Reaktionen auf das Verbot erbrachten den Hinweis, dass der Konsum von Lachgas in Basel offenbar weit verbreitet ist. So wurden im November auch 33 Quartierläden unter die Lupe genommen. Dabei sei festgestellt worden, dass mehrere Läden auf die Berichterstattung in den Medien reagiert und die Abgabe von Lachgas eingestellt haben.

