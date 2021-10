Meinung: Wie man die Maske verstaut und was das über uns aussagt

Persönlich Die Maskenfrage: Wohin nur mit dem Ding? Seit eineinhalb Jahren haben wir eine ungeliebte, aber auch unentbehrliche neue Begleiterin. Die Maske. Sie zu verstauen, ist eine Kunst für sich, die nicht alle beherrschen. Benjamin Wieland 27.10.2021, 05.00 Uhr

Masken-Clown Justin Murisier bewies beim Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden im Oktober 2020 Mut zur Zahnlücke. Key

Ein richtiger Luusbueb hat immer ein Stück Schnur im Sack. Wusste schon Kasperli. Wenn die Lausbuben und -mädchen grösser sind, wird es eng in ihren Taschen. Statt Schnur wird anderes mitgeschleppt: Münz, Zigaretten, Smartphone, Schlüssel, Portemonnaie.

Vor eineinhalb Jahren ist etwas Neues hinzu gekommen. Eine ständige Begleiterin, die niemand mag, aber alle brauchen: die Maske. Eigentlich heisst sie Gesichtsmaske oder MNS, Mund-Nasen-Schutz. Aber wie so oft, wenn ein Wort in aller Munde ist, wird es kurzgehackt. So muss man heute niemandem mehr erklären, was Maskenpflicht bedeutet. Und dass das nichts mit Fasnacht zu tun hat (hatte es in der Region Basel auch vorher nicht – Larve ahoi!). Ein Problem bleibt aber: Wohin mit dem Ding?

Die Pragmatischen legen das Stück Stoff bei Nichtgebrauch tiefer, unters Kinn. Die Coolen klemmen die Bändchen um den Arm. Andere verstauen die Maske im Brillenetui. Die Perfektionisten führen zu diesem Zweck ein Plastiksäckchen mit sich. Das sind jene Leute, die den Mund mit der Serviette nur abtupfen. Und die Kassenbelege falten (bedruckte Seite nach innen), bevor sie sie ablegen.

Dann gibt es die Spezies, die sich den MNS in den Hosensack stopft. Mit dem Nachteil, dass die Drähte danach wieder mühsam gerade gezogen werden müssen. Zu dieser Sorte gehört wohl Kasperli. Aber ich bin mir sicher: Er trägt die Maske, wenn es angezeigt ist.

Er ist zwar ein Holzkopf. Aber kein Dummkopf.