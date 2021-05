Persönlich Die Sache mit den Quartieren – Pauli, Fälbi und Gränzi grüssen Leuti Benjamin Wieland 20.05.2021, 19.13 Uhr

Basel und seine Quartiere – das ist so eine Sache. Davon hatten wir es schon mal an dieser Stelle. Es gibt Quartiere, die zwar existieren, jedoch weiss kein Knochen, wo. Zum Beispiel Am Ring. Andere Quartiere gibt es nur inoffiziell, aber alle kennen sie. Etwa das Paulusquartier. Es wird gemeinhin zum Neubadquartier gezählt. Doch auch diese Bezeichnung kennt das Statistische Amt nicht. Es hat das Neubad zweigeteilt: In das Gotthelf- und das Bachlettenquartier.