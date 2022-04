Persönlich Mein Leben mit Angelo Kelly Als Fünfjährige setzte sich bz-Redaktorin Kelly Spielmann zum Ziel: «Wenn ich gross bin, werde ich Angelo Kelly heiraten.» Doch es sollte anders kommen. Kelly Spielmann 28.04.2022, 05.00 Uhr

Angelo Kelly bei einem Konzert in Sursee 2008. Archiv

«Sehr geehrter Herr Spielmann», «guten Tag Frau Kelly»: Regelmässig erhalte ich E-Mails, in denen mein Name missverstanden wird. Halb so wild – Verwirrung ist man sich gewohnt, wenn man in der Schweiz mit englischem Namen aufwächst. Bei der Schreibweise («K-E-L-L-Y, wie die Kelly Family») buchstabiere ich am Telefon oft vor.

Kelly-Family-Witze kenne ich natürlich schon mein ganzes Leben. Ich nehme sie keinem übel. Denn: Als Kind war ich ein Kelly-Family-Superfan. Das lag weniger an der Qualität der Musik als am Bandnamen. Und ein bisschen lag es auch an Angelo Kelly.

Mit dem wallenden blonden Haar war der damalige Teenager mein erster Schwarm. Laut sang ich die Songs mit, in der festen Überzeugung, dass der Sänger die Zeilen «I love you, I want you, I wanna talk to you, I wanna be with you» nur für mich ins Mikrofon haucht.

Fünfjährig setzte ich mir zum Ziel: Wenn ich gross bin, werde ich Angelo Kelly heiraten. Der Traum hielt so lange an, bis mir meine zwei Jahre ältere und viel weisere Schwester erklärte, dass ich dann «Kelly Kelly» heissen würde. «Klingt ja voll doof», fand sie. Und ich damit ebenfalls.

Es wurde also nichts aus mir und Angelo Kelly. Traurig bin ich darüber im Nachhinein nicht. Doch ein kurzer Gedanke gilt immer meinem ersten Schwarm, wenn ich in einer E-Mail als «Frau Kelly» begrüsst werde.

kelly.spielmann@chmedia.ch