Ex-Poststellenleiter: «Die Post perfekt? Ha, das war einmal!»

Peter Burch Ex-Poststellenleiter über Perfektion: «Die Post perfekt? Ha, das war einmal!» Peter Burch, Gemeindepräsident von Biel-Benken und ehemaliger Posthalter der Gemeinde, spricht über schmucke Altpapierbündel, Polit-Ränkespiele – und sein immer besseres Trompetenspiel. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

«An Perfektion arbeitet man immer. Doch unsere Zeit ist nicht mehr gemacht dafür»: Peter Burch im Biel-Benkemer Schlössli. Nicole Nars-Zimmer

Peter Burch, worüber unterhalten wir uns?

Peter Burch: Über «Perfektion». Ein schwieriges Thema.

Woran denken Sie als Erstes?

An Perfektion arbeitet man immer. Doch unsere Zeit ist nicht mehr gemacht dafür. Das musste ich in meinem Arbeitsleben feststellen.

Sie waren Posthalter von Biel-Benken. Wenn etwas noch perfekt ist, dann doch die Post?

Ha, das war einmal! Ich habe die Zeit der Liberalisierung miterlebt, den grossen Umbau. Leute von extern schraubten an den Abläufen herum. Es war von Anfang an klar, dass vieles nicht so funktionieren würde. Doch es hiess: «Macht mal, seid nicht so pessimistisch!» Für die Anzugträger war das einfach, sie bekamen den Frust der Kunden nicht zu spüren. Wir an der Front fühlten uns oft alleingelassen.

Will man als Politiker perfekt sein?

Das ist ein Anspruch, den man an sich hat – leider funktioniert er nicht immer.

Wenn man es allen recht machen will, ist am Ende niemand richtig zufrieden.

Das sehen wir gerade in Reinach, die bz hat darüber berichtet: Der Gemeinderat beantragte im 2021 Steuererhöhungen, weil er nicht noch mehr Schulden machen wollte. Jetzt haben die Verantwortlichen gemerkt, dass die Einnahmen viel höher ausfallen als prognostiziert. So sagte sich der Gemeinderat: «Wir erhöhen die Steuern doch nicht!» Aber da kam Kritik auf. Es hiess, man habe das Vertrauen in die Exekutive verloren. Das ist absurd.

«Die haben die Zahlen nicht im Griff!», dachten sich viele.

Aber was wäre denn das für ein Vertrauen? Will man, dass der Gemeinderat nicht reagiert, wenn er so eine Entwicklung sieht? Dass er nicht zugibt, wenn er sich in seinen Prognosen getäuscht hat? Das wäre verantwortungslos. Aber das ist das traurige Spiel in der Politik: Man will jede Schwäche, die man erkennt beim Gegner, bei der Gegnerin ausnutzen.

Sie spielen Trompete in verschiedenen Formationen. In der Musik darf man aber noch Perfektion anstreben!

Wenn ich für mich übe, dann will ich immer besser werden, das schon. Aber wenn ein Orchester nur noch musikalische Perfektion anstrebt, dann ist das problematisch – zumindest, wenn es sich nicht um eine Profi­formation handelt. Denn das bedeutet, dass man die Schwächeren, die früher an ihr Limit kommen, rausdrängt. Aber das sind vielleicht jene, die das Soziale reinbringen, die zum Beispiel am Vereinsfest Würste braten. Fehlen diese Leute, kann man keine Feste mehr durchführen, dann kann man den Dirigenten nicht mehr bezahlen und so weiter. Statt Perfektionismus erreichen, will ich lieber Lösungen anstreben, bei denen niemand vergessen geht.

Biel-Benken kommt der Perfektion zumindest nahe. Die Fusion von Biel und Benken vor 50 Jahren gilt als geglückt. Man kann den Wohlstand sehen. Nirgends sonst habe ich je so perfekte Altpapierbündel gesehen!

Da geben wir etwas Gegensteuer. Vor einiger Zeit verkauften wir Altpapierbehälter, wo man das Papier lose einwerfen kann. Aber es stimmt, wir haben ein paar Altpapierkünstler!

Da kommt so manche Zeitung fast schöner zurück, als sie von der Post angeliefert worden ist …

… Achtung, die Frühzustellung von Zeitungen macht die Post schon lange nicht mehr. Das hat man Privaten überlassen – ein Fehler aus meiner Sicht.

Warum hat man dieses Geschäft aufgegeben?

Bei der Kundschaft kam immer mehr der Wunsch auf, dass die Zeitung schon frühmorgens im Briefkasten liegen sollte. Das konnte die Post nicht ohne weiteres gewährleisten. Sie muss ja zuerst alle Sendungen sortieren.

Wollten die Leute früher nicht ihr Leibblatt lesen, wenn sie morgens zur Arbeit ins Geschäft fuhren?

Die hatten häufig ein Postfach. Da lag die Zeitung kurz nach 6 Uhr parat. Doch die gewöhnliche Hauszustellung ging kaum vor 8 Uhr raus. In Biel-Benken hatten auch viele ihr «Heimwehblättli» abonniert. Die Zöllner kamen aus allen möglichen Ecken der Schweiz. So wollten etwa die Walliser den «Walliser Boten» lesen. Der kam kaum vor Mittag. Dann gab es halt am Nachmittag nochmals eine «Heimwehblättli-Zustellung».

Verträgerinnen und Verträger stehen heute unter enormem Zeitdruck. Perfektion ist nicht mehr möglich. Manch eine Sendung kommt zu spät an – oder gar nicht.

Da gab es bei der Qualität Abstriche, leider. Die Wirtschaftlichkeit wird heute höher gewichtet. Es ist auch enorm viel Wissen verloren gegangen. Ich erinnere mich an einen Künstler. Als er schon zwanzig Jahre lang von Biel-Benken fortgezogen war, erhielt er eine Postkarte. Wir konnten sie ihm nachsenden. In alten Büchern fanden wir seine aktuelle Adresse. Das könnte man heute vergessen. Es stellt sich immer die Frage, welche Perfektion man anstrebt: eine Postalische, eine Betriebswirtschaftliche? Und man sollte immer darauf achten, dass das Menschliche nicht verloren geht.

Wann ist Ihr Tag perfekt?

Wenn man es gut hat miteinander, sei es mit der Frau und den Kindern oder innerhalb des Gemeinderats und ganz einfach mit allen Menschen, mit denen man in Kontakt kommt. Es gibt doch nichts Schöneres, als miteinander etwas auf die Beine zu stellen und dann zu feiern, wenn es gut gelaufen ist. Das ist für mich die höchste Form der Perfektion, die man erreichen kann.

