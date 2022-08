Erinnerungen an den einzigen Baselbieter Schwingkönig Peter Vogt

Peter Vogt Er war bisher der einzige Baselbieter Schwingerkönig – und seine Kinder erinnern sich gern an ihn Unzählige Schwingkränze holte der Muttenzer Peter Vogt in den 1940er- und 1950er-Jahren. Heute ist er nicht mehr gross Thema bei den Schwingern in der Region. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Peter Vogt am Schwingfest in Luzern 1948. Str / PHOTOPRESS-ARCHIV

«1 Herdengeläut» steht auf dem Zettel zum Preis, den Peter Vogt am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) 1953 in Winterthur für seinen zweiten Platz erhielt. Die Glocken hängen heute im Haus der Familie seines Enkels und erinnern an einen der ganz Grossen im Schwingsport.

Der 1924 geborene Peter Vogt war der jüngste von drei Brüdern. Das Muttenzer Trio sorgte im Sägemehl für Furore. Bald zeigte sich, dass Peter die besten Aussichten auf grosse Titel hatte. Sein Palmarès nach Karriereschluss Ende der 1950er-Jahre liest sich eindrücklich: Schwingerkönig 1948 in Luzern, Erstgekrönter am Esaf 1950 in Grenchen und am Jubiläumsschwingfest 1945 in Bern, Sieger am Kilchberger Schwinget 1946, insgesamt sieben eidgenössische Kränze und 16 Siege in Serie beim Baselbieter Kantonalschwingfest.

Kein regionaler Schwingkönig in Sicht

Vogt ist im Schwingsport noch immer ein grosser Name. Bis heute ist er der einzige Baselbieter Schwingerkönig. Gibt es am kommenden Wochenende keine Sensation, wird dies mindestens bis 2025 so bleiben. Aktuell sind die regionalen Schwinger weit von einem eidgenössischen Titel entfernt.

Peter Vogt bei der Siegerehrung. Str / PHOTOPRESS-ARCHIV

Gross Thema sind die Erfolge des Muttenzers rund um das Eidgenössische in Pratteln aber nicht. Tochter Anita Biedert bedauert dies. Die SVP-Landrätin hätte sich gewünscht, dass ihr Vater rund ums erste Esaf im Kanton mehr gewürdigt werde.

«Ich bin überzeugt, dass ein Schwingerkönig aus dem Baselbiet für die hiesigen Jungschwinger ein grosses Vorbild sein könnte.»

In den 1940er- und 1950er-Jahren war Vogt schweizweit ein Vorbild. Mit seinem Charisma und seiner zurückhaltenden Art sei er sehr beliebt gewesen, berichtet Biedert. Die Bedeutung des Schwingerkönigs bekam sie aber erst in ihrer Jugend und später als Erwachsene mit. Gerade der überraschend frühe Tod mit 55 Jahren machte klar, welches Ansehen Vogt genoss, gerade auch in den Schwingerhochburgen. Sie erinnert sich:

«Seine Beerdigung in Muttenz war ein Grossanlass. Am Abend kamen Alphornbläser aus der Innerschweiz und spielten auf seinem Grab. In der Innerschweiz stürmten Menschen aus ihren Häusern und gingen in die Beizen, als sie von seinem Tod erfuhren.»

Noch lange nach seinem Rücktritt wurde er erkannt und verehrt, auch weil er sich noch lange Zeit im Schwingsport engagierte. Biedert ist die Familienarchivarin, hat neben Preisen auch Zeitungsartikel und Fotos aufbewahrt. Viel davon hat sie in ihrem «Schwinger-Chalet» in Grindelwald aufgestellt. «Es war jeweils das schönste Geschenk für mich, wenn ich mit meinem Vater alleine an ein Schwingfest durfte.»

Ehemaliger Preesi stieg selber ins Sägemehl

Auch Anita Biederts Bruder – als Peter Vogt Namensvetter seines berühmten Vaters – erinnert sich nur bruchstückhaft an den aktiven Schwingerkönig. «Er war praktisch nie verletzt, auch weil es weniger Schwingfeste gab und er sich gut erholen konnte.» Gezieltes Training im Fitnessstudio wie heute gab es damals noch nicht. Vogt junior war fast 20 Jahre lang Muttenzer Gemeindepräsident, in jüngeren Jahren stieg er selber ins Sägemehl. Er meint:

«Die meisten Schwinger kamen wie unser Vater aus einer Bauernfamilie. Da war die Arbeit auf dem Hof das beste Training.»

Aus Erzählungen wissen die beiden Kinder, dass ihr Vater zum Training auch mal ein Velo buckelte und von Muttenz über den Egglisgraben bis nach Liestal joggte. «Die Trainingsmethoden waren damals ganz anders wie heute», lachen beide. Schwingen war in der Familie «ein Dauerthema», erinnern sich Anita Biedert und Peter Vogt. «Wir sind quasi auf den Schwingplätzen aufgewachsen.»

Bub will werden wie der Grossvater

Die Begeisterung für den Schweizer Nationalsport ist bis heute geblieben. In unregelmässigen Abständen holen sie die Zeitungsartikel über ihren Vater hervor und schwelgen in Erinnerungen. Auch der Enkel von Anita Biedert weiss schon, wer sein Urgrossvater war.

«Der Bub sagte kürzlich, er wolle so stark werden wie der Vogt Peter.»

Stolz schwingt mit, wenn Biedert und Vogt über ihren Vater sprechen. «Er hat den Namen Muttenz in die ganze Schweiz hinausgetragen.»

Erfolgreicheres Basel: Bisher drei Könige Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass der Stadtkanton an Eidgenössischen Schwing- und Älplerfesten weit erfolgreicher war als das Baselbiet. Mit Alfons Thurneysen (1897), Gotthold Wernli (1911) und Eugen Holzherr (1956) holten sich gleich drei Basler den Königstitel. Bei einem Blick auf die Siegerliste wird auf den zweiten Blick klar, dass in den ersten Jahrzehnten nach Gründung des Eidgenössischen Schwingerverbandes Städter regelmässig um die grossen Titel mitkämpften. Gerade Basel war lange Zeit eine Schwingerhochburg. (tgf)

