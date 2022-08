Vorstoss im Baselbieter Landrat Tampon-Petition von Schülerinnen und Schülern: Forderungen werden nicht vollumfänglich unterstützt 162 Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Zwingen haben sich in einer Petition für die Gratisabgabe von Hygieneartikeln eingesetzt. Dies geht der Petitionskommission des Baselbieter Landrats aber zu weit. Lea Meister 22.08.2022, 18.04 Uhr

Der Zugang zu Hygienemitteln soll vereinfacht werden. Die Gratisabgabe geht der Petitionskommission des Landrats allerdings zu weit. Keystone

«Die Petitionskommission würdigte das grosse politische Engagement der jungen Petentinnen und Petenten für ihr Anliegen sehr positiv, konnte sich indes nicht vollumfänglich hinter ihre Forderungen stellen.» So heisst es in dem am Montag veröffentlichten Bericht der landrätlichen Kommission.