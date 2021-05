Pfadi Region Basel Getestet und abgezählt ins Pfadilager Die Pfadi begeistert schweizweit noch immer mehrere zehntausend Mitglieder. Doch wie geht es den regionalen Bezirken der grössten Kinder- und Jugendorganisation des Landes im zweiten Jahr der Pandemie? Eva Oberli 11.05.2021, 05.00 Uhr

Die jährlichen Pfadihauptlager, darunter das Pfingstlager, dürfen dieses Jahr stattfinden. zvg

Singen am Lagerfeuer, die Natur entdecken, sich mit Gleichaltrigen draussen bewegen und Spass haben. Danach sehnten sich in den vergangenen Monaten wohl nicht nur eingefleischte Pfadis zwischen Homeschooling und Lockdown.

Von März bis Anfang Juni 2020 waren Pfadiaktivitäten in der Schweiz gänzlich untersagt. In dieser Zeit lieferten die Leiterinnen und Leiter unter dem Hashtag #Homescouting verschiedenste Ideen, Anregungen und Aufgaben für ihre Schützlinge zu Hause. Line-Dance lernen, Naturmandala legen oder Postkarten ins Altersheim schreiben zum Beispiel. «Im Frühjahr war die Motivation unter den Leitenden gross, ein tolles Ersatzprogramm auf die Beine zu stellen», erzählt Linda Harzenmoser, Leiterin des Basler Bezirks Zytröseli.

«Im Herbst jedoch, als die Einschränkungen wieder zunahmen, verspürte man auch in den Leitungsteams allmählich eine Coronamüdigkeit.»

Seit diesem Februar findet die Pfadi samstagnachmittags wieder statt, durch die jüngsten Lockerungen darf bereits wieder zusammen gesungen oder gegessen werden. Nur die Leitenden tragen noch Schutzmasken und planen die Tagesprogramme nach dem Leitsatz: Nicht zu viele Leute zu lange auf zu wenig Raum zu versammeln.

Alternativen zu den klassischen körperlichen Aktivitäten beim Pfadinachmittag zu finden, sei zwar eine Herausforderung, aber kein Ding der Unmöglichkeit gewesen, meint Linda Harzenmoser lachend. «Sich spontan an neue Begebenheiten anzupassen, lernen Pfadis schon sehr früh.»

Lager mit Einschränkungen sind erlaubt

Was überrascht: Die Pfingstlager (PfiLa) dürfen dieses Jahr tatsächlich durchgeführt werden, ebenso die weiteren jährlichen Hauptlager an Auffahrt und im Sommer (SoLa). «Wir müssen natürlich auf viele Vorgaben achten», erläutert die Mediensprecherin von Pfadi Region Basel, Annika Scheuber.

«Es darf nur mitkommen, wer einen negativen Coronatest vorweisen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist. Und die einzelnen Lagergruppen sollten mit allen teilnehmenden Kindern, Jugendlichen, Leitenden und Begleitpersonen die Zahl 100 nicht überschreiten.»

Wie alle Jugendbewegungen profitiert auch die Pfadi von den neusten Lockerungen des Bundesrats, wonach bei Aktivitäten für unter 20-Jährige keine maximale Gruppengrösse mehr vorgegeben ist. Da in Pfadilagern höchstens einzelne Leitende diese Altersgrenze überschreiten, dürften die Lagergruppen grundsätzlich beliebig gross sein. «Wir empfehlen aber allen unseren Kantonalverbänden die 100 Personen pro Lager als Maximalwert», sagt Daniela Diener, Mediensprecherin der Pfadi Bewegung Schweiz (PBS).

Vorgängiges Testen, Contact-Tracing, angepasste Zeltbelegung, Isolation im Verdachtsfall und Entfallen der Besuchstage: Könnten all die Vorschriften für Kinder und ihre Eltern Argumente sein, am diesjährigen PfiLa oder SoLa gar nicht teilzunehmen? Sie könnte es natürlich verstehen, wenn gerade die Jüngeren aus diesen Gründen dieses Jahr nicht mitkommen möchten, trotzdem ist Linda Harzenmoser optimistisch:

«Viele sind die Spucktests ja schon aus der Schule gewöhnt, und weil das letzte Pfadilager doch schon etwas her ist, hoffe ich, dass unsere Mitglieder bereit sind, diesen Mehraufwand auf sich zu nehmen.»

Die mageren Jahre sind vorbei

Als vor einigen Jahren der regionale Juniorenfussball einen enormen Aufschwung erlebte, hätten die Pfadis schon ziemlich um ihre Mitglieder kämpfen müssen, erzählt Annika Scheuber. «Der Fussball war der direkteste Konkurrent, weil er mit Training und Turnieren die Pfadizeit samstagnachmittags in Anspruch nimmt.» Doch seit einigen Jahren verzeichnet die Pfadi Region Basel einen jährlichen Zuwachs zwischen drei und fünf Prozent.

Den Aufwärtstrend erlebt nicht nur die Region Basel, sondern die ganze Schweiz. «Seit 2015 ist die PBS um zehn Prozent gewachsen und verzeichnet nun knapp 49'000 Mitglieder», so Daniela Diener. Damit ist die PBS nicht mehr weit entfernt von ihren Bestzeiten, zwischen 1964 und 1995 zählte die Schweiz über 60'000 Pfadis.

Raus aus der Betonwüste, rein in die Natur

Der Kontrast zur gewohnten Umgebung und der Mix aus verschiedensten Aktivitäten, den sonst kaum eine Freizeitaktivität bietet, ist das, was die Stadtpfadis wohl am meisten schätzen, glaubt Bezirksleiterin Linda Harzenmoser. Der Bezirk Zytröseli gehört mit seinen fünf Abteilungen Bischofstein, Falkenstein, Ramstein, Schalberg und Schenkenberg zu den kleineren in der Region. Die 455 Mitglieder stammen vorrangig aus der Stadt Basel und der Agglomeration.

«Die Kinder sehen mal was anderes als nur den eigenen Spielplatz im Quartier und erleben ein Stück weit Unabhängigkeit in einem neuen Umfeld»,

so Harzenmoser. Für Annika Scheuber hat die Pfadi gerade in der aktuellen Situation einen grossen Mehrwert. «Die Pfadi bietet einen Ort, wo es möglich ist, gemeinsam mit Freunden draussen aktiv zu sein, sich zu bewegen und ein Stück Normalität zurückzuhaben. Auch hier gelten natürlich die Regeln und Schutzmassnahmen, doch in der Pfadi rückt Corona in den Hintergrund.»