Mehr Geld für Baselbieter Altersheime: Gemeinden haben keine Wahl

Pflegekräftemangel 15-Millionen-Forderung der Baselbieter Altersheime: Können die Gemeinden überhaupt Nein sagen? Fünf Prozent mehr finanzielle Mittel will der Verband Curaviva Baselland für die Pflegeheime 2023. Das Beispiel Allschwil zeigt, dass viele Gemeinden wegen der Versorgungspflicht keine Wahl haben. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In vielen Baselbieter Alters- und Pflegeheimen spitzt sich die Personalnot stetig zu. Ausgebildet werden zwar genug Junge, doch die Ausstiegsquote ist hoch und die Verweildauer kurz. Zu hart ist der Pflegejob. Kenneth Nars

Es ist starker Tobak, den die 30 Baselbieter Alters- und Pflegeheime den 86 Gemeinden da vorsetzen: Über ihren Interessenverband Curaviva Baselland fordern sie für 2023 mindestens fünf Prozent mehr finanzielle Mittel, wie die bz vergangenen Samstag publik machte. Das wären 12 bis 15 Millionen Franken. Der Grund ist der Pflegekräftemangel, der sich stetig zuspitzt. Betten könnten reduziert, ja ganze Abteilungen geschlossen werden – und das, obwohl die Auslastung der Heime bei durchschnittlich 98 Prozent liegt.

Gemeinden wollen jetzt das Gespräch zu den Heimen suchen

Ein Schreckensszenario. Und etwas, das die Baselbieter Gemeinden unbedingt verhindern wollen, müssen sie doch von Gesetzes wegen die Betreuung und Pflege der Bevölkerung im Alter sicherstellen. Sie sind es auch, die über die Restfinanzierung der Pflegekosten den Grossteil der Mehrkosten tragen müssen, wenn die Stiftungsräte die Heimtaxen erhöhen. Doch sind sie wirklich bereit dazu? Matthias Gysin, Geschäftsführer des Gemeindeverbands VBLG, sagt: «Wir wissen natürlich, dass die Heime ihre Personalsituation als schwierig beurteilen. Aber das trifft auf die Gemeinden auch zu. Und sie haben keinen grossen finanziellen Spielraum.»

Die steigenden Alterskosten seien ein grosses Problem für die Gemeinden. Gysin fragt sich, ob mehr Geld allein die Lösung sein könne. «Jetzt braucht es Gespräche mit den Gemeinden respektive den Alters-Versorgungsregionen.» Das unterstützt auch Pascale Meschberger. Die SP-Landrätin ist im Liestaler Gemeinderat für Soziales zuständig. Sie verweist zwar darauf, dass bereits der Kanton die Pflegenormkosten auf kommendes Jahr erhöht, was den Heimen zugute kommt. Doch sie hält auch fest:

«Wir dürfen die Heime auf keinen Fall ausbluten lassen. Dass sie die Leistungen reduzieren müssen, können wir uns schlicht nicht leisten.»

Alterszentrum Bachgraben braucht 800'000 Franken

Ein Pflegeheim, dessen personelle Lage besonders prekär ist, ist das Alterszentrum am Bachgraben in Allschwil. Direktor Sandro Zamengo spricht von 13 offenen Stellen, dies bei total 180 Angestellten in der Pflege. Er sagt:

«Bis jetzt konnten wir verhindern, eine Abteilung schliessen zu müssen, doch das kann sich ändern, wenn es so weiter geht.»

Vor allem bei den spezialisierten, gut ausgebildeten Hochschulabsolventen sei der Markt völlig ausgetrocknet.

Zamengo, der bei Curaviva der Mann der Zahlen ist, rechnet, dass die Heimtaxen um etwa zehn Franken pro Tag steigen müssen, damit Pflegeheime auf dem Arbeitsmarkt attraktiver werden. Für Allschwil würde das Mehrkosten von rund 800'000 Franken bedeuten – oder ein ganzes Steuerprozent. Zamengo warnt: «Die Versorgungssicherheit steht auf dem Spiel.»

Allschwil hat höhere Pflegekosten budgetiert

Eine Frage steht dabei im Raum: Können die Gemeinden überhaupt die Budgeterhöhungen ablehnen? Der für Finanzen zuständige Allschwiler Gemeinderat Franz Vogt (Mitte), hält trocken fest: «Wir haben mit dem Alterszentrum einen Leistungs- und keinen Kostenauftrag. Von daher ist es logisch: Irgendjemand muss am Schluss zahlen.»

Er legt offen, dass der Gemeinderat im Budget 2023 bei der Pflegefinanzierung «deutlich höhere Beträge im sechsstelligen Bereich» aufgenommen hat. Da es sich um gebundene Kosten handle, sei der Spielraum der Gemeinde gering. Vogt warnt den Allschwiler Einwohnerrat, der das Gesamtbudget absegnen muss, bereits vor:

«Unsere Finanzen sind sowieso schon angespannt. Das Budget wird nicht schön aussehen. Geld wächst schliesslich nicht auf Bäumen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen