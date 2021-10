Pharma Nun folgt der Börsengang: Allschwiler Hightech-Firma verfolgt ambitionierte Wachstumspläne Der Pharmazulieferer Skan stellt Anlagen her, um anspruchsvolle Medikamente und Impfstoffe steril abzufüllen. Das Unternehmen wächst stark – und stellt in der Schweiz derzeit pro Jahr 100 Mitarbeiter ein. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Die Anlagen von Skan, sogenannte Isolatoren, kosten zwischen einer halben und 10 Millionen Franken. zvg

Derzeit stapeln sich die Aufträge. Auslöser ist die weltweit hohe Nachfrage nach Coronaimpfungen. Um Verunreinigungen zu verhindern, müssen die Hersteller die Vakzine steril abfüllen. Hier kommt die Allschwiler Firma Skan ins Spiel. Sie liefert die Anlagen dazu. «Erhalten wir einen Auftrag, dauern die Vorbereitungen bis zu einem halben Jahr, bis wir überhaupt mit dem Bau der Anlage beginnen können», sagt Firmenchef Thomas Huber im Gespräch.

Was 1968 mit dem Import von Labortischen aus Skandinavien begann, ist heute ein Marktführer, wenn auch nur in einer kleinen Nische. Die von Skan hergestellten Anlagen kommen nicht nur bei Covid-Impfstoffen zur Anwendung, sondern auch in der Herstellung vieler anderer heikler Wirkstoffe. In der Branche wird von Isolatoren gesprochen, ein Wort, das sonst vor allem von der Stromübertragung bekannt ist.

Soeben den 1000. Mitarbeitenden eingestellt

Die in der Pharmaindustrie eingesetzten Reinräume sind durch die technische Entwicklung deutlich kleiner geworden. Die auf mehrere Meter geschrumpften Räume von Skan isolieren sozusagen den Prozess des Abfüllens eines Wirkstoffs. Jegliche Verunreinigung eines Medikaments muss verhindert werden. Das geben schon nur die strengen regulatorischen Auflagen vor. Die Isolatoren von Skan sollen jedoch auch die Mitarbeiter und die Umwelt davor schützen, mit gefährlichen Substanzen in Kontakt zu kommen. Ein Isolator kostet je nach Grösse und Anforderung zwischen einer halben und 10 Millionen Franken.

Die Anlagen von Skan kommen bei Medikamenten zum Einsatz, die dem Patienten gespritzt werden müssen. In diesem Bereich spielt in der Pharmaindustrie die Musik. «Wir profitieren von einem enormen Marktwachstum», sagt Huber. Während die früher weit verbreiteten chemisch produzierten Wirkstoffe verschwinden, nehmen biotechnologisch hergestellte Medikamente stark zu. Biotech-Präparate lassen sich im Gegensatz zu klassischen Wirkstoffen in der Regel jedoch nicht einfach erhitzen, um sie zu sterilisieren.

Blick in die Montagehalle von Skan in Allschwil. zvg

Der Bau solcher Anlagen ist personalintensiv. Der Mitarbeiteraufwand macht ziemlich genau die Hälfte aller Kosten aus. Am 1. Oktober hat Skan den 1000. Mitarbeitenden angestellt. Davon arbeiten rund 500 Angestellte am Hauptsitz in Allschwil, und 70 in Stein AG. Allein in diesem Jahr hat die Firma in der Schweiz rund 100 Personen angestellt. «Wir werden vermutlich so weiterfahren, nicht nur in der Schweiz», sagt Huber. Gesucht sind vor allem Personen mit einem technischen Hintergrund: Konstrukteure, Ingenieure und Software-Ingenieure, aber auch etwa Mikrobiologen.

Das Geschäft läuft. Das zeigen auch die Zahlen: Im vergangenen Jahr erzielte Skan einen Umsatz von 192 Millionen Franken. Davon blieben 10,5 Millionen Franken Gewinn in der Kasse übrig. Allein in den letzten drei Jahren wuchs die Firma im Durchschnitt mit rund 30 Prozent. In den nächsten Jahren strebt die Firma ein Wachstum von rund 15 Prozent pro Jahr an.

Dazu wollen die Allschwiler bis in das Jahr 2025 bis zu 120 Millionen Franken investieren. «Wir expandieren, um Marktführer zu bleiben», sagt Huber. In Stein und im deutschen Görlitz sollen die Produktionskapazitäten verdoppelt werden. An den beiden Standorten werden die Komponenten für die Anlagen hergestellt, die dann in Allschwil zusammengebaut werden.

Rund die Hälfte der Mitarbeiter arbeitet im Juli bezogenen Hauptsitz in Allschwil. zvg

Der bisherige Hauptaktionär ist jedoch nicht mehr bereit, diese Investitionen allein aufzubringen. Es handelt sich dabei um die Beteiligungsgesellschaft BV Group, die mehrheitlich dem Unternehmer Willy Michel gehört. Der Berner verkaufte 2003 den Grossteil des Insulinpumpenherstellers Disetronic für 1,6 Milliarden Franken an Roche.

Teil des Börsengangs ist eine Kapitalerhöhung in der Höhe von rund 90 Millionen Franken. Dadurch wird sich der Anteil von Michel von 59 auf 17 Prozent reduzieren. Neben Michel werden Firmengründer Peter Baumann und Thomas Plattner, der zweitgrösster Aktionär der BV Group ist.

Der Börsengang stösst auf grosses Interesse. Die Spanne für die Zeichnung einer Aktie setzte Skan ursprünglich zwischen 44 und 55 Franken an. Am Freitag wurde diese Bandbreite auf 52 bis 55 Franken eingeengt. Wie von beteiligten Banken zu hören ist, dürften Angebote unter 54 Franken nicht berücksichtigt werden.