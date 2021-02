Fotovoltaik Nur wenige Meter machen den Unterschied: So viel Geld gibt es in Baselbieter Gemeinden für Solarstrom Wie viel Geld es für privat produzierten und in das öffentliche Netz eingespeisten Solarstrom gibt, kann der jeweilige Betreiber selber entscheiden. Im Stadtkanton gibt es bis zu 37 Prozent mehr – SP-Landrat Andreas Bammatter will das ändern. Kelly Spielmann 16.02.2021, 05.00 Uhr

Je nach Wohnort gibt es für Solarstrom mehr oder weniger Geld. Bild: Gaëtan Bally / Keystone

Wer auf seinem Dach Solarzellen montiert hat, kann einen Teil des produzierten Stroms in das Netz des Elektrizitätsbetreibers einspeisen und dafür Geld erhalten – die Vergütungen gelten als einer der Anreize, die mehr Menschen davon überzeugen sollen, Fotovoltaikanlagen zu installieren. Neben den Einmalvergütungen, bei der der Bund bis zu 30 Prozent der Anlage bezahlt, helfen die Einspeisevergütungen, die Investition zu amortisieren. Doch dabei ist der Wohnort entscheidend.

Denn: Der Netzbetreiber, der für eine bestimmte Gemeinde zuständig ist, kann die Vergütungstarife innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Bandbreiten selber festlegen. Wie auch als Konsument kann man als privater Stromproduzent nicht entscheiden, wem man seinen Strom verkaufen will. Die Netzgebiete werden vom Kanton festgelegt, wie Marianne Zünd vom Bundesamt für Energie erklärt. So kommt es, dass im Kanton Baselland bereits einige Meter einen grossen Unterschied machen können.

In der Stadt gibt's 37 Prozent mehr

Für SP-Landrat Andreas Bammatter geht das nicht auf. Er lebt in Allschwil, «50 Meter Luftlinie von der Kantonsgrenze», wie er sagt. Pro Kilowattstunde (kWh) würde er, sollte er eine Fotovoltaikanlage installieren, dieses Jahr von der Primeo Energie 9.5 Rappen erhalten. Ein Stadtbasler erhielte für dieselbe Menge Strom von den Industriellen Werken Basel (IWB) 13 Rappen. Das sind knapp 37 Prozent mehr – «es dauert also in Allschwil 37 Prozent länger, bis man eine Anlage amortisiert hat», so Bammatter. Es käme so neben dem Umweltgedanken auch ein betriebswirtschaftlicher dazu:

«Man fragt sich schon, ob man hier eine Solaranlage kaufen oder das einfach den Baslern überlassen soll.»

Doch nicht nur im Vergleich zu den städtischen Nachbarn gibt es Unterschiede. Auch kantonsintern kommt es auf den Betreiber an – im mittleren und oberen Kantonsteil ist die Elektra Baselland (EBL) zuständig, die pro kWh 10 Rappen zahlt. Der Tarif setzt sich aus dem Strom selber sowie dem Herkunftsnachweis zusammen, wie Tobias Andrist, CEO der EBL, auf Anfrage erklärt. «Die Komponente Strom richtet sich prinzipiell nach der Wertigkeit des rückgelieferten Stroms durch den Kunden.» Obwohl die Strompreise in den letzten Jahren stark unter Druck gekommen seien, habe man darauf verzichtet, diese nach unten anzupassen.

Anders sieht es im Primeo-Gebiet aus, also im Unterbaselbiet und teilweise im Laufental. Während es im Jahr 2020 noch 9.7 Rappen pro kWh gab, sind es dieses Jahr nur noch 9.5 Rappen. Auch hier ist die Vergütung für den Strom sowie diejenige für den Herkunftsnachweis ausschlaggebend – die Tarife werden auf Basis der vermiedenen Beschaffungskosten jährlich angepasst, sagt Dominik Baier, Mitglied der Geschäftsleitung. Diese Tarife gelten für Anlagen, die nach dem 1. Januar 2017 in Betrieb genommen wurden, für die früheren gelten langjährige Verträge. Weil die durchschnittlichen Beschaffungskosten gesunken sind, zahlt die Primeo Energie nun auch 0.2 Rappen weniger für den eingespeisten Solarstrom.

Mitten im Kanton zeigt sich auf der Karte des Verbands unabhängiger Energieerzeuger jedoch eine Hochpreis-Insel. In Sissach zahlt die Elektra Sissach gleich viel, wie man im Stadtkanton erhält: 13 Rappen pro kWh. Die Karte zeigt jedoch auch: Im schweizweiten Vergleich steht das Baselbiet nicht schlecht da.

Regierung soll Harmonisierung prüfen

Dennoch: Bammatter wünscht sich eine Harmonisierung. Er hat deshalb ein Postulat verfasst, das er an der Landratssitzung vom 11. März einreichen will. «Die Frage sei erlaubt, warum auf so einem kleinen Raum so viele verschiedene Vergütungstarife bestehen. Welche Anreize bestehen, um die Klimaziele zu erreichen, wenn den innovativen Solarproduzenten derart grosse Unterschiede ‹aufgezwungen› werden?», heisst es im Postulat. Ziel sei eine Harmonisierung der Tarife, wenn möglich auch überregional und über die Kantonsgrenzen hinaus. «Das wäre ein einfacher Schritt, um Anreize zu schaffen und den Klimazielen näher zu kommen», findet Bammatter. Er fordert den Regierungsrat daher auf, zu prüfen, wie eine solche Harmonisierung möglich sei.