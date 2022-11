Fotovoltaik-Anlage kommt auf Oberwiler Gemeindeverwaltung.

Photovoltaik Oberwiler Verwaltung wird eigenen Strom vom Dach produzieren – nur wann bleibt unklar Leserbriefe kolportierten, dass keine Photovoltaikanlage auf dem neuen Gemeindehaus installiert werden soll. Das stimmt nicht. Dennoch bleibt der Montage-Zeitpunkt noch offen. Fabian Schwarzenbach 21.11.2022, 05.00 Uhr

Die neue Gemeindeverwaltung von Oberwil steht fertig da. Eine Photovoltaikanlage gibt es auch noch aufs Dach. Kenneth Nars

Auf das Dach der neuen Gemeindeverwaltung Oberwil wird eine Photovoltaikanlage gebaut, auch wenn Leserbriefe im «Birsigtal-Boten» anderes suggerieren. «Es hat Verwirrungen gegeben», sagt Toni Schürmann. Der Kommunikationsverantwortliche der Leimentaler Gemeinde macht klar:

«In der Planung ist ein Photovoltaik-Anschluss wie auch ein Anschluss an das Fernwärmenetz vorgesehen. Das ändert nicht und wird realisiert.»

Einzig der Zeitpunkt ist noch nicht in Stein gemeisselt. Das hat einen Grund. Der Gemeinderat will die Gesamtkosten von 18,19 Millionen Franken nicht überschreiten. «Die Kostensicherheit ist oberstes Prinzip», sagt Schürmann. 95 Prozent der Verträge mit den Unternehmern seien bereits unterzeichnet. Der Gemeinderat sei sich aber sicher, dass es in den letzten 5 Prozent Platz habe.

Anschlüsse sind alle geplant und gelegt

Wichtig ist auch zu wissen, dass sämtliche Leitungen und Anschlüsse, die die Photovoltaikanlage benötigt, bereits verbaut und installiert worden sind. Somit ist nicht – wie in Leserbriefen befürchtet – mit grösseren Kosten zu rechnen, die bei einem nachträglichen Bau entstehen würden.

Doch am Schluss ist nicht nur die Kostenfrage relevant. Wer aktuell etwas bauen oder sanieren möchte, weiss, dass bestellte Teile unter Umständen eine sehr lange Lieferzeit haben.

Das Gebäude ist im August fertiggestellt worden und wird zurzeit innen ausgebaut. Im April des nächsten Jahres soll der Umzug in die neuen Räumlichkeiten vollzogen werden.