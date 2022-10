Region Basel: Auch hier wachsen giftige Pilze

Pilzvergiftung «Ich sortiere viele giftige, ungeniessbare sowie verdorbene Pilze aus»: Regionale Pilzkontrolleure haben viel zu tun Herbstsaison ist Pilzzeit. Viele Pilze spriessen, darunter aber auch giftige. Einige Kantone verzeichnen Rekordzahlen an Vergiftungen. Auch in der Region Basel? Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gefährliche Doppelgänger: Der Wiesenchampignon (links) und der tödliche Knollenblätterpilz sehen sich zum Verwechseln ähnlich. imago/Corinne Rufli

In den vergangenen Wochen hat es häufig geregnet. Der Boden ist feucht. Optimale Bedingungen für Pilze. Zurzeit spriessen sie wie im ganzen letzten Jahr nie. Doch mit den steigenden Pilzzahlen schiessen auch die Anzahl Vergiftungen in die Höhe. Zumindest in Bern und Zürich.

Bei der Vergiftungshotline Tox Info Suisse gingen seit Beginn der Pilzsaison 129 Anrufe wegen Verdachts auf Vergiftung ein. Vergangenes Jahr waren es 73. Wie die Statistik von Tox Info Anfang Oktober zeigt, sind vor allem Bern und Zürich betroffen. Rund 70 Bernerinnen und Berner haben die Notrufnummer gewählt. 2021 waren es noch unter 40.

«Wo es viele Pilze hat, hat es auch viele Giftpilze.»

Das sagt Catherine Müller. Sie ist eine von zwei Kontrolleuren der Pilzkontrollstelle Jundt-Huus. Dazu gehören die Gemeinden Gelterkinden, Kilchberg, Maisprach, Ormalingen, Anwil, Buus, Hemmiken, Oltingen, Rickenbach, Rothenfluh, Rünenberg, Tecknau, Wenslingen und Zeglingen.

Viele giftige Pilze in den Sammelkörbchen

Im Baselland gab es laut Tox Info keinen Anstieg von Anrufen. In Basel-Stadt gab es in diesem Jahr nur minimal mehr Fälle. Und doch sagt Müller:

«Ich sortiere viele giftige, ungeniessbare sowie verdorbene Pilze aus.»

Im ganzen Kanton Baselland wurden 2021 insgesamt 300 Pilzkontrollen durchgeführt, wie die Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane der Schweiz auf Anfrage der bz schreibt. Darunter enthielten 193 der Abgaben ungeniessbare und 80 giftige Pilze. In Basel-Stadt gab es 242 Kontrollen: 50 Abgaben mit ungeniessbaren und 19 mit giftigen Pilzen.

Die Zahlen für dieses Jahr sind noch nicht erschienen. Doch Müller kann schon jetzt sagen: In den vergangenen sechs bis sieben Wochen habe sie ausserordentlich viele Kontrollen durchgeführt.

«Ich denke, dass es dieses Jahr im Jundt-Huus wieder ähnlich viele Kontrollen geben wird, wie in den Spitzenjahren 2019 oder 2020.»

Im Jundt-Huus waren das insgesamt rund 100 Kontrollen.

Pilze müssen gar gekocht werden

Doch nicht nur die giftigen Pilze seien tückisch. Vielfach seien es ungeniessbare oder verdorbene Pilze, die zu Vergiftungen führen. Der Konsum angeschimmelter, madiger oder überständiger Pilze führe oft zu Lebensmittelvergiftungen, sagt Müller.

Neben ungeniessbaren Pilzen sei auch der falsche Umgang ein Problem. Die Leute kommen zur Kontrolle. Der Kontrolleur gibt grünes Licht. Am nächsten Tag ruft der Sammler trotzdem wegen Bauchschmerzen an. Müller sagt:

«Pilze sind für Menschen schwer verdaulich. Und wenn Leute ihre Pilze falsch zubereiten oder aufbewahren, machen sie Bauchschmerzen.»

Die Menschen kochen sie nicht gar, tauen sie mehrfach auf oder lagern sie nicht im Kühlschrank. Pilze sollten an einem kühlen, luftigen Ort nicht länger als zwei Tage aufbewahrt werden. Auch der Konsum von grösseren Mengen oder von zu grossen Pilzstücken könne zu Unwohlsein, Erbrechen oder Durchfall führen, so Müller.

Keine schweren Vergiftungsfälle im Kantonsspital

Trotz schweizweit zunehmenden Zahlen von Pilzvergiftungen habe das Notfallzentrum des Kantonsspital Baselland in den vergangenen Jahren nur wenige Fälle von Pilzvergiftungen behandeln müssen. Anita Kuoni, Kommunikation von Seiten des Kantonsspitals Baselland, sagt:

«Schwere Vergiftungen und komplizierte Verläufe traten in unseren Fällen nie auf. Leichte Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen konnten mit Infusionstherapien und gängigen Medikamenten gut behandelt werden.»

Wer nach Pilzverzehr entsprechende Beschwerden aufweise, solle umgehend eine Notfallstation aufsuchen oder sich vorgängig bei der Vergiftungszentrale 145 informieren.

Auch in der Region Basel wachsen tödliche Pilze

In der Region Basel müssen sich Sammlerinnen und Sammler in diesem Jahr beispielsweise vor dem Grünen oder Weissen Knollenblätterpilz in Acht nehmen. Dieser tödliche Pilz werde vielfach mit einer Champignonart verwechselt. Doch er ist sehr gefährlich. Denn: Knollenblätterpilze zerbrechen leicht. Wenn Sammlerinnen und Sammler ihn nicht von anderen Pilzen trennen, kann er beim Transport zerbröseln und das ganze Pilzgut verunreinigen.

Alles anzeigen

Durch den Konsum eines solchen Pilzes kann man im Spital landen. Kuoni sagt:

«Der versehentliche Verzehr von besonders giftigen Pilzen kann innert weniger Stunden zu schweren Komplikationen wie beispielsweise Kreislaufversagen oder Leberversagen mit tödlichem Ausgang führen.»

Solche schwerwiegenden Fälle seien aber beim Notfallzentrum in Liestal in den vergangenen Jahren keine aufgetreten.

Immer mehr «Pilzler»

Wieso es in diesem Jahr in einigen Regionen zu mehr Vergiftungen kam, dafür hat Kontrolleurin Müller nur Erklärungsansätze. Es gebe gefühlt mehr «Pilzler» als noch vor zehn Jahren. Sie sagt:

«Pilzesammeln entwickelt sich zum Volkssport.»

Zudem würden mehr Pilzkontrollstellen weggespart oder es finden sich keine Kontrolleure. Beispielsweise in Reinach wurde die Pilzkontrolle anfang diesen Jahres eingestellt.

Pilze Einmaleins 1. Über 100'000 Arten

Pilze sind Eukaryoten. Das heisst: Sie sind Lebewesen mit Zellkernen. Und davon gibt es sehr viele. Es existieren über 100'000 verschiedene Pilze unterschiedlichen Aufbaus und Grösse. Vom Schimmelpilz bis zum Steinpilz – sie gehören alle zur gleichen Art. 2. Weder Pflanzen noch Tiere

Es gibt drei grosse Reiche der Eukaryoten. Pilze bilden ein eigenes Reich. Somit gehören sie weder zu den Pflanzen noch zu den Tieren. Sie sind keine Pflanzen, da sie einerseits den grünen Farbstoff Chlorophyll nicht besitzen und andererseits enthalten sie den Mehrfachzucker Chitin, der bei Pflanzen nicht vorkommt. Auch zu den Tieren zählen die Pilze nicht, da sie eine andere Art von Zellwänden haben. 3. Ernährung wie bei den Menschen

Pilze ernähren sich heterotroph wie Tiere und Menschen. Das heisst, sie müssen ihre Nahrung aus der Umgebung aufnehmen und können sie nicht selber herstellen. Die benötigten Stoffe entnehmen sie beispielsweise bei abgestorbenen Teilen von Pflanzen und Tieren. 4. Abschneiden oder Herausdrehen

Soll ich beim Pilzen einen Pilz abschneiden oder ihn mitsamt des Stielendes herausziehen? Beides funktioniert. Gerade zur Bestimmung des Pilzes ist die Form und Farbe des Stielendes wichtig, weshalb das Herausdrehen samt «Fuss» von Vorteil ist. Dabei ist es aber gerade in trockenen Regionen wichtig, das Loch wieder zuzudecken, damit das Pilzmyzel im Boden nicht austrocknet. Beim Abschneiden des Pilzes geht das Stielende kaputt, wobei die Feuchtigkeit ebenfalls im Boden bleibt. 5. Menge ist nicht alles

Einige Sammler kommen mit riesigen Mengen an die Kontrollstellen. Sie haben jeden Pilz eingepackt, den sie finden konnten. Es ist aber nicht gut, Pilze in Unmengen zu sammeln. Denn: Pilze haben eine gewichtige Rolle im Ökosystem Wald: den Abbau von Biomasse. Zur Bestimmung von unbekannten Pilzen genügen zwei oder drei Exemplare. 6. Mehr als nur Nahrung

Pilze bieten uns eine leckere und gesunde Nahrungsquelle. Doch sie bedeuten für Menschen mehr als das. Beispielsweise das Antibiotikum Penicillin wird aus Pilzen hergestellt. Zudem helfen Hefepilze beim Brauen von Bier oder beim Backen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen