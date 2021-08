Plakate Baselbieter Tiefbauamt gesteht Fehler ein: Für Stellenausschreibungen entlang der Strasse holte man keine Bewilligungen ein Der Kanton Baselland suchte mit Plakaten nach neuen Mitarbeitern. Dafür hätte er bei den Gemeinden ein Gesuch stellen müssen, was er nicht getan hat. Dimitri Hofer und Michel Ecklin 18.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie hier in Muttenz standen in den vergangenen Wochen an mehreren Orten im Baselbiet solche Stellenausschreibungen des Kantons. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die als Baustellenschilder getarnten Stellenausschreibungen des Baselbieter Tiefbauamts sind von den Strassen verschwunden. Für die Stelle, die das Amt mit Hilfe der orangen Schilder besetzen wollte, konnte jemand gefunden werden. Los lassen die Schilder die Verantwortlichen des Kantons trotzdem nicht. Denn sie zeigen: Auch Beamte sind vor Fehlern nicht gefeit.

In der gestrigen Ausgabe machte diese Zeitung publik, dass das Tiefbauamt für das Aufstellen der Schilder bei den betroffenen Gemeinden eine Bewilligung hätte einholen müssen. Denn die Stellenausschreibungen sind als Reklame einzustufen, für die gemäss kantonaler Verordnung eine Bewilligung des Gemeinderats der Ortschaft nötig ist, in der die Schilder stehen. In Muttenz, wo sich eines der Schilder befand, erklärte die zuständige Abteilungsleiterin:

«Für diese Reklame ist eine Reklamebewilligung erforderlich.»

Eine solche sei jedoch vom Kanton nicht beantragt worden.

Am Tag nach der Berichterstattung räumt der Kanton Baselland den Fehler ein. «Wir haben für die Schilder bei den Gemeinden keine Bewilligung eingeholt», sagt Andrea Bürki, Mediensprecherin der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion. Auch in anderen Gemeinden im Baselbiet standen in den vergangenen Wochen solche Schilder. Zuletzt suchte das Amt an vier Orten nach einem Mitarbeiter im betrieblichen Unterhalt.

«Es handelt sich um ein Versehen. Die Zuständigen im Tiefbauamt wussten nicht, dass es eine Bewilligung braucht. Die Schilder standen entlang von Kantonsstrassen auf Boden des Kantons Baselland.»

Man sei davon ausgegangen, dass dieses Gebiet in die Hoheit des Kantons falle.

Auch in früheren Fällen wurde keine Bewilligung beantragt

Dem ist jedoch nicht so, wie nun auch den Verantwortlichen beim Kanton klar ist. «Unser Hausjurist klärte den Sachverhalt ab und kam zum Schluss, dass die Stellenausschreibungen als Reklame gelten», so Bürki. Die aktuelle Stellensuche mit derartigen Schildern sei nicht die erste ihrer Art gewesen.

«Soweit ich informiert bin, ist dies in der Vergangenheit auch schon geschehen.»

Auch damals seien dafür bei den Gemeinden keine Bewilligungen beantragt worden. Eines verspricht Andrea Bürki zum Schluss jedoch: «Sollten wir auch künftig wieder auf solche Stellenausschreibungen setzen, werden wir selbstverständlich bei den Gemeinden eine Bewilligung einholen.»