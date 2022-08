Polit-Comeback Ein bekanntes Gesicht ist erneut im Niederdörfer Gemeinderat Der einstige Gemeindepräsident Andreas Buser kehrt zurück in den Gemeinderat. Er wurde in stiller Wahl gewählt. Simon Tschopp 23.08.2022, 17.07 Uhr

Andreas Buser sitzt wieder im Gemeinderat von Niederdorf. Kenneth Nars

Andreas Buser, früherer Gemeindepräsident von Niederdorf, ist in stiller Wahl wieder in die Exe­kutive gewählt worden. Er ersetzt Siegfried Schmutz, der als Gemeinderat im April per sofort zurückgetreten ist.