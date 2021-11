Polit-Debatte Das Bettelverbot wurde gestrichen – wie Liestal trotzdem gegen Bettelnde vorgehen will Ein komplettes Verbot hat die Sicherheitsdirektion aus dem Polizeireglement gestrichen. Jetzt startet der Stadtrat einen neuen Versuch.

Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

In Basel nimmt die Zahl der Bettelnden wieder zu – Liestal will präventiv vorgehen. Kenneth Nars

Das neue Liestaler Polizeireglement hatte keinen einfachen Weg, bis es am 1. Oktober in Kraft gesetzt werden konnte. Erst wurde im Einwohnerrat über diverse Änderungsanträge abgestimmt, und als das Liestaler Parlament die Totalrevision schliesslich verabschiedete, funkte der Regierungsrat dazwischen: Ein komplettes Bettelverbot, wie es der Einwohnerrat vorsah, verstosse gegen die europäische Menschenrechtskonvention und wurde deshalb von der Sicherheitsdirektion gestrichen.

Doch wer glaubte, damit sei die Odyssee vorbei, lag falsch. In der Einwohnerratssitzung vom 24. November wird bereits wieder über eine Teilrevision des Liestaler Polizeireglements entschieden. Wie ein Antrag auf der Website der Stadt zeigt, will der Stadtrat nämlich das Betteln wieder in das Reglement aufnehmen. Dieses Mal soll es kein komplettes Verbot geben – das Betteln soll stattdessen bewilligungspflichtig sein.

Wörtlich besagt der revidierte Paragraf 23: «Das Betteln ist auf dem gesamten Stadtgebiet bewilligungspflichtig. Für das Erlangen einer Bewilligung müssen sich die Gesuchstellenden mittels einem amtlichen Dokument ausweisen. Die Bewilligung kann befristet erteilt und mit örtlichen Auflagen verbunden werden. Bei Widerhandlung wird das erbettelte Geld beschlagnahmt.»

Damit, schreibt der Stadtrat im Antrag, habe man eine rechtskonforme Formulierung gefunden. Das Betteln ist nicht mehr verboten, sondern mit Bewilligung und unter klaren Auflagen möglich ­– und somit vereinbar mit der Konvention.

Die neue Formulierung soll genehmigungsfähig sein

Regula Nebiker, Stadträtin Sicherheit und Soziales, sagt auf Anfrage, dass das neue Polizeireglement sehr viel mehr enthalte als nur das Bettelverbot und man die genehmigten Teile so rasch wie möglich in Kraft setzen wollte. Deshalb geschah dies bereits im Oktober. Nebiker fügt an:

«Dass die Thematik des Bettelns nun nicht mehr ins Polizeireglement aufgenommen werden soll, stand nie zur Debatte.»

Denn: Wie alle anderen Aktivitäten im öffentlichen Raum müsse es auch beim Betteln klare Regeln geben.

«Der Stadtrat hatte in der ursprünglichen Vorlage bereits eine Bewilligungspflicht für das Betteln vorgeschlagen. Die Mehrheit des Einwohnerrats hat sich jedoch für ein Bettelverbot ausgesprochen.»

In der neuen Vorlage werde dieser restriktiveren politischen Vorgabe soweit möglich nachgekommen. Die neuen Formulierungen seien auf der Basis des Rechtsgutachens des Rechtsdienstes des Regierungsrates zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erarbeitet und sollten so genehmigungsfähig sein. «Auch die Entwicklung im Kanton Basel-Stadt wurde mitberücksichtigt», so Nebiker.

Im Stadtkanton ist das Bettelverbot seit Monaten ein Thema. Seit dem 1. September ist ein neues, weitgehendes Bettelverbot in Kraft – dennoch seien nach einer kurzen Abnahme seit Oktober augenscheinlich wieder mehr Bettelnde in der Stadt anzutreffen, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) gegenüber «PrimeNews» bestätigte. Das JSD habe seit dem 1. September 100 Ordnungsbussen wegen Verstössen gegen das Bettelverbot ausgestellt.